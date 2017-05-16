Этот тест поможет проверить знание любого языка за 5 минут
Наверняка каждый из нас учил в школе английский, французский или немецкий. Для кого-то эти уроки были мучительным испытанием, а кто-то не стал останавливаться на достигнутом и теперь виртуозно владеет сразу несколькими языками. Но так ли это на самом деле?
Мы в AdMe.ru предлагаем вам пройти этот универсальный тест, который позволит проверить знания любого иностранного языка.
В таблице представлены 4 группы слов. Переведите каждое из них на иностранный язык, который вы изучали, а может, свободно говорите на нем.
За каждое слово из I группы, с переводом которого трудностей не возникнет, вы получаете 1 балл, из II — 2 балла, из III — 3 балла, из IV — 4 балла.