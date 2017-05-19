Эти вещи настолько идеальны, что становится страшно

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Человеку свойственно искать недостатки в окружающих его предметах. Их так много вокруг, что когда обнаруживаешь что-то идеальное рядом с собой, то кажется, будто сделал открытие мирового масштаба. AdMe.ru считает, что совершенный мир существует и находится где-то поблизости. Доказательства — перед вами.

Идеальным машинам — идеальные условия

Конусы из специй. Представьте теперь, какой там аромат!

Идеальный куб пирита в естественной скалистой породе. Удивительно, что природа создает такие вещи!

С такой обувью любой эскалатор теперь свой

Так и про посуду можно забыть

Игра в «змейку» в реальной жизни

Лихо закручено!

Вот и встретились два одиночества

Кажется, кто-то решил приготовить идеальный завтрак

Когда преуспел в кулинарии больше, чем в «Тетрисе»

Вот это по-настоящему важное «открытие»!

Ну как, как они там держатся?

Я не знаю, съедобны эти грибы или нет, но у них идеальные шляпки

Дровосек-перфекционист ищет водителя-перфекциониста

Этот промоутер не только знает, но и любит свое дело

Когда реальность сталкивается с вымыслом, начинается настоящее волшебство

Здесь вообще бывают покупатели? Может быть, это музей?

Хочется думать, что этот снежок никогда не был брошен