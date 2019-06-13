«Гостинг», «сталкинг» и еще 12 новых слов, без которых не обойтись в современном мире

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Неологизмы в языке возникают как ответная реакция на развитие общества. Однако в современном мире новые понятия появляются так быстро, что не всегда успеваешь за ними уследить и разобраться в их истинном смысле. По этой причине многие популярные слова и выражения употребляются неправильно или не к месту.

Мы в AdMe.ru стараемся следить за быстро меняющимися трендами, поэтому отыскали 14 новых терминов, которые определяют современную действительность и описывают важные процессы, которые происходят в обществе прямо сейчас.

1. Бостонский брак

Бостонским браком называют совместную жизнь двух подруг, которые делят домашнее хозяйство и заботятся друг о друге. Это никак не связано с сексуальной ориентацией, просто некоторые женщины находят эту идею для себя психологически и экономически привлекательной. Термин появился в XIX веке в романе американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», где описывалась жизнь двух незамужних «новых женщин». В 2017 году это выражение было добавлено в Оксфордский словарь. При этом вынужденная совместная жизнь, например, девушек-студенток не является бостонским браком, поскольку не подразумевает доверительных отношений и ведения совместного быта.

2. Сталкинг

Слово «сталкинг» произошло от английского stalking, что переводится как «преследование». Термин обозначает навязчивое внимание человека или группы лиц к другому человеку. Обычно сталкинг выражается в слежении за жертвой, преследовании ее в реальной жизни или в соцсетях (киберсталкинг). Сталкеры могут вести себя по-разному: посылать непрошеные подарки, регулярно звонить по телефону и отправлять жертве сообщения, а также угрожать и даже запугивать. В свое время со сталкингом столкнулись певица Бьорк и актриса Джоди Фостер.

3. Газлайтинг

Газлайтинг — особая форма психологического насилия, когда один человек скрыто манипулирует другим и намеренно искажает информацию так, чтобы партнер начал сомневаться в собственной версии происходящего. Термин произошел от названий английской пьесы «Газовый свет» («Gas Light»). Цель газлайтинга — запутать человека и установить над ним контроль. Инициатор газлайтинга, как правило, заставляет жертву усомниться в воспоминаниях и эмоциональной адекватности, подчеркивает ее мнимую некомпетентность и отрицает важные для нее факты.

4. Липстик-феминизм

Липстик-феминизм (от англ. lipstick — «помада») — это особое направление феминизма, которое защищает право женщин оставаться красивыми и женственными наряду с феминистскими идеями. Сторонницы феминизма нередко упрекают женщин за то, что они подчеркивают свою привлекательность. Например, когда актриса Эмма Уотсон, ранее поддерживающая феминизм, снялась для журнала с полуобнаженной грудью, ее обвинили в лицемерии и предательстве. Так что женщины пытаются отстаивать свое право на красоту и непредвзятое отношение к ней. Кроме того, сторонницы липстик-феминизма полагают, что в борьбе за свои права женщинам необходимо пустить в ход все средства, включая женственность и красоту.

5. Микроизмены

Этот новый термин касается поведения вашего партнера в соцсетях. Микроизмена — это тайное общение в интернете с другим человеком, к которому вы испытываете влечение и который вызывает у вас сильные эмоции. Реального физического контакта при этом не происходит. Под определение микроизмены попадают многие вещи. Например, лайки под фотографиями друзей и коллег, использование эмодзи с сердечками и поцелуями не в адрес своей половинки, подписка на страницы бывших в соцсетях, а также наличие приложений для знакомств в смартфоне и неоднозначная история поиска.

6. Гэтсбинг

Еще одно новое понятие, появившееся буквально пару лет назад. Гэтсбинг — это выкладывание контента в соцсети с целью привлечения внимания одного-единственного человека. Это может быть фотография с подтекстом, какая-то цитата или приглашение на мероприятие. Термин отсылает нас к роману Фицджеральда «Великий Гэтсби», в котором главный герой Джей Гэтсби закатывал роскошные вечеринки в надежде на то, что на них придет его возлюбленная Дэйзи.

7. Менсплейнинг

Слово возникло в результате соединения английских слов man («мужчина) и explaining («объяснение»). Оно означает снисходительную манеру разговора, когда мужчина пытается что-то объяснить женщине при помощи упрощенных формулировок, как бы делая «скидку» на ее пол. Таким образом ставится под сомнение компетентность женщины и ее осведомленность в теме. Главное — не путать это понятие с мэнспредингом.

8. Слатшейминг

Понятие «слатшейминг» — осуждение женщин за их откровенный внешний вид или поведение — произошло от английских слов slut («женщина легкого поведения») и shaming («стыдить»). Слатшейминг включает критику за нарушение общепринятого дресс-кода, то есть за провокационную одежду, за добрачный секс, вовлеченность в проституцию и даже подразумевает осуждение жертв изнасилования.

9. ФОМО

Это беспокойство или даже страх пропустить что-либо важное. Аббревиатура образована от английского выражения fear of missing out, или FOMO («боязнь пропустить»). В современном мире людям часто кажется, что где-то сейчас в их отсутствии происходит какое-то интересное, значимое событие. Обычно это чувство возникает в результате пролистывания ленты новостей в соцсетях. Например, вы решили остаться дома в субботний вечер, а потом в инстаграме увидели, что ваши друзья отправились в клуб. Вы начинаете волноваться, верно ли вы поступили, оставшись на диване. Само понятие нельзя назвать новым, но название для него возникло относительно недавно. В Оксфордский словарь ФОМО вошло только в 2013 году.

10. Фурри

Слово возникло от английского furry («меховой»). Это особая субкультура, последователи которой симпатизируют антропоморфным животным. Фурри наряжаются в животных, приписывают себе какие-либо их качества, например скорость реакции, выносливость, острое зрение, а также любят смотреть мультфильмы и фильмы про зверей.

11. Синглизм

Термин «синглизм» обозначает особый вид дискриминации людей, у которых нет пары. Не секрет, что порой общество вешает ярлык «неполноценности» на одиночек. Если вы свободный парень или девушка, то наверняка сталкивались с распространенными проявлениями синглизма. Причем это не просто вопросы типа: «Ты с кем-нибудь встречаешься?» и навязанное чувство тоски в День святого Валентина. Часто синглизм проявляется в дискриминации на рабочем месте. В частности, есть данные, что женатые мужчины более успешны в карьере, чем холостые.

12. Фемвертайзинг

Фемвертайзинг — это реклама, которая обращена к женщинам и которая их поддерживает. То есть имеется в виду не любая реклама, адресованная прекрасной половине человечества, а именно та, которая относится к женщинам уважительно. В последнее время этот тренд оказывается одним из самых популярных в мире. Яркий пример — реклама Dove, призывающая показывать женщин такими, какие они есть, а также рекламная кампания Nike, где говорится о женской силе.

13. Культурная апроприация

Это бездумное копирование чужих культурных кодов. Например, показы коллекций дизайнеров с африканскими мотивами, но с участием исключительно белых девушек. Светлокожая певица, которая танцует характерный для афрокультуры тверк и подает это как собственную фишку. Или белокожая модель, которую загримировали под гейшу и сняли с сумоистом в качестве «декорации». То есть термин имеет негативную коннотацию. При этом крайне сложно провести грань между культурной апроприацией и диалогом культур. Современный мир глобален: это плавильный котел, где люди разных культур живут рядом и обмениваются опытом.

14. Гостинг

В основе этого понятия лежит английское слово ghost («призрак»). Гостинг — это внезапное игнорирование и прекращение общения с человеком. Представьте, что вы сходили на свидание, партнер вас не впечатлил, но предложил встретиться еще раз. Вы можете прямо ему сказать, что больше не заинтересованы во встрече, а можете просто не отвечать на его звонки и сообщения в надежде, что рано или поздно он сам от вас отстанет. Это значит, что вы «загостили» человека. Кстати, гостинг встречается и в рабочих отношениях — например если вы не пришли на собеседование или просто ушли из компании без подачи заявления об увольнении.

А какие современные слова удивили вас в последнее время?