Художница рисует комиксы, посмотрев которые так и хочешь сказать: «Ну это точно мы, девочки!»
В наши дни только ленивый не высказывается о тяготах женской доли. Но далеко не каждый может сделать это так, чтобы вызвать чувство солидарности. Как, например, художница под ником moona_mars, которая рисует отменные комиксы.
Мы в AdMe.ru поддакивали чуть ли не каждой картинке. Предлагаем и вам проверить, сколько из этих сюжетов встречалось в вашей жизни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А какие сюжеты вам знакомы больше всего?
Фото на превью moona_mars / Instagram
Поделиться этой статьёй