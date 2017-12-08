13 вещей, которые больше всего поражают тех, кто впервые приехал в Россию

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Мы в AdMe.ru любим писать статьи о разных странах, и недавно мы подумали, что всегда интересно посмотреть на себя со стороны.

Поэтому мы написали о том, какой видят Россию люди, приехавшие сюда впервые, что запало им в душу и что удивило их больше всего.