Посмотрите, как выглядит инстаграм полиции одной из самых безопасных стран мира
Служба в полиции — очень опасное дело. Ну еще бы — погони, розыски, темные личности... Но только не в Исландии, потому что здешний уровень преступности — один из самых низких в мире. Поэтому исландские полицейские охраняют порядок в своей стране по-другому— помогают детям, ищут потерянных котят, участвуют в парадах и в целом неплохо проводят время.
Мы в AdMe.ru собрали для вас фото из официального инстаграм-аккаунта полиции Рейкьявика, которые доказывают, что быть полицейским в Исландии очень круто.
«Началась продажа фейерверков. Будьте осторожны, используйте защитные очки и следуйте инструкциям»
«Сегодня прибыли пасхальные яйца»
«Работа в полиции — очень серьезное дело»
«Эти рога были украдены из здания в центре Рейкьявика. Мы нашли их и вернули законному владельцу»
«Хочу в К-9»
«Кормим птиц... опять»
«У нас уже пятница. А у вас?»
«Иногда ты просто не можешь отказаться от вечеринки по случаю дня рождения»
«Патрулируем вместе с Фрости»
«Эльфы пригласили нас на кофе»
«Ночь культуры»
«Заклинатель лошадей»
«Отличная погода для мороженого»
«Котенок Моси проходит профессиональную подготовку в полицейские»
Серьезная работа
«Вы знаете, с какой скоростью ехали?»
Мечтай по-крупному
«Рисуем картинки на конгрессе в Рейкьявике»
«Напоминание для следующего Дня святого Валентина: „Нет, вы не можете взять мои наручники. Простите, ребята“»
Фото на превью logreglan/instagram, logreglan/instagram