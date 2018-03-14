Художница из Бразилии рисует отношения так, что хочется влюбиться снова

Исследования показывают: слова «Я люблю тебя» первыми говорят мужчины. Но для крепких отношений кроме слов нужны еще поддержка, забота, нежность, страсть и чувство юмора. Художница из Бразилии Crislane Passos рисует пару, Макса и Джулию, которые, похоже, точно знают, что такое настоящая любовь в реальной жизни.

AdMe.ru сделал подборку нежных иллюстраций этой художницы. Мы будем очень рады, если в них вы узнаете себя и свою половинку.

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Узнали в этих иллюстрациях себя и свою вторую половинку? Поделитесь с нами в комментариях.

Фото на превью crislane_passos / instagram

52 На склад!
4 Комментарии
  • 14 марта 2018
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