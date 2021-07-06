Кто придумал кеды Converse и почему уже больше 100 лет весь мир без ума от них

Обувной бренд Converse пишет свою историю уже больше 100 лет. За это время он прошел путь от обычных галош до универсальной обуви, в которой можно и в пир, и в мир, — настолько гармонично она сочетается с любой одеждой. Компания пропагандирует свою особенную философию: те, кто носит Converse, создают культуру аутентичного уличного стиля, просто оставаясь собой.