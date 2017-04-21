Хемингуэй десятилетия писал этой актрисе любовные послания. Одно из них стоит $ 30 тыс.

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На страницах популярных сайтов и журналов мы привыкли видеть сообщения об амурных делах известных личностей. Особый же интерес вызывают тайные романы, о которых стало известно спустя время.

AdMe.ru делится одной из самых трогательных историй любви, свидетельство которой сегодня стоит невероятных денег.