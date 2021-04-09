Героическая история собак Того и Балто, которые спасли целый город от эпидемии

Всем знакома поговорка о том, что собака — друг человека. Правда, иногда наши питомцы становятся не только лучшими друзьями для нас, но и спасителями. Почти 100 лет назад, в 1925 году, ездовые собаки совершили настоящий подвиг, сумев спасти от опасной болезни небольшой городок на краю Аляски.

Мы в AdMe.ru были тронуты до глубины души подробностями этой истории, где особенно отличились 2 сибирских хаски, которых звали Того и Балто.

Как сибирские хаски очутились на Аляске

Изначально сибирские хаски были выведены чукчами в Северо-Восточной Сибири. А на Аляске они появились в начале XX века благодаря торговцу мехом родом из Российской империи по имени Илья (Уильям) Гусак. Хаски отлично прижились на Аляске, так как спокойно переносили стужу и справлялись с тяжелым трудом. В те времена на Аляске были очень популярны так называемые Всеаляскинские гонки на собачьих упряжках, которые проходили между 2 городами — Кэндл и Ном. Погонщику и его собакам нужно было преодолеть немалое расстояние — 657 км, и быстрые и выносливые хаски довольно скоро стали фаворитами гонок. Одним из самых успешных заводчиков, дрессировщиков и погонщиков ездовых собак стал норвежец по имени Леонард Сеппала.

В 1900 году он эмигрировал на Аляску (это были времена золотой лихорадки) и поселился в городке Ном. В 1913 году Сеппала получил от друга свою первую упряжку ездовых собак и, по его словам, «влюбился в них с самого начала». Через 2 года Леонард принял участие во Всеаляскинских гонках и после жесткой конкуренции с опытным гонщиком из Шотландии Скотти Алланом победил его на четвертый день, финишировав на 2 часа раньше. Леонард выигрывал гонку и в последующие 2 года, после чего соревнования были приостановлены вплоть до 1983 года.

Страшная эпидемия дифтерии

Городок Ном, 1916 год.

Зимой 1925 года жители города Ном столкнулись с эпидемией дифтерии. Еще осенью местный врач Кертис Уэлч разместил заказ на противодифтерийную сыворотку, после того как обнаружил, что срок годности всей предыдущей партии, содержащейся в больнице, истек. Однако новую партию не удалось привезти до того момента, как порт Нома закрыли на зиму из-за вставшего льда. То есть до весны город был практически отрезан от внешнего мира. В середине января доктор официально диагностировал первый случай дифтерии у 3-летнего мальчика, который не перенес болезнь. На следующий день у 7-летней девочки появились те же самые характерные симптомы. Поняв, что эпидемия неизбежна, Уэлч позвонил мэру, и в городе был срочно введен карантин. На следующий день доктор разослал радиотелеграммы во все другие крупные города на Аляске, предупредив их о возможной опасности, а также попросил срочно прислать сыворотку. Несмотря на карантин, к концу января было зарегистрировано более 20 подтвержденных случаев болезни, не менее 50 человек оказались в группе риска. Согласно расчетам уровень смертности среди населения региона мог оказаться близок к 100 %, если вовремя не будет доставлено лекарство. В больницах соседних штатов сыворотки было достаточно, но доставить ее в Ном раньше чем через несколько недель не представлялось возможным из-за непогоды. Тогда было решено привезти лекарство поездом в ближайший город под названием Ненана, а оттуда переправить сыворотку в Ном на собаках. Так началась эстафета длиной 1 085 км, которая впоследствии получила название «Великая гонка милосердия».

Спасительная эстафета

По решению губернатора был разработан особый маршрут для 20 лучших погонщиков и примерно 150 собак, которые должны были двигаться навстречу друг другу. Поздно вечером 27 января ценный контейнер с сывороткой был доставлен поездом в город Ненана, где его принял первый участник гонки — каюр Билл Шеннон по прозвищу Дикий Билл. Несмотря на то что температура воздуха опустилась до −46 °C, Билл немедленно отправился в путь со своей командой из 11 не самых опытных собак. Вскоре температура стала падать еще ниже, и упряжке пришлось ехать по замерзшей реке, потому что тропа была разрушена лошадьми.

Чтобы согреться, периодически Билл и сам бежал рядом с упряжкой, но это не сильно спасало от лютого холода. Он прибыл в назначенное место в 3 часа ночи, и часть его лица была черной от обморожения. Температура достигла отметки −52 °C. Начало эстафете было положено, и драгоценный груз был передан следующему участнику... В это время из Нома навстречу упряжке, которая везла вакцину, выехал легендарный Леонард Сеппала со своими собаками. Ему предстояло пройти самый длинный и сложный участок пути. Вести команду Леонард доверил своему любимцу — вожаку Того.

Вожак Того

Того был чистопородным сибирским хаски, но поначалу Леонард счел, что пес не подходит для бега в упряжке. В щенячьем возрасте Того был довольно болезненным, и его постоянно опекала жена Сеппалы. Когда пес поправился, стало ясно, что у него хулиганистый характер, поэтому он не может использоваться в качестве ездовой собаки. Тогда Леонард решил отдать Того в другую семью. Однако вскоре пес выпрыгнул через окно, пробежал несколько миль и вернулся в свой родной питомник. Эта преданность покорила Сеппалу, и он оставил пса себе. Хозяин не сразу разглядел в этой собаке лидерский потенциал: случилось это лишь после того, как 8-месячный Того пробежал в упряжке 120 км наравне с другим опытным вожаком. Тогда хозяин назвал щенка вундеркиндом, а потом добавил, что «нашел прирожденного лидера, которого пытался вывести годами». Очень быстро Того стал одной из самых ценных собак Сеппалы. Так что неудивительно, что именно ему Леонард доверил вести упряжку в самый ответственный момент. Того справился с заданием на отлично, несмотря на все трудности и довольно преклонный возраст: ему было 12 лет, когда он вел собачью упряжку 420 км, чтобы вовремя доставить лекарство людям. В пути собачью упряжку и ее погонщика ждало много опасностей. Штормовой ветер охлаждал воздух до −65 °C, при этом команде приходилось передвигаться по открытому льду. В какой-то момент из-за темноты и метели Сеппала не смог разглядеть нужную тропу, и только Того сумел вывести упряжку к охотничьему домику, предотвратив верную гибель всей команды. Немного отдохнув, герои продолжили свой путь. При этом температура упала до −40 °C, а ветер усилился до 105 км/ч. Упряжка двигалась по льду, который буквально разламывался под ногами. Затем им предстояло пересечь гору высотой 370 м со множеством гребней. Но Леонард, Того и их команда смогли преодолеть все трудности и в 15:00 1 февраля передали сыворотку следующему каюру — Чарли Олсену.

Собака Балто, которая завершила эстафету

Из-за непогоды Олсен был сбит с пути и получил сильное обморожение рук, когда накрывал своих собак одеялами. Вечером 1 февраля он вручил драгоценный груз предпоследним героям эстафеты — приятелю Леонарда Сеппалы Гуннару Каасену и вожаку его упряжки по имени Балто. Он тоже был сибирским хаски и с ранних лет занимался перевозкой грузов. В легендарной эстафете команде во главе с Балто предстояло преодолеть непростой участок горного пути и передать сыворотку последнему участнику гонки, который и должен был доставить ее в Ном. Гуннар Каасен подождал до ночи, надеясь, что ураган утихнет, но ситуация только ухудшилась, и ему пришлось идти против встречного ветра. Каасену с собаками пришлось ехать в темноте через сугробы над горой Топкок высотой 183 м. Балто вел упряжку в условиях такой плохой видимости, что погонщик не всегда мог разглядеть последнюю собаку. В какой-то момент ветер подул с такой силой, что перевернул сани, и Гуннар чуть было не потерял контейнер с сывороткой в снегу. Он обморозил руки, пытаясь откопать вакцину. 2 февраля, в 3 часа ночи, Каасен и его команда все же прибыли в пункт назначения, чтобы передать груз последнему погонщику — Эду Рону. Однако тот подумал, что Каасен переждет бурю и приедет позже, поэтому лег спать. Чтобы не тратить время на подготовку упряжки Рона, Гуннар Каасен, убедившись в том, что его собаки во главе с Балто чувствуют себя хорошо, решил сам преодолеть несколько последних десятков километров до Нома. В итоге вакцина приехала в город в 5:30 утра. Ни одна ампула не разбилась, и к полудню сыворотка была разморожена и готова к использованию. С ее помощью эпидемия была остановлена.

Так кто же настоящие герои?

В общей сложности все участники гонки преодолели 1 085 км за 127 с половиной часов, что было признано мировым рекордом. Эстафета проходила при экстремальных минусовых температурах, в условиях метели и ураганного ветра. Причем не все собаки перенесли это испытание. Конечно, вся слава досталась Гуннару Каасену и Балто. Они тут же были признаны героями. Хотя в неменьшей степени настоящими героями являются Того и Леонард Сеппала, ведь они проделали куда больший путь, который был ничуть не легче, а то и сложнее. Кроме того, Того был старше Балто на 6 лет. К слову сказать, в какой-то момент возникли сомнения, что именно Балто был вожаком последней упряжки. В первую очередь они были основаны на послужном списке собаки: до этого момента ее ни разу не ставили в упряжку в качестве вожака — ни во время работы, ни во время гонок. При этом фотографии Каасена и Балто в Номе были сделаны лишь через несколько часов после их прибытия, когда взошло солнце, и никто не мог точно сказать, кто изначально был вожаком команды. Возможно, что имя Балто просто оказалось более ярким для упоминания в СМИ, в отличие от другой ведущей собаки в упряжке по кличке Фокс. В любом случае миссия была выполнена, а Балто и Гуннар Каасен прославились на всю страну. Через 10 месяцев после Великой гонки милосердия в Центральном парке Нью-Йорка был установлен памятник Балто. Позднее Леонард Сеппала сказал об этой ситуации следующее: «Я надеюсь, что никогда не стану тем человеком, который отнимет признание у какой-либо собаки или погонщика, участвовавшего в этом забеге. Мы все сделали все, что было в наших силах. <...> Однако я возмущен статуей Балто, потому что если какая-то собака заслуживала особого упоминания, то это был Того».

Что стало с Того и Балто после знаменитой гонки

Леонард Сеппала основал знаменитый питомник сибирских хаски в штате Мэн, где Того и встретил свою старость. Он прожил до 16 лет, но в последние месяцы у него стали отказывать глаза и сильно болеть суставы, поэтому Леонард принял решение облегчить его страдания. В своих воспоминаниях Леонард говорил о своем друге так: «У меня никогда не было пса ценней, чем Того. Его выносливость, преданность и интеллект были на высоте. Это была самая лучшая собака, которая когда-либо путешествовала по тропам Аляски». Со временем слава все-таки нашла своего героя, и в 2011 году журнал Time назвал Того самым героическим животным всех времен. Знаменитый вожак оставил после себя многочисленное потомство. Его гены до сих пор прослеживаются в лучших сибирских хаски, которые известны как «сибирские ездовые собаки от Сеппалы». В 2019 году кинокомпания Walt Disney Pictures выпустила фильм «Того» про подвиг Леонардо Сеппалы и его героической собаки. В роли каюра снялся актер Уиллем Дефо, а Того на экране изобразил его прямой потомок — хаски по кличке Дизель.

Что касается Балто, то вскоре после гонки он отправился в турне по стране вместе с Гуннаром Каасеном и другими собаками. После завершения этого путешествия Каасен оставил собак промоутеру тура, а тот продал их владельцу небольшого музея диковинок в Лос-Анджелесе.

Через 2 года шумиха в СМИ утихла, и о дальнейшей судьбе собак какое-то время ничего не было известно. Но однажды рекламу музея увидел некий бизнесмен из Кливленда. Узнав о том, что Балто и его сородичи содержатся там на цепи, он пришел в ужас, выкупил собак и перевез их в зоопарк Кливленда. Там хаски вновь обрели былую славу, поток желающих посмотреть на них не иссякал. Балто стал живым символом города, и на его вольере появилась табличка, рассказывающая о подвиге этой собаки. Балто скончался в возрасте 14 лет, не оставив после себя потомства, так как был кастрирован в раннем возрасте.