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Художник совместил фото знаменитостей с их снимками в начале карьеры и напомнил о том, что время слишком быстротечно

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Фотохудожник Ард Гелинк (Ard Gelinck) с помощью фотошопа показывает, какие снимки могли бы сделать знаменитости, если бы встретили себя в молодости. При взгляде на них острее ощущаешь, что время бежит и все быстро меняется, не успеешь и глазом моргнуть.

Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом возрасте есть свои привилегии и радостные моменты. Поэтому давайте вместе смотреть на работы на художника и изумляться, как изменились звезды.

Брэд Питт

Агнета Фельтског (ABBA)

Харрисон Форд

Билл Мюррей

Жан-Поль Бельмондо

Софи Лорен

Сильвестр Сталлоне

Алиша Бет Мур (Pink)

Хью Грант

Кейт Уинслет

Джейсон Пристли

Шон Коннери

Алисса Милано

Шарлиз Терон

Дэниел Рэдклифф

Какой знаменитости, по вашему мнению, возраст к лицу?

Фото на превью ardgelinck / Instagram
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