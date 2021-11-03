Факты о 10 известных блюдах, узнав которые вы будете садиться за стол с другими ощущениями

Отвечая на вопрос, что можно есть каждый день, мы сразу вспоминаем свою любимую еду. У каждого из нас есть излюбленное блюдо, и оно настолько идеально, что трудно представить, что когда-то его готовили по-другому.

Мы в AdMe.ru узнали любопытные факты о происхождении привычных нам блюд.

1. Плов

Плов — одно из самых старых блюд на свете: первый его рецепт записал в своих трудах по медицине персидский ученый Абу Али Сина в Х веке. А вот отдельные упоминания этого блюда появились еще раньше. Конечно, основой плова в большинстве случаев был рис, а остальные ингредиенты различались в разных странах: баранина или оленина, фисташки, сухофрукты. Но только жители Восточной Европы и России сломали древнюю традицию приготовления плова из риса и стали делать его из пшеницы, а чаще из булгура.

2. Суши

Известное японское лакомство изобрели вовсе не в Японии. Предком суши было китайское блюдо. Оно состояло из ферментированного риса и очень соленой рыбы. Рыбу сильно солили, чтобы предотвратить рост бактерий и микроорганизмов, когда о холодильнике не могло быть и речи. И, что интересно, когда ели рыбу, рис обычно выбрасывали. Его использовали только для заворачивания и консервирования рыбных ломтиков.

3. Чизкейк

По одной из самых ярких версий, чизкейк придумали в Древней Греции и подавали спортсменам на первых Олимпийских играх. А вот классический и любимый многими десерт — чизкейк «Нью-Йорк» — появился на свет только в конце 1800-х годов. Лакомство было настолько популярным, что одно время даже продавались марки со вкусом чизкейка. Самый дорогой в мире чизкейк также был приготовлен в Нью-Йорке. Он стоил $ 4 592 и попал в Книгу рекордов Гиннеса. В его состав входили белый трюфель, съедобное золото и дорогой итальянский сыр рикотта.

4. Круассан

В нашем сознании круассаны ассоциируются с Францией. Но родина этой сдобы — Австрия. Считается, что предком круассана был кипферль — небольшой австрийский кренделек. Сами круассаны появились в 1839 году, когда австрийский офицер Август Занг открыл венскую пекарню. Это уютное местечко, в котором подавали деликатесы, включая кипферль и венский хлеб, быстро приобрело популярность и вдохновило французских подражателей. Французское изделие было названо в честь своей формы (фр. croissant — «полумесяц») и стало универсальным и узнаваемым во всем мире.

5. Холодец

Нередко иностранцы выкладывают видеоролики, где они с осторожностью пробуют русские блюда. Среди них обычно есть и холодец, который считается русским изобретением. Однако это не так. Первые упоминания заливных кушаний можно найти в арабских книгах Х века. Там встречается рецепт рыбного заливного под названием «карис». Блюдо дополнительно окрашивали шафраном, чтобы оно выглядело привлекательно. Мясной вариант появился во Франции. Сейчас свой «холодец» есть практически в каждой стране, и везде у него свои особенности. Например, в Дании в него принято добавлять грибы, а в Бельгии популярно рыбное заливное.

6. Пицца

Обычные дрожжевые лепешки были едой простых итальянцев. Их пекли для себя и на продажу, но у приезжих они особой популярностью не пользовались. До XVI века томаты считались ядовитыми, однако постепенно люди поняли, что это неправда. К концу XVIII века бедняки из Неаполя начали класть на свои лепешки помидоры и сыр. Так появилась пицца в том виде, в каком мы знаем ее сейчас. Блюдо стало популярным и среди туристов. Те, кто приезжал в Неаполь, не боялись рискнуть и ехали в бедные районы города, чтобы попробовать новое местное блюдо.

7. Пельмени

Считается, что пельмени как блюдо русской кухни впервые появились на Урале. Однако многие исследователи думают, что первые подобные изделия начали лепить в Китае. Там они существуют до сих пор и называются «баоцзы». Похожие блюда есть в Корее, Германии, Италии. Русские пельмени в основном готовятся из трех видов мяса: свинины, говядины и баранины. Однако известно, что раньше в качестве начинки использовали свиное сало, мясо медведя, капусту. Также в тесто могли завернуть рыбу или фрукты.

8. Картофель фри

Популярное во всем мире блюдо было придумано как альтернатива рыбе. В 1680 году в Бельгии замерзла река Маас, и рыбу стало трудно вылавливать. Всех спас один из местных жителей, пожаривший картошку как мелкую рыбу — тонко нарезанными полосками. Сегодня картофель фри по-прежнему остается одним из самых популярных блюд в Бельгии, и есть его там принято не с кетчупом, а с майонезом.

9. Мороженое

Историки ведут споры о происхождении мороженого. Но наиболее вероятной кажется такая версия: его изобрел римский император Нерон, когда приказал собрать лед в горах и смешать его с медом. А в Монголии мороженое получилось, когда всадники возили сливки через пустыню Гоби. Они скакали, температура падала, сливки взбивались и застывали. Считается, что сегодня самая популярная разновидность мороженого — ванильное. А жители Гавайев гордятся своими бананами, вкус которых напоминает именно ванильное мороженое.

А самое необычное мороженое — со вкусом хот-дога. Его придумали в США.

10. Хот-дог

Хот-доги считаются чисто американским блюдом, однако придумал эту популярную уличную еду немец. По одной из версий, немецкий эмигрант Фейхтвангер начал продавать сосиски в американском городе. Но привычной булки в хот-доге раньше не было. Вместо нее продавец выдавал к сосиске вещь, которую нужно было вернуть, но многие оставляли ее себе. Это были простые чистые перчатки. Так торговец заботился о том, чтобы покупатели не обжигали руки. Но поскольку люди не отдавали перчатки назад, жена Фейхтвангера предложила, чтобы не терять деньги, подавать сосиски в булочке.