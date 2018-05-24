22 тату итальянской художницы, которые вообще не хочется скрывать под одеждой
Художница Анна Нойдеккер (Anna Neudecker) успела проявить себя в разных сферах до того, как стала рисовать тату: она была реставратором, а потом разрабатывала дизайн одежды. Однажды она наносила рисунок насекомого на шелковую рубашку, и один клиент предложил ей попробовать себя в тату. Так и появились работы итальянской художницы, которые сочетают в себе современность и викторианскую эпоху, минимализм и очарование готики. Все ее работы уникальны, и есть в них нечто романтическое и полное глубокого смысла.
AdMe.ru собрал 22 работы Анны, которые наверняка дарят положительные эмоции их владельцам и дают повод для раздумий окружающим.
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Вам понравился стиль этой художницы? Какая работа запомнилась больше всего?
Фото на превью labigotta / instagram