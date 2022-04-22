История 6 близняшек из одной королевской семьи, которые были неотличимы внешне, но прожили совершенно разные жизни

В современном мире близнецы рождаются примерно в 1 случае из 250. Но под влиянием некоторых факторов вероятность многоплодной беременности возрастает. В одной семье даже могут появиться несколько близнецов. Так было в роду баденских и баварских принцесс, в 2 поколениях которых родилось 3 пары близнецов.



Мы в AdMe.ru углубились в историю и выяснили, что судьбы всех близняшек из этого семейства сложились по-разному. Но о каждой из них есть что рассказать.

В семье принца Карла Людвига Баденского и его жены родилось 8 детей. Старшие дочери Каролина и Амалия были близнецами.

Амалия Баденская — единственная из дочерей Карла Людвига, которая так и не вышла замуж.

Каролина Баденская стала женой короля Баварии Максимилиана I. Они очень любили друг друга. Когда им приходилось провести в разлуке всего пару дней, Каролина ежедневно писала ему несколько писем.

Каролина и Амалия Баденские.

Каролина с детства увлекалась рисованием и была талантливой художницей. Она не отказалась от этого увлечения и после замужества и помогала супругу развивать культуру в Мюнхене. За время своего правления Максимилиан основал Мюнхенскую академию художеств и Национальный театр.

В браке Каролина родила 8 детей. Среди них были 2 пары девочек-близнецов: старшие Елизавета и Амалия, младшие София и Мария.

У Максимилиана были дети от предыдущего брака. Каролина смогла наладить отношения со всеми, кроме старшего сына, который после смерти отца стал королем. Пасынок хотел выслать ее из Мюнхена. Каролина сопротивлялась, но в итоге переехала в загородное поместье, которое для нее построил муж.

Елизавета Баварская.

Одна из старших дочерей Каролины, Елизавета Баварская, была близка со своими сестрами, особенно с близняшкой Амалией и младшей сестрой Людовикой. Последняя назвала в честь Елизаветы свою дочь. Та позднее стала императрицей Австрии.

В те времена знатных девушек в основном учили лишь читать, писать, танцевать и вышивать. Но Елизавета получила более разнообразное образование: оно включало в себя уроки литературы, истории и географии. Она поддерживала связь со своим учителем, филологом Фридрихом Тиршем, до конца его жизни.

Как и ее мать, Елизавета интересовалась искусством, а еще историей и архитектурой. Эти интересы она разделяла со своим мужем, королем Пруссии. Тот видел, как Елизавета тосковала по дому после замужества, поэтому подарил ей дворец и лично спланировал его дизайн в баварском стиле, чтобы жена могла вспоминать родные края.

Елизавета и Амалия Баварские.

В целом Елизавета нравилась жителям Пруссии, но они постоянно сравнивали ее с предыдущей королевой. И сравнение оказывалось не в пользу Елизаветы. Все из-за того, что она не слишком любила появляться на публике, предпочитая проводить время в своих комнатах.

Елизавета посвятила себя помощи беднякам и сиротам. С ее подачи в королевстве открыли множество школ и больниц. На основе одной из больниц была создана Клиника королевы Елизаветы Херцберге, которая работает до сих пор.

Близняшка Елизаветы, Амалия Баварская, стала королевой Саксонии. С 1851 года она возглавляла женскую ассоциацию помощи голодающим. Эта организация просуществовала до 1932 года.

София и Мария Баварские.

Еще одна дочь Каролины, Мария Баварская, была женой другого наследника саксонского престола. Сначала страной правил муж Марии, а уже после его смерти королем стал супруг ее старшей сестры Амалии Баварской. За время правления она создала женскую ассоциацию, руководство которой и передала сестре.

Близняшка Марии, София Баварская, вышла замуж за сына императора Австрии. В браке у Софии родилось 5 детей. Старший сын Франц Иосиф женился на ее же племяннице, Елизавете.

София Баварская с сыном Францем Иосифом.

Отношения Софии с невесткой не сложились, она всячески старалась усложнить жизнь Сисси (так ее называли члены семьи). Но Сисси не обозлилась на нее и думала, что София была строга к ней не со зла. Этот факт не спас репутацию Софии, и в истории закрепился ее образ как интриганки, которая вредила невестке.

Когда Сисси родила первую дочь, София не позволяла никому заботиться о внучке, сама занялась ее воспитанием и без разрешения родителей назвала девочку в свою честь. София вела дневник, в котором записывала все подробности жизни своей внучки. Она даже посвящала отдельные записи появлению новых зубов.

София принимала активное участие в жизни старшего сына и его наследников, но не меньше ее заботила судьба других детей. Смерть второго сына подкосила здоровье женщины. Она заболела и умерла в 1872 году. Франц Иосиф и Сисси просидели рядом с ее кроватью до самого конца.

София Баварская.

В судьбах всех баденских и баварских принцесс есть сходства и различия. Каролина и 3 ее дочери, Мария и близнецы Елизавета и Амалия Баварские, стали достойными королевами. Елизавета оставила престол после смерти мужа, но новые правители продолжали высоко ее ценить.

София Баварская, близняшка Марии, не была королевой и оказалась неоднозначной фигурой. Она запомнилась людям из-за противостояния со своей невесткой и вместе с тем считалась эмоциональным центром всей семьи и заменила мать свои внукам.

У Елизаветы и Марии не было детей, а потомки Амалии и Софии Баварских продолжали династию и вступали в браки с наследниками королевских семей Бельгии, Саксонии, Португалии и других стран.