Флористы рассказали, как самостоятельно собрать профессиональный букет

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Порадовать необычным букетом близких или декорировать цветами торжество можно не только с помощью профессионального флориста, но и самостоятельно. Нужно только соблюсти несколько правил, чтобы букет выглядел гармонично и привлекательно.

AdMe.ru собрал советы от специалистов для тех, кто хочет попробовать себя в искусстве флористики и сделать это с удовольствием.

Как узнать, что цветы свежие

Чтобы купить максимально свежие цветы, нужно обращать внимание на их маркеры свежести. Приведем примеры самых точных. Розы. Чашелистик цветка должен быть направлен вверх и поддерживать бутон. Направленный в стороны, а тем более вниз чашелистик означает, что цветы несвежие. Ромашки. У свежего цветка сердцевинка зеленоватая. Ярко-желтая говорит о том, что ромашки срезаны давно. Коричневатая — цветы очень несвежие.



Тюльпаны. У свежих цветов плотный, нераскрытый бутон. Раскрывшиеся тюльпаны не простоят долго. Не бойтесь совсем маленьких бутонов, у тюльпанов есть свойство расти и расцветать в воде, поэтому такие цветы простоят в вазе дольше остальных. Герберы. Немного потрясите цветок: если он несвежий, лепестки легко опадают. Стебель должен быть зеленым, посмотрите, нет ли проволоки, которой часто оплетают уже увядающие герберы.



Лилии. Бутоны лилий должны быть зеленоватого цвета, если они желтые — цветок уже не распустится. На раскрытых цветах не должно быть следов пыльцы, это значит, что лилии стоят давно. Перед тем как составлять букет, купленные цветы нужно напитать водой. Для этого острым ножом (ножницы, секаторы не подходят: они закрывают поры стебля) наискосок срезаем небольшую часть стебля и ставим цветы в емкость с водой на полчаса.

Какой букет хотим собрать?

Формы букетов могут быть разные, но новичкам лучше использовать 2 техники сбора композиции: параллельную или спиральную. Обязательно предварительно очищаем нижнюю часть стеблей от листьев и шипов.

1. Параллельный букет

Это самый простой способ составления букета, тем не менее есть простор для творчества. Техника: стебли растений укладываем параллельно друг другу, плотно. Часто связывающая лента выступает и в качестве декора. Такой букет можно собрать, чтобы он получился круглым, асимметричным или односторонним. Круглая форма собирается из 1–4 видов цветов примерно одинакового размера и дополнений. В центре — главный цветок, вокруг него по кругу располагаем остальные, так чтобы они находились приблизительно на одной высоте. Композицию можно связывать несколько раз для удобства. В асимметричном букете также размещаем цветы по кругу, но высота цветов будет разной. Односторонний букет. В таком букете будет самая высокая точка — цветок или цветы на самых длинных стеблях, а остальные растения располагаем ступенчато, постепенно спускаясь вниз.

2. Спиральный букет

Такая техника подойдет для пышных букетов, состоящих из большого количества разных растений или цветов одного вида. Форма букета получается круглой, а расположение стеблей помогает презентовать большое количество цветов в выгодном свете. Техника: самый простой способ — это сборка такого букета на столе. Первый цветок — основа. Второй укладываем стеблем на первый с наклоном вправо. Третий — за первым, с наклоном влево. И далее в таком же порядке. Если вы складываете букет из одинаковых цветов, проверять его постоянно не нужно. Если же в композиции будут разные цветы, периодически аккуратно приподнимайте букет, придерживая за точку пересечения стеблей, чтобы проверить и поправить расположение элементов.

Гармония композиции

Чтобы букет был удачным и прожил долго, важно соблюсти два правила: сочетаемость растений;

сочетаемость оттенков. Букеты могут быть однотонными, аналогичными, радужными или контрастными. Если кажется, что сочетать цвета трудно, можно воспользоваться цветовым кругом. Рядом находятся аналогичные цвета, а напротив друг друга — самые яркие контрасты.

Европейский стиль букетов позволяет сочетать разные цветы, однако некоторые растения лучше использовать в монобукетах, так как они сильно сокращают жизнь своим соседям. Среди таких вредных «эгоистов»: нарцисс (особенно для тюльпанов);

гвоздика (особенно для роз);

ландыши;

черемуха;

резеда. Но есть и растения-«доктора», они продлят жизнь цветам: туя;

кипарис;

можжевельник;

лилия (для роз);

жасмин (для ландыша).

Секреты дизайна

Объективно красивый букет — это всегда небольшие флористические секреты, которые и делают композицию гармоничной. Некоторые из них: в композиции из множества цветов должен быть главный «пункт», фокусная точка, которая притягивает внимание. Наши глаза подсознательно ищут «пункты», и такие букеты кажутся гармоничными;

не переборщите с зеленью, и она не должна быть выше цветов;

использование цветов разной степени раскрытости и бутонов продлевает жизнь букету;

важен ритм букета: цветы, формы, цвета должны чередоваться, тогда создается определенное «движение» композиции, которое нравится глазу.

Упаковка как часть композиции

Среди стильной и модной упаковки последних лет и текущего года первое место занимает однотонная бумага. Добавят шарма букету ткань и кружево, плотный необработанный лен — рогожка, атласные ленты и веревки крупного плетения. Сдают позиции крупные и мелкие сетки. Нежелательно — полиэтилен, его можно использовать только как техническую упаковку.

Цветочные тренды — 2018

Модные тренды существуют и во флористике, тон задают свадебные композиции. В 2018-м на пике популярности в букетах будут: оттенки розового;

пастельные, пудровые оттенки;

яркие фиолетовые тона;

вкрапления полевых цветов;

легкая «растрепанность», небрежность;

пионовидная роза, суккуленты, анемоны, фрезии, хлопок.

Бонус: язык цветов

Далеко не все флористы обращают внимание на так называемые значения цветов, тем более что они разнятся. Однако это еще одна дополнительная фишка букета — когда с его помощью можно что-то сказать. Чаще всего символика используется в свадебных букетах. Чтобы не акцентировать внимание на каждом растении, существует символика оттенков. Так, белые цветы — символ чистоты, желтые — достатка и нового чувства, красные — любви, синие — преданности, а фиолетовые — доверия.