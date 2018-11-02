Финал конкурса «Мисс Земля» состоится завтра. Кто из участниц, на ваш взгляд, достоин победы?

«Мисс Земля» — конкурс красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах. Его учредили самые крупные экологические организации с одной целью: привлечь внимание к главным гуманитарным проблемам современности, в числе которых — изменение климата, защита окружающей среды и прочие. Все девушки кроме привычных для таких мероприятий дефиле в купальниках и творческих номеров представляют свои природоохранные проекты, а жюри выбирает среди них четырех победительниц, которые получают титулы «Мисс Огонь», «Мисс Вода», «Мисс Воздух» и «Мисс Земля».

AdMe.ru подобрал самые интересные снимки, которыми конкурсантки делились в соцсетях. Предлагаем вам посмотреть на них. Ну а кому достанется главная корона, станет известно завтра.

Россия

США

Украина

Польша

Беларусь

Бельгия

Канада

Великобритания

Чили

Хорватия

Камерун

Чехия

Колумбия

Австралия

Остров Кюрасао (Королевство Нидерландов)

Италия

Испания

Греция

Южно-Африканская Республика

Сербия

Ливан

Индия

Самоа

Мальта

Аргентина

Босния и Герцеговина

Португалия

Панама

Филиппины

А кому из участниц вы отдали бы приз зрительских симпатий лично от себя?

Фото на превью dashulika / Instagram, salwaakar / Instagram

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