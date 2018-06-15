Это обычные девочки из маленького городка в России. Но на ЧМ-2018 их увидел весь мир

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда-то женщины завоевали право голосовать, а теперь впервые в истории чемпионата мира по футболу игрокам помогала команда девочек. 14 школьниц из маленького российского городка Агрыза вышли на поле в первом матче кубка, где их увидели миллионы болельщиков из разных стран.

Порой кажется, что жизнь течет год за годом и ничего не меняется. Но перемены происходят. Большие и маленькие, они ведут к тому, что мы однажды оглядываемся вокруг и понимаем, что мир стал другим. AdMe.ru расскажет историю обычных девочек, которые мечтали о большем, и у них получилось. И этим они пусть немного, но изменили историю.

Конкурс на право подавать мячи футболистам на 1-м матче ЧМ-2018 в Москве был объявлен несколько месяцев назад компанией Coca-Cola (она является спонсором FIFA). В нем приняли участие тысячи юных спортсменов от 13 до 16 лет со всей России. По условиям конкурса, нужно было рассказать о том, что для тебя значит футбол. Девочки из команды «Кадеты» написали сочинения, в которых сумели передать свою страсть и увлеченность. Сначала их заметили организаторы, и они вышли в финал. А затем их искренние и эмоциональные рассказы были отобраны футболистами сборной России и обеспечили им победу.

С двукратным чемпионом России футболистом Дмитрием Сенниковым.

Вот что писали «Кадеты»: «Не все понимают, как много это для нас значит: тренировки, игры, соревнования, вся радость забитых голов, победы команды. Когда тебя хвалит тренер и ты сам понимаешь, что становишься все лучше и лучше». Сабина Гадршина.

«Команда — это вторая семья, которая переживает и радуется твоим успехам и неудачам, понимая тебя с полуслова». Юлия Петухова.

«Наша сыгранность в группе, схожая с точной работой часового механизма, стирает все стереотипы о том, что футбол — это не женская игра». Елизавета Мерзлякова.

«Я живу футболом, и если его убрать из моей жизни, то мир станет скучным и унылым. Для меня футбол не просто игра, футбол — это моя жизнь». Карина Батырева, капитан «Кадетов».

«Кадеты» на церемонии приветствия Кубка мира в Казани, в одном из городов ЧМ-2018.

Девочки живут в небольшом городке Агрызе с населением всего 20 тыс. человек, который находится в 300 км от Казани. Они увлеченно тренируются вместе уже 3 года, завоевывают призы на юношеских чемпионатах, а руководит ими молодой тренер Ильдар Идиятов. Именно он сообщил «Кадетам», что они поедут на чемпионат мира. «О том, что мы победили, нам рассказал тренер. Он собрал нас, попросил закрыть глаза, открыл письмо и прочитал нам вслух. Мы были в абсолютном шоке, очень радовались!» — поделилась Елизавета Мерзлякова, нападающая команды «Кадеты».

Аделя Файзуллина, член команды «Кадеты», на тренировке в Москве перед ЧМ.

Юные футболистки поехали в Москву, где тренеры FIFA провели 3 тренировки и научили «Кадетов» правильно помогать членам сборных России и Саудовской Аравии на матче открытия чемпионата.

Девочки готовятся к выходу перед встречей сборных России и Саудовской Аравии в Москве.

14 июня 2018 года 14 девушек с серьезными и сосредоточенными лицами дежурили на бровке весь матч, и это стало уникальным случаем в истории чемпионатов мира. Думали ли они, когда впервые пришли в секцию по футболу, что смогут принять участие в событии, за которым следит весь мир? Дорогие читатели, расскажите нам о себе! Может быть, и у вас в запасе есть история невероятной победы (или везения)? Напишите об этом на news@adme.ru с пометкой «Моя история».