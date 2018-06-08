Факты из жизни древних египтян, о которых не рассказывают на уроках истории, а зря

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Если вы представляете жителей Древнего Египта полностью отличными от нас, современных людей, то, пожалуй, вы правы только частично. Ведь они, как и мы, следили за модой и пользовались парфюмом, заводили домашних животных, устраивали праздники, пили пиво и танцевали, вот только делали они все это на свой лад.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 10 фактов из жизни древних египтян, которые вы вряд ли слышали на уроках истории.

10. Домочадцы завтракали отдельно друг от друга

Устраивать совместный прием пищи утром не было принято, по крайней мере в знатных семьях. Глава семьи завтракал в одиночестве: слуги приносили ему еду сразу после того, как тот заканчивал умываться. Женщины, как правило, завтракали либо во время своего утреннего туалета, либо сразу после него. А для совместных трапез семья собиралась за одним столом днем или вечером. Кстати, важную роль в рационе древних египтян играло пиво — о нем мы еще расскажем.

9. Во время пира гостям показывали деревянную мумию

На картине Эдвина Лонгсдена Лога «Египетский пир», фрагмент которой вы видите перед собой, изображена странная сцена: слуги провозят перед пирующими гостями мумию, очень похожую на настоящую. Так что же там происходит? Согласно Геродоту, во время пира гостям показывали деревянную фигуру, символизировавшую покойника, чтобы напомнить им о скоротечности жизни. Делали это с такими словами: «Смотри на него, пей и наслаждайся жизнью. Ведь после смерти и ты будешь таким!»

8. Особое отношение к обуви

В основном египтяне ходили босиком, причем это делали и фараоны — у них даже имелся специальный слуга, обязанностью которого было ношение сандалий за правителем. Иногда на подошвы сандалий знатных особ наносили портреты их врагов (ну или писали их имена), чтобы при ходьбе «попирать» их лики. Еще сандалии считались одним из тех предметов, которые понадобятся человеку в загробной жизни, поэтому их обязательно помещали в гробницу рядом с телом умершего. Для фараонов такие сандалии нередко изготавливали из золота; конечно, в реальной жизни в такой обуви едва можно было бы сделать хотя бы несколько шагов.

7. Любовь к домашним животным

Древние египтяне одними из первых в мире начали заводить домашних животных. Всем известно их отношение к кошкам, но помимо этих животных особой любовью пользовались также собаки (обратите внимание на фреску слева: на ней изображен мужчина, который поит пса прямо из своего рта — видимо, за неимением миски), ибисы, соколы и обезьяны. Последние, по некоторым свидетельствам, как и собаки, помогали солдатам патрулировать местность. Можно сделать вывод, что животные для жителей Древнего Египта были не менее важны, чем для нас. Люди хотели видеть их рядом с собой и в «другой жизни», поэтому после смерти питомцев бальзамировали, чтобы в дальнейшем поместить их мумии в гробнице хозяина.

6. Египетские женщины не стеснялись носить платья с открытой грудью

В основе женского костюма лежал калазирис — узкое платье с одной или двумя бретелями, которое начиналось под грудью, оставляя ее на виду. Его носили не только служанки, женщины простых сословий, жрицы (как на фреске справа), но и знатные женщины. Также в калазирисе изображали богинь, например Нефертари, чье изображение вы видите слева. Такой внешний вид совсем не считался зазорным, хотя существовали и другие, более закрытые варианты одежды.

5. Танцоры не обременяли себя одеждой

Танцовщицы Древнего Египта появлялись перед зрителями в прозрачных одеждах или почти без них, надевая только юбку или пояс. Мужчины-танцоры повязывали передник или надевали примерно то же самое, что и женщины. Хореографии в древнеегипетских танцах уделялось явно намного больше внимания, чем одежде. Впрочем, отсутствие костюмов танцоры обоего пола компенсировали своими прическами, множеством украшений и запахом благовоний.

4. Ароматические конусы для головы

Египтяне придавали большое значение ароматам, и одним из способов окружить себя приятным запахом для них были конусы, сделанные из воска или жира в смеси с миррой, маслом корицы и другими ароматическими веществами. Эти конусы носили прямо на голове, привязывая к парику лентами. В жарком климате воск или жир начинал таять, распространяя аромат, к тому же эфирные масла отпугивали кровососущих насекомых.

3. Особая прическа у детей

Известно, что древние египтяне, особенно люди знатного рода, сбривали свои волосы, заменяя их париками. Что касается детей, то им (как мальчикам, так и девочкам) брили голову только частично, оставляя сбоку прядь волос под названием «локон юности» — его сбривали по достижении совершеннолетия. Такой локон вы можете видеть на фреске из гробницы чиновника Небамуна, который при жизни вел учет собираемого с полей урожая. На фреске изображен сам Небамун, его жена (ее вы уже видели с конусом на голове) и одна из 3 дочерей этой пары с «локоном юности». Некоторые считают, что такая прическа предотвращала появление вшей, но возможно, что ее назначение было в основном ритуальным.

2. Пиво было настолько важным продуктом, что им выдавали зарплату

Египтяне считали, что варить (хотя едва ли это слово уместно, ведь они готовили пиво холодным способом) пиво их научил бог Осирис. Древнее пиво наверняка удивит современных людей — оно было густым, как молочный коктейль, кислым и при этом горчило. Зато этот напиток не только отлично утолял жажду, но и насыщал. Как вы можете видеть на фреске, пить его приходилось через соломинку, чтобы не наглотаться мякины. Пивом, к которому полагался и хлеб, расплачивались с солдатами и чиновниками, также оно полагалось строителям пирамид, и даже фараоны, вступая в брак, брали на себя письменное обязательство ежедневно предоставлять своей супруге 10 хлебов и 2 кувшина пива.

1. Погребальные портреты

После того как Египет стал одной из провинций Римской империи, многие древние традиции подверглись изменению. Например, вместо погребальных масок стали появляться портреты — такие, как вы видите на этом изображении. Благодаря сухому климату погребальные портреты неплохо сохранились и позволяют нам увидеть в деталях, как выглядели люди той эпохи — египтяне, принявшие римские обычаи, эллины — потомки Птолемеев и другие. В основном это молодые люди, поскольку портреты писались задолго до смерти изображенных на них. Украшения выписывались с особой тщательностью, так как считалось, что они будут нужны в загробной жизни. Всего таких портретов сохранилось около 900, и они по сей день поражают нас яркостью красок.