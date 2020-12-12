История Антона Макаренко, педагога, который превращал трудных подростков в ярких и умных взрослых
Антона Макаренко знают даже люди, далекие от педагогики. А вот споры вокруг его уникальной методики воспитания подростков не утихают до сих пор. Кто-то считает его гением, а кто-то — жестким человеком, который держал воспитанников в ежовых рукавицах. Как бы там ни было, он сам говорил, что его метод был направлен в первую очередь на трудных и травмированных детей, которым нужно было помочь прийти в себя и найти ориентиры в жизни, а уже потом трансформировался.
Наc в AdMe.ru заинтересовали судьба самобытного педагога и те условия, в которых он создал свою методику. Ему удалось сделать так, что из подростков с трудной судьбой вырастали умные и порядочные взрослые, ни один из них не вернулся на преступную дорожку, а некоторые сами стали выдающимися учителями.
Будущего педагога спасли от гибели в юности, но история получила неожиданный поворот
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Слабенький и болезненный Антоша Макаренко родился в семье железнодорожного рабочего. Семья была интеллигентной, отец Антона любил книги и приучал к чтению сына. Но в детстве Макаренко травили дети из-за неприлично красного носа, который распухал в холода, очков, замкнутости, нелюдимости. И популярности не добавляло то, что он хорошо учился.
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В юности Макаренко совершил некрасивый поступок. Он увел жену у своего близкого друга, священника. Из-за жесткого буллинга к 17 годам он дошел до крайности — решил свести счеты с жизнью. И от страшного шага его уберег священник, убеждая и разговаривая с ним. А еще посоветовал Антону поговорить с его женой Елизаветой — она считалась душевной и понимающей. Попадья ходила к юному Макаренко, успокаивала его. В итоге она ушла от священника к нему, мальчишке, который был на 8 лет младше нее. Скандал в маленьком городе случился страшный, отец даже выгнал Антона из дома. Но влюбленные остались вместе.
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Он прожил с неофициальной женой 20 лет (по закону она все равно оставалась супругой священника), но увлекался красавицами и был довольно влюбчив, на что Елизавета смотрела снисходительно.
Хотел стать писателем, но его мечту разбил Максим Горький
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Юный Макаренко окончил училище и годичные педагогические курсы и сразу стал преподавать детям и подросткам города Крюкова, в котором они с женой продолжали жить. Он работал учителем русского языка, рисования, черчения, но понимал, что его знаний недостаточно для того уровня преподавания, которого ему хочется достичь. Поэтому поступил в Полтавский учительский институт.
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Но в это же время он чувствует: в нем есть писательский талант. С увлечением пишет небольшие рассказы и один из них решается отослать самому Горькому. Писатель отвечает ему (что было довольно редким событием), но сокрушительно критикует и говорит, что Макаренко никогда не сможет стать писателем.
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Для Макаренко это было большим ударом, после этого он не писал ничего еще 13 лет. Но подружиться с Горьким ему это не помешало. В дальнейшем он даже назвал в его честь свою школу-колонию, о которой в итоге и написал свою знаменитую книгу «Педагогическая поэма».
Знаменитым педагогом могла бы стать жена Макаренко, но уступила ему место
Кадр из фильма «Педагогическая поэма».
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Гражданская жена, бывшая попадья, тоже становится учительницей. Курсы, которые она окончила, ценились, она была на хорошем счету. И поэтому именно Елизавете сначала предложили необычную должность директора колонии для беспризорных. После революции таких детей стало особенно много, и советская власть решила взять их под контроль. Но любящая жена уступает эту должность Макаренко.
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Он берется за дело, и в маленькое село под Полтавой начинают съезжаться подростки с криминальным прошлым. Для педагога стало шоком то, что он увидел. Справиться с ними невозможно, беспризорники ни в грош его не ставят и даже угрожают.
- Пока он придумывает свою систему, дети сами находят себе пропитание в соседних деревнях (берут все, конечно же, без спросу), не собираются учиться, хамят и враждуют.
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Макаренко решает поделить их на группы, чтобы в каждой был баланс «хороших» и «плохих» детей. Он начинает прививать воспитанникам мысль, что колония — это дом, они здесь полные хозяева, а все, что происходит, зависит только от них. Сломают мебель — никто не починит. Порвут в драке одежду — будут мерзнуть. Не будут выращивать овощи и ухаживать за животными — нечего будет есть.
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Педагоги — это не враги, а помощники. В коллективе все уважают личность друг друга, и каждый заботится о коллективе. И в общем-то, принципов было всего 4: уважение, ощущение дома, труд и дисциплина. Воспитанник — это не угроза для общества, а его часть. Поэтому они могли общаться с жителями деревни, дружить, устраивать праздники и театральные постановки.
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Когда коллектив становился более-менее сплоченным, педагог доверял ребятам самоуправление. Дети сами отвечали за ключевые процессы и, только если не справлялись, обращались к педагогам. Это давало им ощущение самостоятельности и помогало личностно расти.
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Дисциплину поддерживали ежедневные ритуалы: воспитанники приучались не только к гигиене, правилам поведения и организации быта. Они должны были жить так, чтобы чувствовать себя комфортно, но и не нарушать границы других людей.
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И конечно же, труд был основой системы Макаренко, но только такой труд, при котором четко виден результат. Дети должны были понимать, для чего они это делают: какую конкретную пользу приносят (например, делают ключевые детали машин) и какова мотивация (воспитанники зарабатывали деньги).
- Система начала работать, но сперва с перебоями: однажды у Макаренко случился сильный конфликт с учеником в ответ на хамство. Над ним нависла угроза увольнения, но тут вмешался Горький. С его помощью Макаренко уезжает в другую колонию — под Харьковом, забирает туда большую часть учеников и педагогов. И именно это заведение позже становится хрестоматийным — Макаренко уже четко понимает, какой должна быть «школа жизни».
Он стал известным, но постоянно подвергался критике
Антон Макаренко и театральная труппа коммуны.
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С харьковской общины началась известность Макаренко как педагога. Его система оформилась, ей стали подражать с одной стороны и сильно критиковать — с другой. Позднее его вообще сместили с должности, а принципы в школе немного поменялись.
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Но Макаренко продолжает применять свои знания в другой коммуне, где тоже построил систему жизни, обучения, а потом и производства. Бывшие беспризорники делали фотоаппараты «ФЭД».
Кадр из фильма «Педагогическая поэма».
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С этой фабрикой было связано немало забавных историй. Фотоаппараты «ФЭД» делались по лекалу немецких Leica, но неофициально. Поэтому о новинках узнать было нельзя. Однажды немецкая делегация приехала в коммуну. У одного из делегатов воспитанники заметили фотоаппарат новой модели. И конечно же, ребятам с определенным прошлым было нетрудно утащить его у доверчивого немца. Но плоды воспитания Макаренко не пропали даром: они быстро разобрали новую модель, сделали чертежи конструкции, собрали аппарат и отнесли владельцу. «Это не вы потеряли?» Так появился улучшенный «ФЭД».
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Воспитанники хорошо зарабатывали, могли путешествовать по всей стране. Правда, после очередного политически мотивированного смещения Макаренко с должности их зарплаты были пересмотрены и уменьшены.
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Часть идей Макаренко хотели применять, часть считали чуждой тогдашней системе. Поэтому педагог находился в хронической опале и жил под угрозой ареста, как и многие в те времена. К тому же у него была семейная тайна, о которой мало кто знал. Его брат, Виталий Макаренко, был белым офицером, эмигрировал за рубеж. Чтобы не навлекать неприятности на свою семью, Антон не поддерживал связь с братом, но всю жизнь помогал его жене и практически вырастил его дочь. Знаменитая советская актриса Екатерина Васильева — внучка Виталия Макаренко и внучатая племянница Антона.
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Макаренко работал в Киеве и Москве. Ушел от гражданской супруги, официально женился и усыновил ребенка жены. А скольких детей он «усыновил» с помощью своих коммун, он и сам сбился со счета. А ведь когда-то в детстве, страдая от насмешек, он в сердцах говорил, что рожать детей нельзя, потому что родители сами портят их, ничего не зная о воспитании.
Его имя давно стало по-хорошему нарицательным, и не зря даже сейчас отдельные правила управления командой «по Макаренко» берут на вооружение топ-менеджеры крупных корпораций. А вам близки принципы этого педагога?