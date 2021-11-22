Художник рисует комиксы, в которых едко обличает обратную сторону нашей жизни
Каждый из нас может похвастаться тем, что порой смотрит на вещи под иным углом, не таким, как у большинства. А художник Антон Гудим превратил этот особый взгляд в целую серию иллюстраций под названием «Да, но...».
Мы в AdMe.ru в очередной раз восторгаемся острым умом Антона и предлагает вам присоединиться к армии тех, кто может видеть окружающий мир другими глазами.
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А какие наблюдения подобного рода вам приходят в голову?
Фото на превью _yes_but / Instagram
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