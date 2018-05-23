Финские работодатели стали получать анонимные резюме, и это резко сократило безработицу
Для многих людей поиск работы — это настоящая лотерея. Никогда не знаешь, какие требования ставит во главу угла работодатель, который часто оказывается не совсем объективен. Финские власти нашли способ решить эту проблему, уравняв всех соискателей в глазах рекрутера.
Мы в AdMe.ru решили рассказать об этом опыте вам, поскольку искренне считаем, что такие нововведения были бы полезны всему миру.
Необходимость анонимности
Власти финских городов Хельсинки и Эспоо решили лишить рекрутеров возможности узнать о кандидате данные, которые могли бы отвлечь их от реальных профессиональных качеств соискателя.
Такие изменения внедрили через городскую онлайн-систему рекрутинга. Авторам проекта пришлось работать с уже существующими резюме. Сначала в них изменили имена соискателей, а затем из каждой анкеты удалили следующие данные:
- адрес кандидата;
- пол;
- место рождения;
- гражданство;
- родной язык;
- семейные отношения.
И, конечно, никаких фото в анонимном резюме.
В результате шанс на трудоустройство получили и люди предпенсионного возраста, и мамы, только что вышедшие из декрета, и иммигранты.
А как же собеседования?
Несмотря на стремление к анонимности соискателей, власти оставили рекрутерам возможность приглашать кандидатов на собеседования.
Впрочем, многие люди, находящиеся в поисках работы, рады встретиться с будущим начальством лично и в режиме офлайн убедить его в том, что они идеально подходят на данную должность. Ведь раньше у них такой возможности не было, потому что рекрутеры просто пролистывали неподходящие анкеты.
Результаты
Ожидания финского правительства вскоре оправдались: получить работу смогли даже те кандидаты, чьи анкеты довольно долго хранились в онлайн-базе и оставались незамеченными рекрутерами.
Майя-Лииса Касуринен, менеджер по коммуникациям в городском кадровом центре Хельсинки, назвала пилотный эксперимент удачным и выразила желание и дальше придерживаться политики анонимности.
Правда, поскольку процесс «подчищения» анкет оказался дорогостоящим и трудоемким, отныне, вместо того чтобы изменять анкеты соискателей, авторы проекта решили попросить соискателей не писать в резюме данные, не относящиеся к работе.
Так или иначе, уже принято решение о распространении изменений, и следующим городом, в котором они начнут действовать, станет Вааса.
Как вы думаете, полезна ли данная инициатива и какие у нее могут быть минусы? Сталкивались ли вы когда-нибудь с необъективностью работодателя? Напишите об этом в комментариях.
Фото на превью sethdoylee / unsplash