Финские работодатели стали получать анонимные резюме, и это резко сократило безработицу

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Для многих людей поиск работы — это настоящая лотерея. Никогда не знаешь, какие требования ставит во главу угла работодатель, который часто оказывается не совсем объективен. Финские власти нашли способ решить эту проблему, уравняв всех соискателей в глазах рекрутера.

Мы в AdMe.ru решили рассказать об этом опыте вам, поскольку искренне считаем, что такие нововведения были бы полезны всему миру.

Необходимость анонимности

Власти финских городов Хельсинки и Эспоо решили лишить рекрутеров возможности узнать о кандидате данные, которые могли бы отвлечь их от реальных профессиональных качеств соискателя.

Такие изменения внедрили через городскую онлайн-систему рекрутинга. Авторам проекта пришлось работать с уже существующими резюме. Сначала в них изменили имена соискателей, а затем из каждой анкеты удалили следующие данные:

адрес кандидата;

пол;

место рождения;

гражданство;

родной язык;

семейные отношения.

И, конечно, никаких фото в анонимном резюме.

В результате шанс на трудоустройство получили и люди предпенсионного возраста, и мамы, только что вышедшие из декрета, и иммигранты.