13 вещей, которые больше всего поражают тех, кто впервые приехал в Россию
Мы в AdMe.ru любим писать статьи о разных странах, и недавно мы подумали, что всегда интересно посмотреть на себя со стороны.
Поэтому мы написали о том, какой видят Россию люди, приехавшие сюда впервые, что запало им в душу и что удивило их больше всего.
13. Круглосуточные магазины и бары
«У нас в Германии люди, которые работают в магазинах и кафе, тоже хотят отдыхать по выходным и спать по ночам. В России же, если вам посреди ночи приспичило купить цветы, вы можете это сделать. Сходить в ресторан — пожалуйста! Купить сапоги, черт возьми? Уже сложнее, но, думаю, и это возможно. Даже в новогоднюю ночь магазины работают, представляете?» — Ханс, Германия.
12. Видеорегистраторы
- «Ну почему в России у каждого есть видеорегистратор?» — вопрошают иностранцы. Этот прибор уже стал новым символом России, даже падение знаменитого Челябинского метеорита засняли именно на видеорегистратор.
- Может показаться, что их цепляют на авто специально, чтобы заливать на YouTube всякий треш. На самом деле видеорегистраторы нужны, чтобы доказать свою правоту, если случится сложная ситуация на дороге, и не стать жертвой полицейской коррупции, которая, увы, встречается в России.
11. Большие расстояния
Про Россию не все иностранцы знают много, но то, что она огромна, известно всем. Накладывают такие большие расстояния отпечаток и на характер и мировоззрение наших людей.
- Если сказать европейцу, что твой город находится недалеко от Москвы, всего в 800 км, он посмеется и скажет, что для него это очень далеко, все равно что 3–4 страны проехать.
- Также многих удивляет, что в совсем не густонаселенной России много (целых 15) городов-миллионников — больше только в Китае, Индии и Бразилии. Почему? Видимо, любят русские держаться друг к другу поближе. Да и чем больше город — тем проще с работой.
10. Личное пространство
- «Здесь о нем странное представление. Часто в мое личное пространство внедряется чужой человек, лишая возможности, например, рассмотреть товар в магазине, — рассказала Ирина из Техаса. — Едва знакомый человек может хлопнуть вас по плечу, назвать другом или предложить выпить — это норма».
- То же относится и к понятию частной жизни. Во многих странах вы можете обсуждать с коллегами лишь определенный круг нейтральных тем: погода, планы на выходные, кулинария и, возможно, что-то еще. В российском офисе же вас могут спросить что угодно, вплоть до того, есть ли у вас дети и если нет, то почему, еще и советы будут давать.
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Думаем, свою роль здесь сыграло то, что россиянам часто приходилось жить в небольших квартирах, дети и родители нередко живут в одной комнате — какое тут личное пространство.
9. Помешательство на дверях
- «Если вы пришли в гости к русскому, который не живет в частном доме, не удивляйтесь, что вам придется пройти через 4 металлические двери с замками: вход в подъезд, вход в тамбур и 2 двери, ведущие в квартиру, — одна за другой», — Елена, Австралия.
- Делается это, во-первых, для безопасности, во-вторых, для тепло- и шумоизоляции.
8. Московское метро
- «Я объездил 5 континентов, но я не видел более красивого метро! Выглядит классически, при этом оно такое современное, есть вай-фай», — Ануп, Индия.
- «Московское метро — это отдельная достопримечательность, станции, построенные в 1930-х, просто захватывают дух. Они похожи на подземные дворцы: мраморные колонны, барельефы, люстры, мозаика. К тому же метро еще и недорогое», — Аманда, США
7. Очень много чая
- «Все думают, что в России все время пьют водку, на самом деле тут все постоянно пьют чай! Кофе пьют один или максимум 2 раза в день. Чаем тут заканчивают обед, фраза „выпьем чайку“ звучит постоянно. Удивительно, но тут почти в каждом доме есть зеленый чай. У себя на родине я видел его лишь в японских ресторанах», — Микко, Финляндия.
- «Мне захотелось приобрести специальный чайник, в котором в России кипятят воду для чая. Очень удобно!» — Кэти, США. (Интересно, знает ли она, что у нас есть еще один чайник для чая, уже чтобы заваривать его?)
- К слову, нам в редакции было забавно, когда по запросу «russian tea» в выдаче появлялся оранжевый напиток, состоящий из апельсинового сока и чая со специями. Да разве ж это по-нашему?
6. Отношение к снегу
- В России снегопад — привычное дело, и тут его никто не боится. Пока снег валит, взрослые ездят на работу, дети ходят в школу, в общем, жизнь идет своим чередом.
- «Я был в Екатеринбурге, — рассказывает Ануп из Индии, — тут так МНОГО снега, что он даже доставал до моих коленей. Меня шокировало то, что мой российский друг рассказал мне: когда он был маленьким, машину его родителей заносило снегом полностью, до крыши».
5. Русская речь
- «Мой друг-испанец сказал, что, когда я разговаривала с подругой на русском, ему казалось, что мы над ним издеваемся и произносим бессмысленный набор звуков», — рассказывает Мария.
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«Черт, русский звучит круто! Это один из немногих языков, который я слушаю с удовольствием», — Ивар, США.
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«Нельзя отделить одно слово от другого, непонятно, когда начинается и заканчивается предложение. Очень сложно понять интонацию. В русском я различаю в основном звуки „ш“, „х“ и „р“», — Меери, Финляндия.
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«Я нахожу русский мелодичным, но повторить услышанное невозможно. Больше всего поражает алфавит, смешные буквы», — Роза, Испания.
4. Киоски
- Пишет Кэти из Миннесоты: «Вот что мне понравилось в России: если вам надо что-то купить, вам не придется это долго искать. На каждой улице в России стоят киоски, где вы можете купить все — от снеков до газет, от мобильного телефона до пульта к телевизору».
- «На каждом углу есть будки, в которых ремонтируют одежду и обувь. Если у вас сломалась молния на пуховике (как у меня) или надо заменить каблук (такое тоже случалось) — вам быстро все это починят».
3. Домашние тапочки
- «В России очень сильна культура тапочек. Когда к тебе приходят гости, они снимают обувь и надевают тапки. Так же поступаешь и ты, когда входишь в дом, потому что на улице в России обычно грязно, полы в квартирах прохладные, да и тапки действительно удобны! Когда я вернулась в Штаты, я не смогла перестать носить их дома», — Джоан, США.
- А уж как иностранцы удивляются, когда узнают, что даже дети должны носить в школу сменную обувь. Здесь есть еще одно рациональное зерно — зимой в теплых сапогах полдня ходить жарковато.
2. Суеверия
- «Меня удивило, насколько русские верят в приметы. Сколько раз видел: если им предстоит пройти под такой вот аркой из столбов — непременно обойдут ее. В чем прикол?» — Ануп, Индия.
- «Нельзя перешагивать через вытянутую ногу другого человека. Плохо, если просыпал соль. Если при встрече не подал руку, значит, не уважаешь. Сколько условностей и суеверий! Европейцу поначалу сложно к этому привыкнуть», — Ярослав, Чехия.
- «Перед тем как ехать в путешествие, ты должен минутку посидеть в молчании (на своем чемодане, на стуле — не важно). Я думаю, это отличная примета, которая помогает вспомнить, не забыл ли ты что-то», — Сара, Франция.
1. Приветливость и чувство юмора русских
Почти все иностранцы рассказали, что до приезда в Россию они думали, что ее населяют безэмоциональные, угрюмые люди. Но многие отмечают, что это было самым большим заблуждением. Пусть русские действительно нечасто улыбаются и могут выглядеть крайне сурово, зато у них мягкое сердце, хорошее чувство юмора (они не прочь поиронизировать над собой тоже) и они готовы помочь даже незнакомцу.
Фото на превью EASYVISION/YouTube, cyber-promo