Девушка рассказала о работе в Японии. Спорим, вы бы не хотели оказаться в таком офисе
Пользовательница твиттера под ником cvetdisp работает в токийской консалтинговой компании. Девушка не так давно переехала в Страну восходящего солнца из России, поэтому многие порядки на новом месте работы ее удивляют. О своем опыте она рассказывает в твиттере.
Мы в AdMe.ru с интересом прочитали рассказ этой девушки и решили поделиться с вами некоторыми интересными фактами о том, что творится в японских офисах.
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Какой факт удивил вас больше всего? А может, на вашей работе существуют порядки, которые затмят японские?