Художник совместил фото знаменитостей с их снимками в начале карьеры и напомнил о том, что время слишком быстротечно

Фотохудожник Ард Гелинк (Ard Gelinck) с помощью фотошопа показывает, какие снимки могли бы сделать знаменитости, если бы встретили себя в молодости. При взгляде на них острее ощущаешь, что время бежит и все быстро меняется, не успеешь и глазом моргнуть.