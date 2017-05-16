Этот тест поможет проверить знание любого языка за 5 минут

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Наверняка каждый из нас учил в школе английский, французский или немецкий. Для кого-то эти уроки были мучительным испытанием, а кто-то не стал останавливаться на достигнутом и теперь виртуозно владеет сразу несколькими языками. Но так ли это на самом деле?

Мы в AdMe.ru предлагаем вам пройти этот универсальный тест, который позволит проверить знания любого иностранного языка.