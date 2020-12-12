История Антона Макаренко, педагога, который превращал трудных подростков в ярких и умных взрослых

Макаренко решает поделить их на группы, чтобы в каждой был баланс «хороших» и «плохих» детей. Он начинает прививать воспитанникам мысль, что колония — это дом, они здесь полные хозяева, а все, что происходит, зависит только от них. Сломают мебель — никто не починит. Порвут в драке одежду — будут мерзнуть. Не будут выращивать овощи и ухаживать за животными — нечего будет есть.

Педагоги — это не враги, а помощники. В коллективе все уважают личность друг друга, и каждый заботится о коллективе. И в общем-то, принципов было всего 4: уважение, ощущение дома, труд и дисциплина. Воспитанник — это не угроза для общества, а его часть. Поэтому они могли общаться с жителями деревни, дружить, устраивать праздники и театральные постановки.

Когда коллектив становился более-менее сплоченным, педагог доверял ребятам самоуправление. Дети сами отвечали за ключевые процессы и, только если не справлялись, обращались к педагогам. Это давало им ощущение самостоятельности и помогало личностно расти.

Дисциплину поддерживали ежедневные ритуалы: воспитанники приучались не только к гигиене, правилам поведения и организации быта. Они должны были жить так, чтобы чувствовать себя комфортно, но и не нарушать границы других людей.