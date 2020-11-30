История Бернис Бейкер — загадочной сестры Мэрилин Монро, которая недавно отпраздновала свой 101-й день рождения

Знаменитая блондинка Мэрилин Монро — признанный эталон женской красоты ХХ века и звезда самых популярных кинофильмов своего времени. Ее карьера была фееричной: из работницы завода девушка быстро превратилась в одну из самых узнаваемых персон золотого века Голливуда. Всего несколько загадок связывали бывшую Норму Джин Бейкер с ее прошлым. Одной из таких тайн стала ее родная сестра, о существовании которой долгое время не знала и сама актриса.

Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование и выяснили, как же сложилась жизнь старшей сестры Мэрилин Монро, которая недавно отпраздновала свой 101-й день рождения.

Киномонтажница Глэдис Пёрл Бейкер была замужем дважды. Оставив 2 детей от первого брака супругу, женщина вступила в брак с Мартином Эдвардом Мортенсоном и родила ему дочь Норму Джин Мортенсон, которой впоследствии было суждено стать настоящей легендой кинематографа под псевдонимом Мэрилин Монро. Девушка долгое время даже не догадывалась о существовании старшей сестры: отец Бернис и Роберта после развода перевез детей в штат Кентукки. В то же самое время Норма-Мэрилин сначала оказалась с матерью в Голливуде, затем — в приемной семье, а потом и вовсе попала в детский дом.

Когда у Глэдис Бейкер выявили наличие параноидной шизофрении, женщина впервые написала своей старшей дочери Бернис, которой к тому моменту уже исполнилось 19 лет. В письме раскаявшаяся мать рассказала девушке, что у нее есть младшая сестра по имени Норма Джин, и даже написала ее адрес. Между Глэдис и ее дочерью завязалась переписка, которая продлилась долгие годы, прежде чем Бернис решила встретиться со своей набирающей популярность сестрой.

Первая встреча сестер произошла в Детройте в 1944 году. Еще пару лет спустя из психиатрической клиники вышла мать девушек, Глэдис, которая решила переехать к своей старшей дочери. С момента прибытия матери в дом сестры Норма Джин лишь однажды согласилась встретиться с Глэдис, но и этот единичный эпизод вызвал между ними конфликт: женщине не понравилось увлечение дочери кино и театром. Постепенно натянутые отношения между начинающей актрисой и ее матерью и вовсе сошли на нет. Уже успевшая преобразиться в Мэрилин Монро Норма поддерживала отношения только с одним родным человеком — сестрой Бернис, с которой вела переписку вплоть до самой своей смерти в 1962 году.

В отличие от звездной Мэрилин, Бернис предпочла славе простую семейную жизнь: девушка вышла замуж за авиационного инженера по имени Пэрис Миракл, в браке с ним она родила дочь и до выхода на пенсию работала бухгалтером и костюмером. Оправившись от трагического известия о гибели сестры, Бернис продолжила заботиться о своей матери, которая пережила свою младшую дочь на целых 22 года. Спустя десятилетие Бернис Бейкер издала книгу «Моя сестра Мэрилин: мемуары Мэрилин Монро», которую она написала в соавторстве со своей дочерью Моной, уже довольно известной на тот момент писательницей.

Сегодня Бернис Бейкер живет тихой уединенной жизнью во Флориде: она старается не афишировать свое родство со знаменитой киноактрисой и недавно отпраздновала свой 101-й день рождения. Лишь одна вещь выдает ее кровную близость с Мэрилин — необыкновенное внешнее сходство: тот же широкий лоб, мягкая улыбка и русые волосы. Кто знает, может быть, именно так бы и выглядела сейчас Норма Джин Мортенсон-Бейкер, если бы она выбрала иной путь своей жизни?