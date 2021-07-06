Кто придумал кеды Converse и почему уже больше 100 лет весь мир без ума от них
Обувной бренд Converse пишет свою историю уже больше 100 лет. За это время он прошел путь от обычных галош до универсальной обуви, в которой можно и в пир, и в мир, — настолько гармонично она сочетается с любой одеждой. Компания пропагандирует свою особенную философию: те, кто носит Converse, создают культуру аутентичного уличного стиля, просто оставаясь собой.
Мы в AdMe.ru пристально пригляделись к бренду, завоевавшему сердца людей по всему миру, и попытались понять, почему обычные кеды стали настоящей легендой.
- История бренда Converse началась в 1908 году, когда менеджер обувной фирмы Маркус Миллс Конверс открыл компанию по производству резиновой обуви в Массачусетсе. Через несколько лет владелец решил переключиться на рынок спортивной обуви.
- Звездным часом в истории компании был 1921 год, когда в числе ее сотрудников появилась звезда американского баскетбола Чак Тейлор. Он стал продавцом и послом бренда.
- Именно Тейлор предложил дополнить обувь нашивкой, которая превратилась впоследствии в отличительный знак бренда. Кроме этого, на модели Chuck Taylor All Star красовался автограф баскетболиста. Можно сказать, что это была первая обувь, которую одобрила знаменитость.
- Конверсы засветились на первом в истории баскетбола чемпионате в рамках Олимпийских игр. В 1936 году в белые кеды была обута сборная США, которая этот чемпионат и выиграла. А в 80-х годах прошлого века обувь Converse носила большая часть игроков NBA.
Так выглядят 11-летние конверсы Chuck Taylor All Stars в сравнении с новыми.
- Первые конверсы, с которыми Чак Тейлор проехал по стране, всячески рекламируя их особенности, закрывали щиколотку и были коричневого цвета. Через несколько лет появились черная и белая модели.
- В конце 50-х компания выпустила кеды с низким голенищем, а вскоре к черно-белой палитре добавились и другие цвета. Пожалуй, самые необычные конверсы — светящиеся в темноте — появились на рынке в 1988 году.
- До 2001 года обувь производилась только в США. Но компания Nike, которая выкупила бренд в начале нового тысячелетия, открыла заводы в других странах.
- Сейчас Converse — это настоящая обувь мира. Клей для кед производится на Тайване, ткань — в Индии, металлические люверсы — в Китае, а резина — в Таиланде, Малайзии и Индонезии.
- Изначально кеды Converse были придуманы для занятий спортом в закрытых помещениях на жестких площадках: тенниса, бадминтона, сквоша. Ведь резиновая подошва нагревается во время движения, обеспечивая лучшее сцепление, но при этом не оставляет следов на корте.
- Модели, актеры, спортсмены — многие звезды хотя бы однажды были замечены в обуви Converse. Например, Джулия Робертс решила надеть их на показ фильма «Август: Графство Осейдж», Мадонна выступает в конверсах во время турне, а Кристен Cтюарт так вообще, кажется, считает, что эта обувь подходит для любого случая.
- Конверсы делают только из термостойких материалов. Того требует особая технология производства, при которой обувь нагревают в вулканизационной печи примерно до 170 °С.
- Дизайнеры бренда все время ищут способы усовершенствовать легендарные кеды, они экспериментируют с разными вариантами — от обычной ткани до материалов, которые применяет NASA. Так что Converse гораздо ближе к космосу, чем мы думаем.
- Тем, кто носит конверсы, лучше забыть про стиральную машинку — эту обувь рекомендуют мыть вручную, а для очистки резиновой подошвы можно использовать зубную щетку.
- Когда в 2015 году компания анонсировала выпуск улучшенной версии Chuck II с облегченной подошвой и светоотражающим принтом, истинные поклонники бренда были крайне недовольны. Они считают образцовой лишь самую первую модель Chuck.
- Покупатели могут создать свой собственный дизайн конверсов на сайте компании, и примерно через месяц они получат свой заказ почтой.
- Конверсы очень долго носятся, а когда выходят из строя, то за их вторую жизнь отвечает особая программа утилизации: во время нее обувь разделяется на материалы, которые используются для создания покрытия в спортзалах и на спортивных площадках.
- Черно-белые высокие кеды от Converse советуют носить с джинсами или свободными брюками, а модели с низким голенищем подойдут для более классического образа с рубашкой и пиджаком.
- Уже несколько лет интернет-пользователи всерьез обсуждают, какие конверсы лучше — чистые или грязные. И, кажется, последние становятся отдельным стилем. Как говорят поклонники, у каждой поношенной пары явно есть своя особая история.
- Сегодня Converse можно увидеть практически везде: поклонники этой обуви разъезжают в ней на скейтах, ходят в офисы и ездят отдыхать на дачи. Каждые 43 секунды в мире кто-то покупает модель Chuck Taylor All Stars.
- Актер Хоакин Феникс, похоже, вообще не расстается с любимыми кедами. В них он гуляет по улицам и в них же пришел на Каннский фестиваль в 2017 году, чтобы получить приз за лучшую мужскую роль. Феникс так любит конверсы, что на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в феврале 2021-го он вновь решил надеть именно эти кеды.
А вы любите кеды Converse? Покажите нам свою любимую пару.
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