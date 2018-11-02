Финал конкурса «Мисс Земля» состоится завтра. Кто из участниц, на ваш взгляд, достоин победы?

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«Мисс Земля» — конкурс красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах. Его учредили самые крупные экологические организации с одной целью: привлечь внимание к главным гуманитарным проблемам современности, в числе которых — изменение климата, защита окружающей среды и прочие. Все девушки кроме привычных для таких мероприятий дефиле в купальниках и творческих номеров представляют свои природоохранные проекты, а жюри выбирает среди них четырех победительниц, которые получают титулы «Мисс Огонь», «Мисс Вода», «Мисс Воздух» и «Мисс Земля».