Фразы известных людей, которые они на самом деле никогда не произносили

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Фразы известных людей входят в историю и остаются у всех на слуху, но «испорченный телефон», неточности переводов и неверные толкования часто приводят к тому, что авторство популярных фраз приписывают совсем другим людям. Так происходит и со словами великих философов, и с репликами героев поп-культуры: и Макиавелли, и Дарта Вейдера часто цитируют неправильно. Например, вы знаете, кто на самом деле сказал знаменитое: «Цель оправдывает средства»?

Мы в AdMe.ru отобрали 13 знаменитых выражений, которые слышал каждый, и не один раз. Проверьте себя, знали ли вы настоящих авторов этих фраз?

1. «Цель оправдывает средства»

Эту фразу часто приписывают Никколо Макиавелли, итальянскому философу, писателю и политическому деятелю. Однако, хоть Макиавелли и высказывал похожие мысли в сочинении «Государь», цитата ему не принадлежит. Вероятный источник фразы — цикл стихотворных посланий «Героиды» древнеримского поэта Овидия. Также считается, что цитата могла принадлежать и английскому философу Томасу Гоббсу, и основателю ордена иезуитов Игнатию де Лойоле.

2. «Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика»

Фразу ошибочно приписывают И.В. Сталину. И хотя легко представить, что он мог сказать подобное, на самом деле это немного измененная фраза из романа Э. М. Ремарка «Чёрный обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика».

3. «Будь той переменой, которую хочешь видеть в мире»

За всю свою жизнь политический и общественный деятель Махатма Ганди произнес немало мудрых слов, но это не одни из них. Возможно, он высказывал схожие мысли, но Ганди умер в 1948 году, а первое упоминание этой фразы в известном нам виде встречается лишь в 1974 году в книге педагога Арлин Лоррэнс The Love Principles.

4. «Деньги — корень всех зол»

Это случай некорректной цитаты. Источником выражения считается Библия, однако настоящая фраза в Первом послании к Тимофею несет другой смысл и звучит так: «Любовь к деньгам — корень всех зол». Так что знаменитое выражение лишь отчасти связано с Библией, но не является цитатой из нее.

5. «Хьюстон, у нас проблема»

Считается, что эту фразу произнес астронавт Джон Суайгерт, обращаясь к Контрольному центру миссии NASA (Houston) во время космического полета на «Аполлоне-13». Но на самом деле своим происхождением фраза обязана фильму «Аполлон-13» об этой миссии, в котором ее и произнес Том Хэнкс.

6. «Люк, я твой отец»

Да, одна из самых известных цитат «Звездных войн» тоже попала в список «я этого не говорил». Это тот самый случай, когда неверная цитата стала популярнее оригинала. На самом деле Дарт Вейдер произнес не эту фразу, а другую: «Нет. Я твой отец».

7. «Иногда сигара — это просто сигара»

Это высказывание приписывают основателю психоанализа Зигмунду Фрейду, однако нет ни одного подтверждения его авторства. Первое упоминание этой фразы встречается в 1950-х, более чем десяток лет спустя после смерти Фрейда.

8. «И ты, Брут?»

Некоторые ошибочно полагают, что это были последние слова Юлия Цезаря, обращенные к его убийце — Марку Юнию Бруту. Однако это лишь цитата из пьесы Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь». Кстати, смысл высказывания тоже часто трактуется неверно: считается, что это было выражением потрясения, но на самом деле смысл был другим: «Ты следующий».

9. «Глаза — зеркало души»

Знаменитое выражение часто приписывают писателю Л.Н. Толстому, но на самом деле это латинская пословица, перекочевавшая во многие языки. Ее настоящий автор неизвестен.

10. «Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость»

Выражение, ставшее крылатым, чаще всего приписывают Альберту Эйнштейну, а иногда — музыканту Фрэнку Заппе. На самом деле фраза принадлежит американскому писателю-фантасту Харлану Эллисону.

11. «Don’t worry, be happy»

Многие считают, что автором песни «Don’t Worry, Be Happy» является Боб Марли, но ее написал и впервые исполнил музыкант Бобби МакФеррин спустя 7 лет после смерти Марли, в 1988 году. В том же году песня стала хитом и держалась на верхних строчках хит-парадов две недели. Само выражение часто встречалось на мотивационных постерах и открытках в 1960-х.

12. «Может, я и пьян, Бесси, но вы уродливы. Я завтра протрезвею, а вы так и останетесь уродиной»

Считается, что когда член Лейбористской партии Бесси Брэддок упрекнула Уинстона Черчилля в пьянстве, он ей ответил таким остроумным оскорблением. Однако нет никаких доказательств, что фраза принадлежит ему. Более того, она часто приписывалась другим знаменитым людям того времени.

13. «640 Кб должно быть достаточно каждому»

Считается, что эту фразу Билл Гейтс произнес в 1981-м. Однако он сам это опроверг: «Я говорил глупости и совершал неправильные поступки, но этого не делал. Никто работающий в компьютерном мире никогда бы не сказал, что какого-то объема памяти достаточно». Это не единственная цитата, которая по ошибке приписывается Биллу Гейтсу. Некоторые из них даже выдаются за его «лучшие цитаты», например: «Будьте обходительны с ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них». На самом деле Гейтс этого не говорил.