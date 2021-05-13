История балерины Анны Павловой, которая считала, что артисты не имеют права на личное счастье
Имя Анны Павловой знают не только любители балета. В ее честь в разное время называли парфюм, сладости, марки одежды и даже водоросли. А в одном из английских театров есть место, на которое билет нельзя купить ни за какие деньги: по легенде, оно предназначено для призрака Анны Павловой.
AdMe.ru окунулся в необыкновенную историю жизни балерины, которая порой напоминает то приключенческий роман, то драму. А в бонусе мы разбираемся, как возник десерт «Павлова».
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Знаменитая балерина появилась на свет 12 февраля 1881 года в семье отставного солдата Матвея Павлова и прачки Любови Павловой. По другой версии, ее настоящим отцом был крупный банкир Лазарь Соломонович Поляков. Возможно, повод думать так дает отчество — Павловна. Анна взяла его, уже будучи известной. Свое происхождение она всю жизнь держала в секрете.
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Девочка родилась недоношенной и росла хрупкой, болезненной. Раннее детство она провела в небольшой деревне близ Петербурга — Лигово. Там за ней ухаживала бабушка.
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Однажды мама привела дочку в Мариинский театр, где в тот вечер давали «Спящую красавицу». Балет очень впечатлил маленькую Аню — она вмиг поняла, что будет балериной. Дома девочка твердо заявила: «Я хочу танцевать, как та дама, что изображает Спящую красавицу. Когда-нибудь я стану Авророй и буду танцевать, как она, в этом театре!»
Анна Павлова в образе Спящей красавицы, 1916 г.
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Но с первой попытки попасть в Императорское театральное училище не получилось: Анна была еще очень мала. Когда Павловой минуло 10 лет, ее приняли в учебное заведение. Там она постигала основы балетного мастерства добрых 9 лет.
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Вместе с Анной училась ее однофамилица Варвара, поэтому нашу героиню педагоги называли «Павлова Вторая». Однако имя Варвары сегодня мало кто помнит, а Анне через несколько лет суждено было стать первой в балетном мире.
Учащиеся Императорского театрального училища. 10-летняя Анна Павлова (слева) держит птичью клетку. Санкт-Петербург, 1891 г.
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Учеба давалась девушке без особых сложностей — после выпуска Павлова попала не в кордебалет, а получила сольные партии в Императорском театре. В том же 1899 году она танцевала в классических постановках: «Тщетной предосторожности», «Спящей красавице», «Жизели» и других.
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Поначалу юной балерине доставалось от прессы. Критики полагали, что она недостаточно технична, неправильно ставит ноги, а ее руки движутся беспорядочно. Но Анна не падала духом и занималась любимым делом — вскоре «недостатки» стали отличительными чертами стиля балерины, ее почерком.
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Имя Анны Павловой в историю мирового балета вписало несколько партий, одна из них — Никия в «Баядерке», которую она впервые исполнила в 1902 году. По собственному признанию балерины, она относилась к своей партии не просто как к танцу, а хотела «показать целый ряд переживаний, переходов от одного чувства к другому».
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Спустя 4 года Анна становится одной из звезд тогдашней сцены Петербурга наряду с Матильдой Кшесинской и Тамарой Карсавиной. В тот период балерина исполняла партии главных героинь в балетах «Жизель», «Пахита», «Лебединое озеро» и других знаковых постановках.
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В это же время Анна много работает с балетмейстером Михаилом Фокиным, который ранее учился с ней на курс старше. Оба были фанатами своего дела и отдавались ему со страстью. Так, Фокин поставил для Павловой танец со змеей в балете «Египетские ночи», причем однажды на репетицию принес живую змею.
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Он знал любовь Анны к животным и предложил ей танцевать, держа в руках рептилию. Предполагалось, что змея будет извиваться, однако на первом же спектакле она покорно обвилась вокруг руки балерины и не двигалась. Поэтому в дальнейшем хищницу заменили на бутафорского двойника.
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Часто, когда говорят «Анна Павлова», вспоминают миниатюру «Умирающий лебедь». Это еще один плод совместного творчества балерины с Михаилом Фокиным. Павлова настолько вошла в образ и так точно передавала пластику грациозной птицы, что в одной из рецензий писали: «Если можно балерине на сцене подражать движениям благороднейшей из птиц, то это достигнуто: перед вами лебедь».
Анна Павлова в образе Умирающего лебедя, 1907 г.
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Постепенно Павловой стало тесно в рамках театра — в 1910 году она уволилась и создала свою труппу. В этом же году она связала свою жизнь с Виктором Дандре и испытала личное потрясение: Дандре был видным чиновником, но его обвинили в злоупотреблении полномочиями.
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Новоиспеченный кавалер отправился под следствие, но, благодаря заступничеству и финансовой помощи Анны, был отпущен под залог. Вскоре Дандре тайно отправился за границу, где уже находилась его возлюбленная. У обоих фактически не осталось возможности вернуться на родину.
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Влюбленные поселились в Англии в поместье Айви Хаус, а Дандре стал импрессарио Анны. Он не только организовывал гастроли, но и активно сотрудничал с газетами. Виктор регулярно давал интервью, устраивал встречи Анны с журналистами, фотосессии.
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В частности, знаменитое фото Павловой с лебедем мир увидел благодаря стараниям Дандре. Анна любила животных, и особенно лебедей. В Айви Хаус был живописный пруд, в котором плавали эти красивые птицы. Одну из них Анна любила больше других — лебедя по кличке Джек.
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Джек был особенным. Ходили слухи, что Анна приручила его с помощью советов специалиста, которого называли «лебединым профессором». Джек сопровождал балерину, когда та гуляла по своему имению, разрешал прикасаться к себе и сам с удовольствием лежал у нее на коленях. Анна была единственной, кого лебедь мог подпустить к себе. Она любила пернатого питомца и подмечала характерные движения, что впоследствии отражалось в ее танцевальных номерах.
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Анна покоряла мировые столицы и блистала на подмостках Нью-Йорка, Парижа, Лондона и других городов. За свою карьеру она выступила более чем с 9 тыс. спектаклей и посетила с гастролями больше 40 государств.
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За это время она очаровала не только зрителей, но и видных артистов. Например, во время их первой встречи Чарли Чаплин подошел к балерине и признался, что английский язык не может передать его чувства к ней, поэтому он намерен разговаривать на китайском. Тут же он начал изображать китайский говор и поцеловал руку Анны. С тех пор между актером и балериной установилась крепкая дружба. Ходили слухи, что легендарный Чаплин был влюблен в Павлову и даже мечтал разделить с ней свою жизнь.
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Но Анна считала, что истинная артистка не может полностью посвятить себя семье: «Теперь я хочу ответить на вопрос, который мне часто предлагают: почему я не выхожу замуж. Ответ очень простой: истинная артистка, подобно монахине, не вправе вести жизнь, желанную для большинства женщин. Она не может обременять себя заботами о семье и о хозяйстве и не должна требовать от жизни тихого семейного счастья, которое дается большинству».
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Анна Павлова очень строго подходила к своей профессии и никогда не репетировала перед зеркалом, как это делают многие балерины. Она верила, что, наблюдая за своим отражением, танцовщица подсознательно подбирает наиболее удачные позы и мимику. Позже, на сцене, она пытается воссоздать это в памяти, крутя очередную фигуру. Из-за этого артистка лишается искренности — самого главного своего качества.
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За долгую карьеру балерины на сцене случались и курьезы. Однажды во время спектакля маленькая девочка на весь зал сказала: «Мама, посмотри, какая хорошенькая белая уточка!» Тогда Павлова приложила все свои усилия, чтобы не рассмеяться прямо на сцене.
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Ничуть не меньшее внимание балерина уделяла обуви, причем не только танцевальной. Ее стопа имела особенность: обувь, которая на примерке была удобной, оказывалась совсем непригодной для носки уже на следующей день. Мозоли, теснота — балерина часто обнаруживала дефекты у новой пары. Возможно, сказывались нагрузки или особенность строения ноги. Как бы то ни было, Анне было трудно подобрать обувь, поэтому она всегда возила с собой любимый сундучок на 36 пар туфель.
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Иногда, после очередных покупок, место в сундучке заканчивалось, тогда танцовщица раздавала часть обувной коллекции девушкам, нога которых по форме и размеру напоминала ее собственную.
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К пуантам требования балерины были еще выше. Итальянский мастер Ромео Николини считал за честь иметь великую танцовщицу в числе заказчиков. Но в то же время он утверждал, что, если таких, как Павлова, было бы две, он бы уже сгинул. Дело в том, что при заказе то и дело возникали недоразумения: Анна регулярно присылала мерки, иногда приезжала лично и наглядно показывала, что именно требуется от очередной пары. Новую пару приходилось переделывать не один раз. Сам Николини тоже периодически допускал ошибки: путался в пожеланиях клиентки, некоторые партии пуантов шли дольше назначенного времени или не доходили вовсе.
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Павлова была законодательницей мод того времени. Она носила многослойные наряды из воздушных тканей. В 1926 году балерина появилась на обложке модного журнала в бархатном манто, украшенном мехом. С тех пор подобные аксессуары стали популярны.
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Анна Павлова скоропостижно скончалась в 1931 году. Балерина простыла во время репетиции: зал не отапливался. Некоторые биографы пишут, что ее последней фразой стало «Принесите мой костюм лебедя».
Бонус: как появился десерт «Павлова»
Существует несколько версий появления торта «Павлова». Биограф Кит Мани считает, что его придумал шеф-повар одного из веллингтонских ресторанов специально для Анны Павловой во время ее визита в Австралию и Новую Зеландию в рамках мировых гастролей.
Другая версия приписывает изобретение десерта повару Берту Саше. Блюдо изготавливали еще в начале XX века, а в 1935 году повар дал ему название. Демонстрируя его, Саше подчеркнул, что торт такой же воздушный, как сама балерина. На сегодняшний день известно более 600 вариантов приготовления десерта.
Анна Павлова считала, что артист не должен мечтать о личном счастье. А как думаете вы?