Этот тест в картинках покажет, насколько логично вы мыслите

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Как давно вы играли в Шерлока? В повседневной жизни делать это получается довольно редко, только если не стоит задачи выяснить, куда пропал любимый шарф или кто на работе взял вашу кружку. Но ведь иногда так хочется проверить, на что способен наш мозг.

Мы в AdMe.ru придумали 10 загадок в картинках на логику и внимательность. Взгляните, что у нас получилось, и проверьте, живет ли еще в вашем сердце дух неутомимого разгадывателя загадок. Ответы вы найдете в конце статьи, и там же вас ждет коварный бонус.

1. Начнем с простенькой разминки. Взгляните на картинку

Двое браконьеров охотятся за оленем. Он промелькнул перед глазами и скрылся из виду. Охотники было погнались за ним, но упустили. Однако он убежал совсем недалеко. Сможете найти его?

2. Немного сложнее. Встреча на улице

Две подружки случайно встретились на улице. — Здравствуй, Алиса. Куда ты идешь? — Я иду в 23-й дом, — сказала Алиса. — А ты куда, Женя? — А я к Свете, подружке, она живет в доме № 7, — ответила Женя. Теперь скажите: 1. Кто из них Женя, а кто Алиса? 2. Куда идет девочка со стрижкой каре?

3. Кто хозяйка кошки Матрешки?

На рисунке 3 подружки: Алена, Маша и Ирина. Все девочки очень увлечены кошкой, вот только кто же из них является ее хозяйкой?

4. Дети в походе

По дороге идут 5 ребят. Одного из них зовут Мишей, и он стоит с краю. Если бы Варя шла рядом с Максимом, то Егор оказался бы рядом со своим тезкой. Вопрос: кто где идет?

5. Старушки с лейками

Две старушки-подружки пошли на речку, чтобы набрать воды для поливки. Кто из них польет свой огород большим количеством воды?

6. Куда едет поезд?

На картинке вы видите участок железной дороги «Москва — Нижний Новгород». Здесь направление дороги совпадает с направлением стрелки, изображенной сверху, концы стрелки указывают на запад и восток. Посмотрев на рисунок, скажите: 1. Куда идет поезд: из Москвы в Нижний Новгород или обратно? 2. Какое время года и какой месяц показаны на рисунке? 3. Чем занимается девочка, изображенная на картинке?

7. Задача посложнее: нужно найти все неточности на картинке. Говорим сразу — их 16!

Вглядывайтесь внимательнее в мелкие детали, и у вас все получится.

8. Жизнь в реалиях постапокалипсиса

Посмотрите внимательно на картинку и ответьте на следующие вопросы: 1. Сколько человек живет в лагере? 2. Как давно они живут на этом месте? 3. Глубока ли река около лагеря? 4. Журавли летят на север или на юг? 5. На картинке изображены 4 человека. Чем каждый из них занимается? 6. Кто еще, кроме ребят, выжил после апокалипсиса? 7. Носом вверх или вниз по течению стоит пароход? 8. Какой месяц показан на рисунке?

9. Загадка про папу и сына

Внимательно вглядитесь в картинку и ответьте на вопросы, как и в предыдущей загадке. 1. Кто по профессии отец? 2. В какой стране живет эта семья? 3. Какое время года и какой месяц? 4. Есть ли еще дети в семье? 5. В каком году происходит действие?

10. А теперь самое сложное задание: найдите 8 отличий между двумя картинками

Ответы

1. Незадачливые охотники

Посмотрите внимательно на правую часть картинки. Видите, он спрятался среди веток?

2. Встреча на улице

1. Алиса — это девочка с каре. Почему? Обратите внимание на номер дома — 19. Если идти от первого дома на улице, то дома с нечетными номерами будут на левой стороне. Девочка с каре движется по направлению к домам с бóльшими номерами. 23 больше, чем 19, а значит, это Алиса. 2. Алиса идет в театральный кружок. А где еще могут понадобиться одновременно скрипка, меч и скипетр?

3. Кошка Матрешка

Хозяйка кошки Матрешки — девочка, у которой колготки порваны спереди. Ее подружка — у той колготки порваны сзади — просто зацепилась за испорченное сиденье стула в школе. Кошка, конечно, смогла бы порвать похоже, но представить такую ситуацию довольно сложно.

4. Дети в походе

Итак, по порядку: Миша, Максим, Егор, Варя, Егор.

5. Старушки с лейками

Несмотря на то, что у одной из старушек лейка больше, носики у них расположены на одном уровне. Выше носика воды в лейке физически не может быть (закон о сообщающихся сосудах). Так что старушки принесут в свои огороды совершенно одинаковое количество воды.

6. Поезд «Москва — Нижний Новгород»

1. Снег еще не растаял, он лежит на северном склоне. Значит, поезд движется с запада на восток, то есть из Москвы в Нижний Новгород. 2. Время года — весна: снег тает. Месяц — апрель: у девочки в руках цветущая верба. 3. Девочка держит в руках посох, а рядом с ней собака — значит, скорее всего, она пастушка.

7. Картинка с домом

1. Домов под нулевым номером не бывает. 2. Ветер дует в разные стороны: дым из трубы идет в одну сторону, а деревья гнутся в другую. 3. Непонятно, какое время года изображено на картинке: есть и деревья с листвой, и деревья, уже сбросившие ее. 4. На лошади есть седло, но нет хомута. 5. Лошадь пашет в обратную сторону (то есть идет туда, где уже вспахано). 6. Лошадь пашет одна (нет пахаря, который держал бы плуг). 7. У дома есть лесенка (порог), но нет двери. 8. Занавески на окне висят снаружи. 9. На сосне ветка с листвой другого дерева. 10. Тень от человека падает в одну сторону, а от собаки — в другую. 11. На тени от дома нет ни крыши, ни трубы. 12. У калитки 5 вертикальных досок, но тень отбрасывают только 4. 13. Тележка с сеном на заднем плане значительно выше человеческого роста. 14. Звезды видны практически в полдень. 15. У одной из овец нет ноги. 16. Листья на березе совсем не березовые, а больше похожи на можжевеловые.

8. Постапокалипсис

1. Если взглянуть на список, который висит на дереве, можно понять, что их 6. 2. Около палатки паук успел сплести паутину — значит, уже несколько дней как минимум. 3. Человек на корабле измеряет глубину реки шестом — следовательно, не особо. 4. На рисунке, судя по фрукту, изображено начало осени или конец лета — значит, на юг. 5. Двое обедают, третий проверяет глубину реки, четвертый ловит рыбу. 6. Как минимум, улитка, паук и журавли. 7. Судя по тому, как вода расходится у носа парохода — вверх. 8. На тарелке у ребят лежит дыня — значит, это август.

9. Папа и сын

1. В углу можно заметить диджейское оборудование, да и выглядит отец как хипстер — значит, он работает диджеем. 2. Судя по хинкали на тарелке и заголовку газеты на грузинском, это Грузия. 3. Судя по цветущей пуансеттии на окне, время года — зима, месяц — декабрь. 4. В углу стоит люлька, а на диване валяются игрушки, которые явно принадлежат не мальчику, — значит, в семье есть еще совсем маленький ребенок и девочка 5–7 лет. 5. На столе лежит новенький спиннер в упаковке — это 2017 год.

10. Курица и паук

Надеемся, вы не особо долго гадали: различий столько же, сколько и лапок у паука.

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