Эти 7 подмен в «Друзьях» мы не замечали до сих пор

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Мы в AdMe.ru озадачены не на шутку — казалось бы, мы наизусть знаем любимый сериал «Друзья». Но не тут-то было. Оказывается, не раз в кадре случались подмены, которые остались для нас незамеченными. Вот они! Если обнаружите еще — пишите в комментариях.

Это не Моника!

Где: 8-й сезон, 5-я серия

Рэйчел превращается в незнакомую девушку в клетчатой рубашке

Где: 9-й сезон, 15-я серия

Посторонний «Росс» в другой одежде, да еще и с розовой книжкой

Где: 9-й сезон, 16-я серия

Конечно, это не самозванцы, а дублеры, которые всегда «на подхвате», если главным героям необходимо отлучиться или они отсутствуют в день пересъемки сцены. Но как же мы не замечали этого раньше?

Даже квартиры таинственным образом меняют номера

Где: 1-й сезон, 1-я серия / 9-я серия

В сериале подменяют не только людей, но даже... номера квартир. Самые рьяные зрители заметили, что квартиры с номерами «4» и «5» буквально за пару серий превратились в «19» и «20»! Создатели сериала оправдались тем, что для этажа, на котором живут герои, уместнее номера побольше.

За 7 секунд исчезает одна надпись и появляется другая

Где: 4-й сезон, 20-я серия

Всего за несколько секунд на доске для записей «Poop» превращается в «get out!». Причем неоднократно.

Витрина, которая переворачивается вслед за камерой

Где: все сезоны

Как вы понимаете, внутри надпись с названием любимого кафе должна отражаться наоборот. Но и внутри, и снаружи она выглядит одинаково. Если наклейки с двух сторон, то не совпадает рисунок струек пара. А еще с улицы кажется, что внутри нет на месте знаменитого дивана.

Росс растворяется в воздухе

Где: 5-й сезон, 17-я серия

Наверняка еще немало подмен можно найти в 236 сериях любимого сериала. И это отличный повод пересмотреть его заново. Очень внимательно.