Филолог рассказала, какой смысл кроется в детских сказках, и детям о нем знать необязательно

По народным поверьям, гуси-лебеди не просто птицы, а души людей, которые летают по небу между миром живых и миром мертвых. Именно в мир мертвых — «за темные леса, за высокие горы» — они и уносят братца Иванушку.

В основе сказки лежит древний обряд инициации (взросления). Такие обряды различались в зависимости от места проживания. Суть одного из них в том, что старший родственник отправлял своих детей в лес, лишая огня и крова (вспомним сказку «Морозко»). Те, кто возвращался, испытание проходили.

Аленушка (в некоторых версиях Машенька) испытание прошла. На это указывает то, что в конце сказки она принимает угощения из печки, не кривясь, как в начале, то есть она выросла и набралась уму-разуму, и печь дает ей укрытие.

Молочная река в сказке — это не что иное, как Млечный путь. В древности его называли Гусиной дорогой: именно по ней души путешествовали между мирами. Ну а кисель (как мы помним, берега у реки кисельные) — обязательное блюдо на поминках. Эти два факта указывают нам на то, что сестрица действительно попала вслед за братом в загробный мир.