Институт кино назвал 25 выдающихся актрис XX века. И каждая из них великолепна
Американский институт киноискусства (American Film Institute) — организация, которая существует для того, чтобы повышать интерес к фильмам. Она занимается сохранением старых пленок, проводит уроки в школах, а также составляет различные рейтинги. Один из таких — список главных актрис прошлого века.
Мы в AdMe.ru решили присмотреться к фавориткам профессионалов. Дочитайте статью до конца, чтобы узнать, кого они поставили на 1-е место.
25. Ава Гарднер
Легенду 1940-х и 1950-х годов Аву Гарднер называли обладательницей лица ангела и тела богини. Главными ее фильмами считаются «Снега Килиманджаро» и «Могамбо».
24. Мэри Пикфорд
Мэри — звезда немого кино. В ее фильмографии больше 250 картин. Начать знакомство с творчеством актрисы можно с «Гордости клана», «Маленькой принцессы» и «Кокетки».
23. Кэрол Ломбард
Жену Кларка Гейбла Кэрол Ломбард полюбили за комедийные роли в фильмах 1930-х годов. Одна из главных картин с ее участием — «Мой слуга Годфри».
22. Джин Харлоу
Джин — первая платиновая блондинка американского кино. Именно она ввела моду на такой цвет волос. Оценить не только красоту, но и актерский талант Харлоу можно по ее игре в фильмах «Ангелы ада», «Красная пыль» и «Саратога».
21. Софи Лорен
Софи Лорен — итальянская актриса, которая получила первый в истории «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке. Картиной, которая принесла звезде эту высокую награду, была «Чочара».
20. Лорен Бэколл
Карьера Лорен началась с работы моделью. Она достигла в этом ремесле такого успеха, что ее сразу пригласили на главную роль в фильме «Иметь и не иметь». Дебют удался, ведь эту ленту называют одной из главных картин эпохи золотого века Голливуда.
19. Рита Хейворт
Актриса и танцовщица Рита Хейворт сыграла более чем в 60 фильмах. Главные ленты с ее участием — «Только у ангелов есть крылья», «Девушка с обложки» и «Леди из Шанхая».
18. Ширли Темпл
Ширли — самая юная обладательница премии «Оскар». Эту высокую награду она получила в 1934 году, когда ей было всего 6 лет. Посмотреть на юную звезду музыкальных фильмов можно в картинах «Сияющие глазки» и «Маленькая принцесса». Одна из главных ролей взрослой Темпл — в вестерне «Форт Апачи».
17. Лиллиан Гиш
Лиллиан Гиш — актриса с 75-летней карьерой. Известность ей принесли роли в фильмах Дэвида Уорка Гриффита («Невидимый враг», «Рождение нации», «Нетерпимость» и др.).
16. Вивьен Ли
Весь мир влюбился в Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром» и Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай „Желание“».
15. Мэй Уэст
Мэй — одна из самых скандальных красоток своего времени. Одни критиковали откровенность ее актерской игры, другие обожали. Главные ленты с участием Уэст — «Я не ангел» и «Поездка в город».
14. Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс — настоящая королева степа, самая знаменитая танцовщица 30–40-х годов. Именно танцы в мюзиклах («Потанцуем?», «Время свинга» и др.) с партнером Фредом Астером сделали ее любимицей зрителей.
13. Грейс Келли
Грейс Келли была не только 10-й княгиней Монако, но и успешной актрисой. В ее фильмографии 11 картин («Могамбо», «В случае убийства набирайте „М“», «Деревенская девушка»).
12. Клодетт Колбер
Две свои главные награды («Оскар» и «Золотой глобус») Клодетт получила за роли в комедии «Это случилось однажды ночью» и мини-сериале «Две миссис Гренвилль».
11. Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик была звездой как фильмов («Двойная страховка», «Извините, ошиблись номером»), так и сериалов («Поющие в терновнике», «Большая долина»).
10. Джоан Кроуфорд
В кино Джоан играла молодых, смелых и самостоятельных американок. Вершиной ее карьеры считается драма «Милдред Пирс», за которую Кроуфорд вручили «Оскар».
9. Марлен Дитрих
Немецкая актриса и певица Марлен Дитрих стала легендой еще при жизни. Фильмом, который превратил ее в звезду, является мюзикл «Голубой ангел».
8. Джуди Гарленд
Самая запоминающаяся роль Джуди Гарленд — Дороти Гейл в фильме «Волшебник страны Оз». Также американку можно увидеть в картинах «Звезда родилась» и «Нюрнбергский процесс».
7. Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор — первая в истории актриса, чей гонорар за сьемки в фильме достиг $ 1 млн. Столько королеве Голливуда заплатили за перевоплощение в Клеопатру.
6. Мэрилин Монро
Мэрилин Монро — главная красавица Америки прошлого века. Известность ей принесли фильмы «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки».
5. Грета Гарбо
Грета — легенда немого кино. В 20-х годах она переехала из родной Швеции в Голливуд и покорила его ролями в фильмах «Поток», «Плоть и дьявол» и «Любовь».
4. Ингрид Бергман
Ингрид Бергман — муза Альфреда Хичкока, звезда итальянского неореализма и трехкратный лауреат премии «Оскар». Насладиться ее актерским талантом можно во время просмотра фильмов «Касабланка», «Завороженный» и «Осенняя соната».
3. Одри Хепберн
Утонченную Одри Хепберн любят за роли в картинах «Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы», «Забавная мордашка» и многих других.
2. Бетт Дейвис
Бетт — первая звезда в истории, которую номинировали на 10 премий «Оскар». Правда, ей удалось получить только 2 из этих статуэток — награды за лучшие женские роли в фильмах «Опасная» и «Иезавель».
1. Кэтрин Хепберн
У Кэтрин Хепберн 4 премии «Оскар» (этот результат до сегодняшнего дня остается рекордом). Американку назвали лучшей актрисой года за игру в картинах «Ранняя слава», «Угадай, кто придет к обеду?», «Лев зимой» и «На золотом озере».
Согласны со списком Американского института киноискусства? Кто бы занял 1-е место в вашем рейтинге лучших актрис XX века?