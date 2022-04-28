История Анн и Сержа Голон, которые сто раз пожалели, что разрешили экранизировать их любимое детище — «Анжелику»

Серия исторических романов «Анжелика» была написана семейной парой — журналисткой Симоной Шанжё и геохимиком Всеволодом Голубиновым. Правда, читатели знают их под псевдонимами Анн и Серж Голон.

Мы в AdMe.ru зачитываемся романами о «маркизе ангелов» и решили узнать больше о людях, которые подарили нам эту героиню, и о том, почему Симона никогда не считала мужа соавтором «Анжелики».

Симона Шанжё родилась на юго-востоке Франции в 1921 году. Свой первый роман «Страна за моими глазами» девушка опубликовала, когда ей было 18 лет. Симона использовала множество псевдонимов и занималась журналистской деятельностью. Как писательница она получила известность благодаря серии из 13 исторических романов, последний из которых женщина создала в 1985 году.

В начале 40-х у девушки появилась новая мечта: она захотела совершить большое путешествие по Франции на велосипеде. Симона проехала более 400 км и добралась из Версаля до побережья. Эта поездка, как позже говорила писательница, помогла ей прочувствовать дух прошлого. Ведь люди еще ездили на повозках, машин не было, а от традиционных костюмов не успели отказаться полностью. Тяга к путешествиям и получению нового опыта привела к тому, что Симона решила забраться еще дальше, чем французское побережье. К тому моменту она получила очередную литературную премию и на эти деньги решила поехать в Африку. Так девушка оказалась во Французском Конго.

Всеволод Голубинов родился на Ближнем Востоке. Когда молодому человеку было 17 лет, он переехал во Францию. Там Всеволод начал заниматься химией и окончил Национальную высшую школу химической промышленности в Нанси. После университета мужчина продолжил развиваться в выбранной сфере и в 40-е годы вел профессиональную деятельность во Французском Конго. Он работал на золотых рудниках, а еще руководил цементным и кожевенным заводами. Жизненные пути Симоны и Всеволода сошлись именно в Конго. У пары была серьезная разница в возрасте. Когда они познакомились, девушке было 26 лет, а ее будущему мужу — 44. Как вспоминала Симона, они никогда не говорили о женитьбе, но в итоге стали семьей и воспитали 4 детей. Их сын Пьер тоже занимается писательством, а также добился определенных успехов в области биохимии.

Когда африканский вояж пары завершился, молодожены уехали во Францию. Родина Симоны не сразу приняла ее мужа: мужчина долго не мог найти работу, у него не было необходимых лицензий, и тогда основным «добытчиком» стала Симона. Женщина писала статьи и рассказы, источником которых часто служили воспоминания мужа, у которого был богатый жизненный и профессиональный опыт. Но денег все равно катастрофически не хватало. Внезапный успех «Анжелики» буквально спас семью Голубиновых от нищеты. Правда, вместо Симоны и Всеволода на обложках появились новые имена — Анн и Серж Голон.

Вскоре жизнь пары изменилась. Анн постоянно работала и все глубже закапывалась в рукописи, а ее муж занимался домом и детьми. В ведении домашнего хозяйства, как говорила писательница, они были весьма современной парой. И хотя на обложках романов об Анжелике значится 2 имени, Анн подчеркивала, что непосредственно созданием текста занималась именно она, тогда как муж искал исторические данные и консультировал ее по многим вопросам. «Анжелика» стала настоящим детищем Симоны, к которому Всеволод был во многом равнодушен.

Серия книг была продана тиражом более 150 млн экземпляров, а на роман обратили внимание киношники. Первой киноадаптацией стал фильм с Мишель Мерсье в главной роли. Экранизация «Анжелики» сильно разочаровала Анн Голон. Писательницу не пускали на съемки, режиссер ее игнорировал, а исполнительница главной роли Мишель Мерсье, по мнению Анн, не смогла раскрыть героиню в полной мере и вообще была неподходящей кандидатурой.

Справедливости ради стоит отметить, что и актрисе пришлось несладко. Роль Анжелики стала для Мишель Мерсье проклятием. Платили ей копейки, карьера не задалась, личная жизнь тоже. Кроме того, писательница, создавшая роман, обидела Мерсье, когда очень нелицеприятно отозвалась о способностях актрисы. Кого бы ни играла Мишель дальше, у всех она ассоциировалась только с Анжеликой. Актриса пыталась избавиться от прилепившегося к ней амплуа, снималась в других картинах и пробовала построить карьеру за границей, но, увы, ничего не получилось.

Существует расхожее мнение, что Всеволод известен только благодаря жене, поэтому иногда кажется, что он всегда оставался в тени талантливой Симоны. Нетрудно представить, что и в браке мужчина, вероятно, ощущал давление со стороны консервативной общественности. Но, несмотря на это, Всеволод смог найти себя в искусстве. В 1961 году он начал заниматься живописью, а через 7 лет провел первую персональную выставку в Швейцарии. Мужчина ушел из жизни в 1972 году в Канаде, куда супруги отправились, чтобы собрать фактический материал для очередного романа об Анжелике. Симона пережила мужа на 45 лет.