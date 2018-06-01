Хотите оказаться на месте Меган Маркл? Вот список того, чем ей пришлось пожертвовать ради свадьбы с принцем

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Какая девушка хотя бы раз не мечтала найти своего принца? Меган Маркл это удалось, несмотря на ее «простое» происхождение, предыдущее замужество и «напутствие» бывшего, который заявил, что ей никогда не встретить никого лучше, чем он. Как мы видим, он был абсолютно неправ. Но в любой бочке меда есть своя ложка дегтя — в нашем случае это различные ограничения, которые накладывает на человека жизнь в королевской семье.

AdMe.ru расскажет вам, каким изменениям подверглась жизнь Меган Маркл для того, чтобы она могла стать женой принца.

Отказ от аккаунтов в соцсетях

Все аккаунты Меган Маркл в социальных сетях исчезли за 4 месяца до ее свадьбы с принцем Гарри. В официальном сообщении Кенсингтонского дворца говорится, что Меган благодарна всем подписчикам, но удаляет свой твиттер, инстаграм и фейсбук, потому что она «вот уже некоторое время ими не пользовалась». Вероятно, истинная причина такого поступка Меган кроется в негласном запрете на появление членов королевской семьи в соцсетях. И такой запрет кажется вполне логичным, если рассматривать его как одну из мер по обеспечению безопасности. Впрочем, старые личные фото нынешней герцогини Сассекской по-прежнему нетрудно найти в интернете.

Запрет на селфи

О селфи, в том числе и с другими людьми, Меган теперь придется забыть — королева не одобряет этих, казалось бы, безобидных и забавных фотографий. Говорят, что бабушка принца Гарри считает селфи «странными» и «приводящими в смущение». Кстати, недавно Меган уже пришлось из-за этого отказать фанату в совместном селфи, объяснив, что ей теперь это не разрешено. Зато никто не запрещает делать селфи с восковыми фигурами королевских особ, чем и пользуются их поклонники.

Никаких больше автографов

Британская королевская семья охотно общается со своими поклонниками, но вот автографов, подобно другим знаменитостям, не дает — и опять же из соображений безопасности, ведь подпись можно подделать и использовать в своих целях. Герцогине Сассекской придется следовать этому правилу, хотя она и принц Гарри уже как-то раз его нарушали. Еще до их свадьбы они подписали открытку для 10-летней девочки по имени Кейтлин Кларк, а Меган даже нарисовала для нее сердечко и смайлик.

Ограничения в одежде и макияже

Королевский протокол предписывает появляться на публике в достойном виде, причем он регулирует даже такие детали, как цвет лака для ногтей. Слишком темный или слишком яркий лак, а также длинные накладные ногти считаются «вульгарными». Поэтому сама королева, герцогиня Кембриджская, а теперь и Меган Маркл должны выбирать нейтральные, приближенные к натуральным оттенки лака для ногтей.

Публичное проявление чувств нежелательно

Наверное, вы замечали, как сдержанно выглядят на публике члены королевской семьи? Например, Уильям и Кейт обычно не держатся за руки и вообще не касаются друг друга — так предписывает им королевский протокол. Конечно, в нем предусмотрены исключения: свадебный поцелуй, фотосессии к помолвке или рождению детей и так далее, но все же от нежностей при свидетелях принцу Гарри и его супруге придется воздержаться.

Невозможность голосовать на выборах

Незадолго до свадьбы Меган приняла британское подданство, но едва ли ей когда-либо придется воспользоваться избирательным правом и проголосовать за того или иного британского политика. Хотя и не существует закона, который запрещал бы членам королевской семьи голосовать, известно, что они предпочитают этого не делать, чтобы их не обвинили в предвзятом отношении к кандидатам.

Переход в англиканскую веру

Еще одна вещь, через которую пришлось пройти невесте принца, — это отказ от своей веры (Меган исповедовала католичество) и переход в англиканство, так как член королевской семьи не может иметь в супругах человека иной веры. Она приняла крещение во время тайной церемонии, на которой присутствовал ее будущий муж.

Полный отказ от артистической карьеры

Увы, мы, скорее всего, больше не увидим Меган Маркл на экране, ведь такая работа несовместима с ее новым стилем жизни и обязанностями, которые она должна исполнять. Сама герцогиня Сассекская не грустит по этому поводу: «Я просто воспринимаю это как изменение... это новая глава, правда?» — сказала она в телеинтервью.

О перемещениях в одиночку лучше забыть

Вряд ли мы теперь увидим Меган, спешащую на занятия йогой с ковриком под мышкой или просто прогуливающуюся в одиночестве, как это было прежде. Теперь ее повсюду будут сопровождать телохранители, и тут уж ничего не поделаешь — безопасность королевской особы должна быть превыше всего.

Каждое Рождество придется проводить вместе с королевой и другими членами семьи

По традиции каждое Рождество королевская семья проводит в Сандрингемском дворце в Норфолке, где они все вместе посещают праздничную службу в местной церкви Святой Марии Магдалины. Меган Маркл уже присутствовала на этой службе в 2017 году, еще до того как стала женой принца Гарри. Кстати, несмотря на всю важность события, рождественские подарки могут быть веселыми: например, принц Чарльз однажды получил в подарок от своей сестры принцессы Анны... сиденье для унитаза, обшитое белой кожей.

Бонус: обязательные курсы этикета

По настоянию королевы герцогине Сассекской придется пройти 6-месячные курсы королевского этикета, где ей предстоит подробно изучить правила поведения на различных публичных мероприятиях, в которых она будет принимать участие. Учить Меган Маркл будет помощница королевы Саманта Коэн, которую за суровый нрав прозвали «Пантера». Саманта временно станет личным секретарем герцогини, чтобы помочь ей избежать возможных оплошностей.

Интересная деталь: согласно своему статусу Меган Маркл положено делать реверансы: перед королевой, ее супругом принцем Филиппом, принцем Чарльзом, принцем Уильямом, а также Кейт Миддлтон и герцогиней Корнуольской Камиллой. Нам кажется, что Меган уже прекрасно справляется со своими новыми обязанностями, а как считаете вы?