Люди в твиттере рассказывают, как они забыли нужное слово и придумали ему смешную замену

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Независимо от того, насколько мы умны, наш мозг может устроить подлянку и забыть нужное слово в самый ответственный момент. Физик из Кембриджского университета поделился как раз одним из таких случаев и выразил саркастичную благодарность своему мозгу в твиттере.

Но Пол не одинок. Его твит вдохновил тысячи людей поделиться своими историями о том, как они забывали нужное им слово именно в тот момент, когда оно больше всего было необходимо. А редакция AdMe.ru постаралась выбрать из этих историй самые неловкие, но в то же время смешные.