Визажист из Канады создает на лице невероятные рисунки, на которые вам придется посмотреть дважды

Художница из Канады Мими Чой создает невероятные иллюзии на своем лице, которые восхищают, а порой и пугают ее подписчиков. Девушка — профессиональный визажист, а потому ее навыков достаточно, чтобы рисовать на коже нечто похожее на полотна сюрреалистов. Уровень исполнения и фантазия Чой позволяют ей обмануть восприятие человека и заставить видеть вместо лица девушки что-то иное.

AdMe.ru собрал лучшие работы канадской мейкап-художницы, взглянув на которые вы определенно зададитесь вопросом: «Как вообще такое возможно?»

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А вот так Мими Чой выглядит без макияжа

Какая из работ девушки понравилась вам больше всего?

Фото на превью mimles / instagram, mimles / instagram

15 На склад!
0 Комментарии
  • 20 марта 2018
  • 14693

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