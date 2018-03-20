Визажист из Канады создает на лице невероятные рисунки, на которые вам придется посмотреть дважды

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Художница из Канады Мими Чой создает невероятные иллюзии на своем лице, которые восхищают, а порой и пугают ее подписчиков. Девушка — профессиональный визажист, а потому ее навыков достаточно, чтобы рисовать на коже нечто похожее на полотна сюрреалистов. Уровень исполнения и фантазия Чой позволяют ей обмануть восприятие человека и заставить видеть вместо лица девушки что-то иное.

AdMe.ru собрал лучшие работы канадской мейкап-художницы, взглянув на которые вы определенно зададитесь вопросом: «Как вообще такое возможно?»

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А вот так Мими Чой выглядит без макияжа