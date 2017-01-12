Эти исторические фотографии согреют даже самые ледяные сердца

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Каждая историческая фотография — капсула времени. Смотришь на нее и погружаешься с головой, путешествуешь сквозь время и пространство. AdMe.ru выбрал снимки, где фотографу удалось поймать в кадр самые трогательные моменты чей-то жизни.

За секунду до счастья, 1955 год

Викторианская пара едва сдерживает смех, стараясь выглядеть серьезно для съемки портрета, 1890-е

Маленькая девочка и ее ручная жаба на выставке домаших животных в Калифорнии, 1936 год

Молодая Кэрри Фишер подсматривает, как выступает ее мама Дебби Рейнольдс, 1963 год

Медвежонок ест мед в кафе, 1950 год

Чемпион Лео Рейналтон со своей хозяйкой, юной Дороти Хордер, на выставке собак в Лондоне, 1935 год

Женская компания на американских горках в Лондоне, 1958 год

Маленькая кокетка играет, делая вид, будто говорит по телефону. Япония, 1958 год

Кристина Голдсмит целует щенка веймаранера из помета охотничьих собак ее отца, 1950 год

Уличный музыкант и маленькая девочка

Командная работа

Кто не любит парное молочко? Коты за ним становятся в очереди, 1954 год

Маленькая девочка держит за лапку пингвина во время прогулки по зоопарку Лондона, 1937 год

Швейцар отеля обращается к маленькой таксе на улице Лондона, 1938 год

Почтальон, позирующий с тяжелыми рождественскими посылками. Чикаго, 1929 год

Слепая женщина отдыхает в бассейне под присмотром своей собаки-поводыря, 1966 год

Маленькая француженка дарит поцелуй американскому солдату в честь Дня Святого Валентина, 1945 год

Молодая женщина и солдат армии США после разлуки на станции. Надпись на заднем фоне: «Новая надежда». Коннектикут, 1945 год

Маленький житель Парижа, 1952 год

Действуй, сестра! Монахиня, танцующая с детьми, 1964 год

Молодые ребята подбрасывают девушку в воздух, развлекаясь на пляже. В роли девушки Норма Бейкер, будущая Мэрилин Монро. 1948 год

Солдат, вернувшийся с войны. 1940-е годы

Французский мальчик знакомится с индийскими солдатами, прибывшими во Францию для военной службы. Марсель, 30 сентября 1914 года

Работник косметической компании, покрытый поцелуями, чтобы доказать: следы от помады совершенно безвредны для мужчин, 1960 год

Взлетая выше неба!

Американский солдат на базе союзников со своим ручным кенгуру, 1942 год

Гонщик, принимающий пенную ванну вместе со своим любимцем в гримерной, 1934 год