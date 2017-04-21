Хемингуэй десятилетия писал этой актрисе любовные послания. Одно из них стоит $ 30 тыс.
На страницах популярных сайтов и журналов мы привыкли видеть сообщения об амурных делах известных личностей. Особый же интерес вызывают тайные романы, о которых стало известно спустя время.
AdMe.ru делится одной из самых трогательных историй любви, свидетельство которой сегодня стоит невероятных денег.
Американский писатель Эрнест Хемингуэй и немецкая кинодива Марлен Дитрих встретились в 1934 году на борту французского лайнера. Это была любовь с первого взгляда, но она так и не переросла в роман. По мнению самого Хемингуэя, все потому, что они оба стали «жертвами неодновременной страсти». Как только один из них разрывал очередные отношения, другой уже был несвободен.
Однако влюбленные нашли способ подпитывать и выражать свои чувства: на протяжении нескольких десятилетий они состояли в нежной, а временами и страстной переписке. В своих посланиях он называл ее «my little Kraut» или «дочь», а она обращалась к нему «возлюбленный папа».
Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда.
Некоторые письма находятся в президентской библиотеке-музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне, а часть хранится у потомков актрисы. Одно из любовных посланий из коллекции Дитрих выставлено на торги компанией Swann Auction Galleries, которые состоятся 4 мая 2017 года в Нью-Йорке. Стартовая стоимость этого трогательного лота составит огромную сумму — $ 30 тыс. С другой стороны, настоящая любовь, как известно, не имеет цены.
Фото на превью REX/Shutterstock, Swann Auction Galleries
По материалам theguardian