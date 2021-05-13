История балерины Анны Павловой, которая считала, что артисты не имеют права на личное счастье

Анна покоряла мировые столицы и блистала на подмостках Нью-Йорка, Парижа, Лондона и других городов. За свою карьеру она выступила более чем с 9 тыс. спектаклей и посетила с гастролями больше 40 государств.

За это время она очаровала не только зрителей, но и видных артистов. Например, во время их первой встречи Чарли Чаплин подошел к балерине и признался, что английский язык не может передать его чувства к ней, поэтому он намерен разговаривать на китайском. Тут же он начал изображать китайский говор и поцеловал руку Анны. С тех пор между актером и балериной установилась крепкая дружба. Ходили слухи, что легендарный Чаплин был влюблен в Павлову и даже мечтал разделить с ней свою жизнь.