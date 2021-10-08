Художник совместил фото знаменитостей с их снимками в начале карьеры и напомнил о том, что время слишком быстротечно
Фотохудожник Ард Гелинк (Ard Gelinck) с помощью фотошопа показывает, какие снимки могли бы сделать знаменитости, если бы встретили себя в молодости. При взгляде на них острее ощущаешь, что время бежит и все быстро меняется, не успеешь и глазом моргнуть.
Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом возрасте есть свои привилегии и радостные моменты. Поэтому давайте вместе смотреть на работы на художника и изумляться, как изменились звезды.
Брэд Питт
Агнета Фельтског (ABBA)
Харрисон Форд
Билл Мюррей
Жан-Поль Бельмондо
Софи Лорен
Сильвестр Сталлоне
Алиша Бет Мур (Pink)
Хью Грант
Кейт Уинслет
Джейсон Пристли
Шон Коннери
Алисса Милано
Шарлиз Терон
Дэниел Рэдклифф
Какой знаменитости, по вашему мнению, возраст к лицу?
Фото на превью ardgelinck / Instagram
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