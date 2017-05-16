Этот тест поможет проверить знание любого языка за 5 минут

Наверняка каждый из нас учил в школе английский, французский или немецкий. Для кого-то эти уроки были мучительным испытанием, а кто-то не стал останавливаться на достигнутом и теперь виртуозно владеет сразу несколькими языками. Но так ли это на самом деле?

Мы в AdMe.ru предлагаем вам пройти этот универсальный тест, который позволит проверить знания любого иностранного языка.

В таблице представлены 4 группы слов. Переведите каждое из них на иностранный язык, который вы изучали, а может, свободно говорите на нем.

За каждое слово из I группы, с переводом которого трудностей не возникнет, вы получаете 1 балл, из II — 2 балла, из III — 3 балла, из IV — 4 балла.

Результаты.
  • Менее 10 баллов. Ваши знания языка пока далеки от совершенства. Возможно, вы только начинаете его изучать. Упражняйтесь как можно чаще, и результат не заставит себя ждать.
  • 10–20 баллов. Ваш словарный запас пока нельзя назвать богатым, но вы определенно сможете достичь больших успехов, если будете заниматься систематически, не забывая повторять пройденный материал.
  • 20–30 баллов. Ваши знания можно оценить на твердую четверку. Еще чуть-чуть — и в словаре не будет незнакомого вам слова. Главное, не переставайте постоянно повышать свой уровень.
  • 30–40 баллов. Вы настоящий знаток и, вероятно, говорите на иностранном как на родном. Чтобы закрепить свой навык, чаще практикуйте разговорную речь в общении с носителями языка. Не удивимся, если скоро вы станете полиглотом.

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