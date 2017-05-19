Эти вещи настолько идеальны, что становится страшно
Человеку свойственно искать недостатки в окружающих его предметах. Их так много вокруг, что когда обнаруживаешь что-то идеальное рядом с собой, то кажется, будто сделал открытие мирового масштаба.
AdMe.ru считает, что совершенный мир существует и находится где-то поблизости. Доказательства — перед вами.
Идеальным машинам — идеальные условия
Конусы из специй. Представьте теперь, какой там аромат!
Идеальный куб пирита в естественной скалистой породе. Удивительно, что природа создает такие вещи!
С такой обувью любой эскалатор теперь свой
Так и про посуду можно забыть
Игра в «змейку» в реальной жизни
Лихо закручено!
Вот и встретились два одиночества
Кажется, кто-то решил приготовить идеальный завтрак
Когда преуспел в кулинарии больше, чем в «Тетрисе»
Вот это по-настоящему важное «открытие»!
Ну как, как они там держатся?
Я не знаю, съедобны эти грибы или нет, но у них идеальные шляпки
Дровосек-перфекционист ищет водителя-перфекциониста
Этот промоутер не только знает, но и любит свое дело
Когда реальность сталкивается с вымыслом, начинается настоящее волшебство
Здесь вообще бывают покупатели? Может быть, это музей?
Хочется думать, что этот снежок никогда не был брошен
Фото на превью imgur, Ergo_Bibamus