Финал конкурса «Мисс Земля» состоится завтра. Кто из участниц, на ваш взгляд, достоин победы?
«Мисс Земля» — конкурс красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах. Его учредили самые крупные экологические организации с одной целью: привлечь внимание к главным гуманитарным проблемам современности, в числе которых — изменение климата, защита окружающей среды и прочие. Все девушки кроме привычных для таких мероприятий дефиле в купальниках и творческих номеров представляют свои природоохранные проекты, а жюри выбирает среди них четырех победительниц, которые получают титулы «Мисс Огонь», «Мисс Вода», «Мисс Воздух» и «Мисс Земля».
AdMe.ru подобрал самые интересные снимки, которыми конкурсантки делились в соцсетях. Предлагаем вам посмотреть на них. Ну а кому достанется главная корона, станет известно завтра.
Россия
США
Украина
Польша
Беларусь
Бельгия
Канада
Великобритания
Чили
Хорватия
Камерун
Чехия
Колумбия
Австралия
Остров Кюрасао (Королевство Нидерландов)
Италия
Испания
Греция
Южно-Африканская Республика
Сербия
Ливан
Индия
Самоа
Мальта
Аргентина
Босния и Герцеговина
Португалия
Панама
Филиппины
А кому из участниц вы отдали бы приз зрительских симпатий лично от себя?
Фото на превью dashulika / Instagram, salwaakar / Instagram