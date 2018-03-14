Художница из Бразилии рисует отношения так, что хочется влюбиться снова

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Исследования показывают: слова «Я люблю тебя» первыми говорят мужчины. Но для крепких отношений кроме слов нужны еще поддержка, забота, нежность, страсть и чувство юмора. Художница из Бразилии Crislane Passos рисует пару, Макса и Джулию, которые, похоже, точно знают, что такое настоящая любовь в реальной жизни.

AdMe.ru сделал подборку нежных иллюстраций этой художницы. Мы будем очень рады, если в них вы узнаете себя и свою половинку.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Узнали в этих иллюстрациях себя и свою вторую половинку? Поделитесь с нами в комментариях.