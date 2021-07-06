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Кто придумал кеды Converse и почему уже больше 100 лет весь мир без ума от них

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Обувной бренд Converse пишет свою историю уже больше 100 лет. За это время он прошел путь от обычных галош до универсальной обуви, в которой можно и в пир, и в мир, — настолько гармонично она сочетается с любой одеждой. Компания пропагандирует свою особенную философию: те, кто носит Converse, создают культуру аутентичного уличного стиля, просто оставаясь собой.

Мы в AdMe.ru пристально пригляделись к бренду, завоевавшему сердца людей по всему миру, и попытались понять, почему обычные кеды стали настоящей легендой.

  • История бренда Converse началась в 1908 году, когда менеджер обувной фирмы Маркус Миллс Конверс открыл компанию по производству резиновой обуви в Массачусетсе. Через несколько лет владелец решил переключиться на рынок спортивной обуви.
  • Звездным часом в истории компании был 1921 год, когда в числе ее сотрудников появилась звезда американского баскетбола Чак Тейлор. Он стал продавцом и послом бренда.
  • Именно Тейлор предложил дополнить обувь нашивкой, которая превратилась впоследствии в отличительный знак бренда. Кроме этого, на модели Chuck Taylor All Star красовался автограф баскетболиста. Можно сказать, что это была первая обувь, которую одобрила знаменитость.
  • Конверсы засветились на первом в истории баскетбола чемпионате в рамках Олимпийских игр. В 1936 году в белые кеды была обута сборная США, которая этот чемпионат и выиграла. А в 80-х годах прошлого века обувь Converse носила большая часть игроков NBA.

Так выглядят 11-летние конверсы Chuck Taylor All Stars в сравнении с новыми.

  • Первые конверсы, с которыми Чак Тейлор проехал по стране, всячески рекламируя их особенности, закрывали щиколотку и были коричневого цвета. Через несколько лет появились черная и белая модели.
  • В конце 50-х компания выпустила кеды с низким голенищем, а вскоре к черно-белой палитре добавились и другие цвета. Пожалуй, самые необычные конверсы — светящиеся в темноте — появились на рынке в 1988 году.
  • До 2001 года обувь производилась только в США. Но компания Nike, которая выкупила бренд в начале нового тысячелетия, открыла заводы в других странах.
  • Сейчас Converse — это настоящая обувь мира. Клей для кед производится на Тайване, ткань — в Индии, металлические люверсы — в Китае, а резина — в Таиланде, Малайзии и Индонезии.
  • Изначально кеды Converse были придуманы для занятий спортом в закрытых помещениях на жестких площадках: тенниса, бадминтона, сквоша. Ведь резиновая подошва нагревается во время движения, обеспечивая лучшее сцепление, но при этом не оставляет следов на корте.
  • Модели, актеры, спортсмены — многие звезды хотя бы однажды были замечены в обуви Converse. Например, Джулия Робертс решила надеть их на показ фильма «Август: Графство Осейдж», Мадонна выступает в конверсах во время турне, а Кристен Cтюарт так вообще, кажется, считает, что эта обувь подходит для любого случая.
  • Конверсы делают только из термостойких материалов. Того требует особая технология производства, при которой обувь нагревают в вулканизационной печи примерно до 170 °С.
  • Дизайнеры бренда все время ищут способы усовершенствовать легендарные кеды, они экспериментируют с разными вариантами — от обычной ткани до материалов, которые применяет NASA. Так что Converse гораздо ближе к космосу, чем мы думаем.
  • Тем, кто носит конверсы, лучше забыть про стиральную машинку — эту обувь рекомендуют мыть вручную, а для очистки резиновой подошвы можно использовать зубную щетку.
  • Когда в 2015 году компания анонсировала выпуск улучшенной версии Chuck II с облегченной подошвой и светоотражающим принтом, истинные поклонники бренда были крайне недовольны. Они считают образцовой лишь самую первую модель Chuck.
  • Покупатели могут создать свой собственный дизайн конверсов на сайте компании, и примерно через месяц они получат свой заказ почтой.
  • Конверсы очень долго носятся, а когда выходят из строя, то за их вторую жизнь отвечает особая программа утилизации: во время нее обувь разделяется на материалы, которые используются для создания покрытия в спортзалах и на спортивных площадках.
  • Черно-белые высокие кеды от Converse советуют носить с джинсами или свободными брюками, а модели с низким голенищем подойдут для более классического образа с рубашкой и пиджаком.
  • Уже несколько лет интернет-пользователи всерьез обсуждают, какие конверсы лучше — чистые или грязные. И, кажется, последние становятся отдельным стилем. Как говорят поклонники, у каждой поношенной пары явно есть своя особая история.
  • Сегодня Converse можно увидеть практически везде: поклонники этой обуви разъезжают в ней на скейтах, ходят в офисы и ездят отдыхать на дачи. Каждые 43 секунды в мире кто-то покупает модель Chuck Taylor All Stars.
  • Актер Хоакин Феникс, похоже, вообще не расстается с любимыми кедами. В них он гуляет по улицам и в них же пришел на Каннский фестиваль в 2017 году, чтобы получить приз за лучшую мужскую роль. Феникс так любит конверсы, что на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в феврале 2021-го он вновь решил надеть именно эти кеды.

А вы любите кеды Converse? Покажите нам свою любимую пару.

Фото на превью Pexels, Pexels
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