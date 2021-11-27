История путешественника, который прилетел в Японию из несуществующей страны и стал местной легендой

В 1954 году в Токио приземлился самолет. Из него вышел загадочный мужчина. Когда он показал свои документы сотрудникам аэропорта, у тех глаза на лоб полезли, ведь в графе «Страна проживания» в паспорте незнакомца значилась несуществующая страна под названием Тауред.

Мы в AdMe.ru решили попробовать разобраться в загадочной истории Джона Зегруса — человека, чья история до сих пор вызывает много вопросов у исследователей.

Когда удивленные таможенники спросили у путешественника, где же именно находится его родина, мужчина не колеблясь показал ее местоположение на карте. Маленькая страна, зажатая между Францией и Испанией, вполне могла бы быть Тауредом, если бы не одно но: крошечное государство с давних пор зовется не Тауредом, а Андоррой.

Увидев, что Тауреда на карте мира нет, мужчина, который наверняка уже начал вызывать подозрения у службы безопасности аэропорта, решил, что его разыгрывают. Он начал уверять таможенников в том, что его страна существует уже почти тысячу лет, и, не желая тратить свое время на решение проблемы, засобирался к выходу.

Но не тут-то было: охрана аэропорта решила задержать путешественника. «Человека из Тауреда» заперли в одной из гостиниц у аэропорта, приставив к нему несколько иммиграционных офицеров.

Мужчина поразил японцев знанием нескольких иностранных языков. Он спокойно изъяснялся как на французском, так и на японском. Паспорт незнакомца был проштампован визами других стран, а в кошельке находились европейские валюты и — о чудо! — водительские права гражданина Тауреда.

Таинственный житель страны Тауред не скрывал своих планов. Он предоставил контакты фирмы, с которой сотрудничал, банка и даже отеля — все они, как выяснилось позднее, существовали на самом деле. Только вот ни в банке, ни в отеле, ни в найденной таможенниками компании о Джоне Зегрусе и слыхом не слыхивали.

На следующий день после задержания «путешественника из Тауреда» не нашли в гостиничном номере. Он словно растворился вместе со всеми вещами. Не смогли найти и его документы, которые накануне забрали на проверку.

Есть несколько теорий о том, кем был этот человек. Согласно самой невероятной из них, случай в Токийском аэропорту указывает на существование параллельных измерений, а «человек из Тауреда» каким-то образом сначала смог перебраться из одной вселенной в другую, а затем вернулся туда, откуда пришел.

Согласно самой «приземленной», но от того не менее любопытной версии, Джон Зегрус работал секретным агентом, а его документы были поддельными. Исчезновение путешественника спланировали некие секретные службы, которым удалось быстро и без шума вытащить агента из гостиничного номера.

Есть несколько другой вариант истории, согласно которому в середине прошлого века некий Джон Аллен Кучар Зегрус пытался въехать в Японию по поддельным документам, написанным на выдуманном языке. Мужчина утверждал, что всю свою жизнь он проживал в стране Тауред — государстве, которое якобы находилось недалеко от современных Судана, Эфиопии и Эритреи.

Поддельный паспорт на неизвестном языке не впечатлил японские власти, которые конфисковали все документы путешественника, а его самого отправили в тюрьму. Спустя год заключения Джона все же освободили, но из-за отсутствия у него родины ему не разрешили покинуть Японию.

Согласно другой версии, после инцидента в аэропорту горе-путешественник был помещен в психиатрическую больницу.

«Человек из Тауреда» до сих пор остается одной из известных городских легенд Токио. И хотя в деле Джона Зегруса уже давно можно было бы поставить точку или просто посчитать произошедшее выдумкой, споры об этом человеке не утихают до сих пор.

Тот самый аэропорт, в котором в середине прошлого столетия появился «человек из Тауреда».