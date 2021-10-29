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Художница рисует комиксы, посмотрев которые так и хочешь сказать: «Ну это точно мы, девочки!»

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В наши дни только ленивый не высказывается о тяготах женской доли. Но далеко не каждый может сделать это так, чтобы вызвать чувство солидарности. Как, например, художница под ником moona_mars, которая рисует отменные комиксы.

Мы в AdMe.ru поддакивали чуть ли не каждой картинке. Предлагаем и вам проверить, сколько из этих сюжетов встречалось в вашей жизни.

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А какие сюжеты вам знакомы больше всего?

Фото на превью moona_mars / Instagram
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