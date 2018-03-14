Художница из Бразилии рисует отношения так, что хочется влюбиться снова
Исследования показывают: слова «Я люблю тебя» первыми говорят мужчины. Но для крепких отношений кроме слов нужны еще поддержка, забота, нежность, страсть и чувство юмора. Художница из Бразилии Crislane Passos рисует пару, Макса и Джулию, которые, похоже, точно знают, что такое настоящая любовь в реальной жизни.
AdMe.ru сделал подборку нежных иллюстраций этой художницы. Мы будем очень рады, если в них вы узнаете себя и свою половинку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Узнали в этих иллюстрациях себя и свою вторую половинку? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью crislane_passos / instagram