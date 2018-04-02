Посмотрите, как выглядит инстаграм полиции одной из самых безопасных стран мира

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Служба в полиции — очень опасное дело. Ну еще бы — погони, розыски, темные личности... Но только не в Исландии, потому что здешний уровень преступности — один из самых низких в мире. Поэтому исландские полицейские охраняют порядок в своей стране по-другому— помогают детям, ищут потерянных котят, участвуют в парадах и в целом неплохо проводят время. Мы в AdMe.ru собрали для вас фото из официального инстаграм-аккаунта полиции Рейкьявика, которые доказывают, что быть полицейским в Исландии очень круто.

«Началась продажа фейерверков. Будьте осторожны, используйте защитные очки и следуйте инструкциям»

«Сегодня прибыли пасхальные яйца»

«Работа в полиции — очень серьезное дело»

«Эти рога были украдены из здания в центре Рейкьявика. Мы нашли их и вернули законному владельцу»

«Хочу в К-9»

«Кормим птиц... опять»

«У нас уже пятница. А у вас?»

«Иногда ты просто не можешь отказаться от вечеринки по случаю дня рождения»

«Патрулируем вместе с Фрости»

«Эльфы пригласили нас на кофе»

«Ночь культуры»

«Заклинатель лошадей»

«Отличная погода для мороженого»

«Котенок Моси проходит профессиональную подготовку в полицейские»

Серьезная работа

«Вы знаете, с какой скоростью ехали?»

Мечтай по-крупному

«Рисуем картинки на конгрессе в Рейкьявике»

«Напоминание для следующего Дня святого Валентина: „Нет, вы не можете взять мои наручники. Простите, ребята“»