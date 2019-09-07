Институт кино назвал 25 выдающихся актрис XX века. И каждая из них великолепна

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Американский институт киноискусства (American Film Institute) — организация, которая существует для того, чтобы повышать интерес к фильмам. Она занимается сохранением старых пленок, проводит уроки в школах, а также составляет различные рейтинги. Один из таких — список главных актрис прошлого века.

Мы в AdMe.ru решили присмотреться к фавориткам профессионалов. Дочитайте статью до конца, чтобы узнать, кого они поставили на 1-е место.

25. Ава Гарднер

Легенду 1940-х и 1950-х годов Аву Гарднер называли обладательницей лица ангела и тела богини. Главными ее фильмами считаются «Снега Килиманджаро» и «Могамбо».

24. Мэри Пикфорд

Мэри — звезда немого кино. В ее фильмографии больше 250 картин. Начать знакомство с творчеством актрисы можно с «Гордости клана», «Маленькой принцессы» и «Кокетки».

23. Кэрол Ломбард

Жену Кларка Гейбла Кэрол Ломбард полюбили за комедийные роли в фильмах 1930-х годов. Одна из главных картин с ее участием — «Мой слуга Годфри».

22. Джин Харлоу

Джин — первая платиновая блондинка американского кино. Именно она ввела моду на такой цвет волос. Оценить не только красоту, но и актерский талант Харлоу можно по ее игре в фильмах «Ангелы ада», «Красная пыль» и «Саратога».

21. Софи Лорен

Софи Лорен — итальянская актриса, которая получила первый в истории «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке. Картиной, которая принесла звезде эту высокую награду, была «Чочара».

20. Лорен Бэколл

Карьера Лорен началась с работы моделью. Она достигла в этом ремесле такого успеха, что ее сразу пригласили на главную роль в фильме «Иметь и не иметь». Дебют удался, ведь эту ленту называют одной из главных картин эпохи золотого века Голливуда.

19. Рита Хейворт

18. Ширли Темпл

Ширли — самая юная обладательница премии «Оскар». Эту высокую награду она получила в 1934 году, когда ей было всего 6 лет. Посмотреть на юную звезду музыкальных фильмов можно в картинах «Сияющие глазки» и «Маленькая принцесса». Одна из главных ролей взрослой Темпл — в вестерне «Форт Апачи».

17. Лиллиан Гиш

Лиллиан Гиш — актриса с 75-летней карьерой. Известность ей принесли роли в фильмах Дэвида Уорка Гриффита («Невидимый враг», «Рождение нации», «Нетерпимость» и др.).

16. Вивьен Ли

Весь мир влюбился в Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром» и Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай „Желание“».

15. Мэй Уэст

Мэй — одна из самых скандальных красоток своего времени. Одни критиковали откровенность ее актерской игры, другие обожали. Главные ленты с участием Уэст — «Я не ангел» и «Поездка в город».

14. Джинджер Роджерс

Джинджер Роджерс — настоящая королева степа, самая знаменитая танцовщица 30–40-х годов. Именно танцы в мюзиклах («Потанцуем?», «Время свинга» и др.) с партнером Фредом Астером сделали ее любимицей зрителей.

13. Грейс Келли

12. Клодетт Колбер

Две свои главные награды («Оскар» и «Золотой глобус») Клодетт получила за роли в комедии «Это случилось однажды ночью» и мини-сериале «Две миссис Гренвилль».

11. Барбара Стэнвик

10. Джоан Кроуфорд

В кино Джоан играла молодых, смелых и самостоятельных американок. Вершиной ее карьеры считается драма «Милдред Пирс», за которую Кроуфорд вручили «Оскар».

9. Марлен Дитрих

Немецкая актриса и певица Марлен Дитрих стала легендой еще при жизни. Фильмом, который превратил ее в звезду, является мюзикл «Голубой ангел».

8. Джуди Гарленд

Самая запоминающаяся роль Джуди Гарленд — Дороти Гейл в фильме «Волшебник страны Оз». Также американку можно увидеть в картинах «Звезда родилась» и «Нюрнбергский процесс».

7. Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор — первая в истории актриса, чей гонорар за сьемки в фильме достиг $ 1 млн. Столько королеве Голливуда заплатили за перевоплощение в Клеопатру.

6. Мэрилин Монро

5. Грета Гарбо

Грета — легенда немого кино. В 20-х годах она переехала из родной Швеции в Голливуд и покорила его ролями в фильмах «Поток», «Плоть и дьявол» и «Любовь».

4. Ингрид Бергман

Ингрид Бергман — муза Альфреда Хичкока, звезда итальянского неореализма и трехкратный лауреат премии «Оскар». Насладиться ее актерским талантом можно во время просмотра фильмов «Касабланка», «Завороженный» и «Осенняя соната».

3. Одри Хепберн

2. Бетт Дейвис

Бетт — первая звезда в истории, которую номинировали на 10 премий «Оскар». Правда, ей удалось получить только 2 из этих статуэток — награды за лучшие женские роли в фильмах «Опасная» и «Иезавель».

1. Кэтрин Хепберн