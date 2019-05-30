История Алана Тьюринга, перед которым извинилась английская королева. С опозданием в полвека

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Математики говорят, что весь современный мир построен на формулах. Каждая из невероятного количества операций, которые ежедневно совершают миллиарды компьютеров и смартфонов, основана исключительно на них. Ученым-математиком и был Алан Тьюринг, который внес один из самых значительных вкладов в создание вычислительных машин, человек, чей жизненный путь был сложным и трагическим.

Мы в AdMe.ru отдаем должное заслугам Алана Тьюринга и считаем, что каждый должен знать историю человека, без которого современный мир мог быть совсем иным.

Ранние годы

Алан Мэтисон Тьюринг появился на свет в одной из лондонских клиник 23 июня 1912 года. Он стал вторым сыном в семье Юлиуса и Этель Тьюрингов, происходивших из древних дворянских родов. Отец Алана был государственным чиновником, и по долгу службы они с женой большую часть времени проводили в Индии. Чтобы дать возможность мальчику учиться в Англии, они оставили его и старшего сына Джона на попечение отставного полковника и его супруги. С первых лет жизни было понятно, что Алан чрезвычайно одаренный ребенок. К 6 годам он самостоятельно научился читать и просил у своих опекунов давать ему научные книги, а к 11 ставил химические опыты, пытаясь, к примеру, извлечь из морских водорослей йод. Однажды, когда Алан проводил время со своими родителями, он добыл дикий мед к чаю: мальчик отследил траекторию полета нескольких пчел, нашел точку пересечения, в котором и обнаружилось их гнездо.

В 14 лет Алан поступил в престижную школу, где учились мальчики из аристократических семей. Однако успехи у него были весьма сомнительные: большинство гуманитарных дисциплин ему было неинтересно, и если заглянуть в классный журнал, то можно увидеть, что почти по всем предметам он был последним учеником в классе. Кроме математики — здесь Алан практически всегда числился под цифрой один. Занимался он и спортом. Так, будущий великий математик увлекался водной греблей и бегом. Кстати, бег оставался с ним на протяжении всей жизни: он преодолевал марафонские дистанции и собирался принимать участие в Олимпиаде 1948 года, однако травма ноги этому помешала. Его результаты были весьма хороши: время, за которое он преодолел 42 км 195 м, всего на 11 минут уступало тому, что показал победитель Олимпийских игр. О его исключительных математических способностях лучше всего говорит тот факт, что во время учебы он самостоятельно разобрался в теории относительности Эйнштейна и сумел выделить проблемы, о которых сам автор говорит весьма завуалированно.

Кристофер Морком.

В школе Алан познакомился с Кристофером Моркомом — юношей, возможно, еще более одаренным, чем он сам. «По сравнению с ним все остальные казались такими заурядными», — писал Тьюринг. Молодые люди проводили вместе много времени в разговорах о науке и ставили разнообразные эксперименты — Алан наконец-то нашел родственную душу и избавился от многолетнего ощущения одиночества. Они вместе подали заявку на поступление в Кембридж, однако Алана, в отличие от Кристофера, не приняли, и он решил попытаться еще раз, чтобы учиться вместе с другом. Но планам не суждено было сбыться: Кристофер Морком внезапно умер от туберкулеза. Для Алана это стало сильным ударом, он погрузился в длительную депрессию, однако нашел в себе силы поступить в Кембридж. Алан был убежден, что обязан был поступить, чтобы непременно совершить все те открытия, которые, по его словам, должен был сделать Кристофер. Уже учась в колледже, он попросил у миссис Морком фотографию сына, которую затем поставил на свой рабочий стол. «Теперь она стоит на моем столе, побуждая меня усиленно трудиться», — написал Алан матери своего умершего друга. Именно смерть Моркома побудила Тьюринга к размышлениям о природе человеческого разума и «внедрении» его во что-то бестелесное, а значит, бессмертное. Напоминает компьютер, не правда ли?

Научная карьера и Вторая мировая война

Реконструированная «Бомба».

Через 2 года после окончания Кембриджа, в 1936 году, Тьюринг публикует свою самую знаменитую работу «О вычислимых числах, с приложением к проблеме разрешимости», в которой была изложена концепция «машины Тьюринга» — прообраза компьютера. Говоря простыми словами, он создал абстрактную вычислительную машину, которая может решить любые задачи, доступные «искусственному интеллекту», — нужно только задать определенную программу. Если выразиться максимально просто: то, что сегодня мы можем использовать одну и ту же микросхему, скажем, в смартфоне и холодильнике, — это тоже заслуга Тьюринга. Чтобы представить себе силу разума Алана Тьюринга, стоит подумать о том, что практически весь принцип работы современных компьютеров, в том числе и самых мощных, он целиком и полностью выстроил в своей голове. В том же 1936 году профессор Принстонского университета (США) Джон фон Нейман, чьи работы Алан изучал, еще будучи студентом, и чье имя неразрывно связано с созданием ЭВМ, пригласил молодого ученого на стажировку. Кстати, несмотря на то что именно фон Неймана традиционно принято считать отцом современных электронно-вычислительных машин, он сам признавал, что фундаментальная их концепция принадлежит именно Алану Тьюрингу. В Принстоне Тьюринг проработал 2 года и получил степень доктора философии, однако, когда ему предложили самостоятельную должность, отказался и вернулся в Англию, в свою альма-матер. Шел 1938 год. Через год, 1 сентября 1939-го, началась Вторая мировая война.

Памятник Алану Тьюрингу в Блетчли-парке.

«Я не хочу сказать, что мы выиграли войну благодаря Тьюрингу, но беру на себя смелость сказать, что без него мы могли бы ее и проиграть». И. Гуд, коллега Алана Тьюринга

Через 3 дня после начала войны Алан Тьюринг пришел на работу в Блетчли-парк — секретное подразделение английской разведки. Стараниями группы ученых, которыми руководил Тьюринг, через полгода был взломан код «Энигмы» — шифровальной машины, которую немецкое командование использовало для передачи секретных сообщений. В 1941 году Алан сделал предложение коллеге по Блетчли-парку Джоан Кларк, но спустя короткое время признался ей в своей гомосексуальности, и молодые люди отменили свадьбу. Вообще же Тьюринг считался среди коллег чудаком. Каждый год в июне у него начиналась сенная лихорадка и он ездил на работу на своем велосипеде, надев противогаз. У велосипеда постоянно спадала цепь, но вместо того, чтобы отдать его в починку, Тьюринг нашел оригинальное решение: он высчитал, через какое количество оборотов это происходит, и перед тем, как цепь должна была упасть, останавливался и поправлял ее. Кроме того, он никогда не удостаивал коллег приветствием, считая это напрасной тратой времени, а свою кружку пристегивал наручниками к батарее, чтобы ее не украли. В 1942 году Тьюринг снова отправился в США, где, помимо прочего, работал над шифром для передачи сообщений между Рузвельтом и Черчиллем. В 1943 году он вернулся в Блетчли-парк, но выяснил, что в его отсутствие отдел возглавил другой человек. Тьюринг остался консультантом, однако все его мысли теперь занимала постройка машины, которая была бы способна заменить человека, — или, говоря современным языком, компьютера. В 1945 году в США появилась на свет незаконченная на тот момент работа фон Неймана, в которой приводилось описание устройства вычислительной машины с хранимой в памяти программой. Чуть позже Алан Тьюринг публикует аналогичный, но гораздо более подробный труд — к слову, в материале фон Неймана были использованы идеи самого Тьюринга. Несмотря на то что постройка «компьютера» технически была вполне возможна, ее так и не осуществили из-за проволочек, связанных с секретностью Блетчли-парка.

Последние годы

Дом, где прошли последние годы Алана Тьюринга.

В 1950 году Тьюринг опубликовал одно из самых важных в истории компьютеров исследований — «Вычислительные машины и разум», где говорил об искусственном интеллекте. Именно там он предложил эксперимент, в ходе которого человек должен был общаться с «умной машиной» и живым человеком, а потом определить, кто есть кто. Кстати, на основе этого эксперимента и было создано то, что сегодня известно каждому пользователю интернета: Captcha — тот самый «защитник», который просит подтвердить, что вы не робот. «Перу» Тьюринга принадлежит и первая компьютерная шахматная программа, которую он написал еще до появления самих компьютеров. Чтобы ее реализовать, он провел эксперимент, где сам имитировал ее действия, совершая по одному ходу раз в полчаса, — в результате «компьютер» одну партию выиграл, а одну проиграл. Более того, именно Тьюринга можно считать и создателем компьютерной музыки. В 1951 году созданная им машина была способна генерировать 3 мелодии, в числе которых и знаменитая «В настроении» Гленна Миллера. Однако об этом было напрочь забыто вплоть до 2016 года, когда была воссоздана запись 65-летней давности.

В 1952 году квартиру Алана Тьюринга обокрали. Он заявил в полицию, и в ходе следствия выяснилось, что это сделал некто Арнольд Мюррей — случайный знакомый Тьюринга, который однажды провел ночь в его доме. Ученый признал, что вступал с ним в связь — а в то время в Великобритании это считалось уголовным преступлением. Алану был предоставлен выбор между тюремным заключением и гормональной терапией — по сути, химической кастрацией. Он выбрал второе. Помимо ущерба, нанесенного здоровью инъекциями гормонов (в результате них у ученого расшаталась психика и появились разнообразные заболевания), итогом разбирательства стала и потеря работы. И до того не очень общительный ученый стал настоящим затворником и большую часть времени старался проводить дома.

Памятник Алану Тьюрингу в Манчестере.