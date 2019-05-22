Испанская школа ввела домоводство для мальчиков, и это блестящая инициатива по борьбе с гендерным неравенством
Гладить, шить, готовить — большинство людей осваивают эти навыки дома, а не в учебном заведении. Но бывает и по-другому, например когда школа включает домоводство в список дополнительных предметов, чтобы показать своим ученикам, особенно мальчикам, ценность гендерного равенства и разрушить устоявшиеся стереотипы, связанные с работой по дому. Именно этому учит своих воспитанников испанская школа Монтекастело. Их девиз — «Равенство познается с помощью действий».
Мы в AdMe.ru заинтересовались этой инициативой и решили рассказать о ней как можно большему числу людей, чтобы другие учебные заведения и дети смогли перенять этот опыт.
Работа по дому не зависит от пола
В 2018 году школа, расположенная в городе Виго, объявила, что включила в список предметов домоводство. На этих занятиях мальчики будут учиться гладить, шить, готовить, а также выполнять другую работу руками, например обращаться с сантехникой и электрикой, осваивать каменную кладку и плотницкое дело.
Учителя и родители сотрудничают и направляют учеников
Уроки ведут учителя-добровольцы, а также отцы некоторых учеников.
«Уют в доме — это задача обоих»
Габриэль Браво, координатор учебного заведения, так объяснил в интервью газете введение нового предмета: «Нашим студентам полезно научиться выполнять подобные задачи, чтобы быть готовыми к будущей семейной жизни. Так они с самого начала будут включены в домашнюю работу и поймут, что поддержание уюта в доме — это задача обоих. Это забота не только женщины, которая будет убирать, мыть посуду и гладить одежду. Это поможет им стать ответственнее и научиться правильно вести себя в собственной семье».
Стремление к достижению гендерного равенства
Эта идея появилась, когда администрация школы искала способы поощрения гендерного равенства среди учеников. После обсуждения проект донесли до родителей и самих студентов. У родителей не возникло никаких возражений против нового предмета, но некоторые ученики почувствовали дискомфорт, когда услышали о шитье и глажке.
Разрушение стереотипов
Тем не менее когда они начали посещать занятия, все сомнения рассеялись. Студенты увидели, что все, чему их учат, — простые пошаговые действия, которые могут выполнять как мужчины, так и женщины.
Жизненные уроки, которые не забыть
«Для некоторых учеников это был первый раз, когда они держали в руках утюг. Занятия оказались веселыми, но поучительными, мы были удивлены, а родители счастливы», — сказал Браво в своем интервью.
А что вы думаете об этой инициативе? Может быть, вы знаете школу, в которой проводят аналогичные уроки?
Фото на превью Colegio Montecastelo/Facebook