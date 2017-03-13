Эти 4 проблемы с техникой бесят всех. И вот как их решить

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Гаджеты делают нашу жизнь легкой и удобной, но они же могут создать нам массу проблем. AdMe.ru предлагает несколько нестандартных ходов, которые помогут вам справиться с недостатками техники и воспользоваться ее возможностями на 100 %.

1. Проблема: множество паролей на листочке

Наши пароли для почтовых ящиков, соцсетей и банковских счетов множатся с каждым днем. Если вы надеетесь на собственную память или записываете пароли на листочке, вы делаете свою жизнь утомительной и подвергаете риску ваши секретные данные.

Решение: менеджер паролей

Звучит нелогично, но для того чтобы контролировать множество паролей, вам понадобится создать еще один. Лучший из существующих на рынке менеджеров паролей — Last Pass. Он быстрый, безопасный и бесплатный. Загрузите его на свой телефон или компьютер и введите данные для всех своих учетных записей. Вам больше не придется запоминать все свои пароли, менеджер надежно сохраняет ваши данные и автоматически вставляет их, когда вы входите в любой из своих аккаунтов. В качестве дополнительной защиты вы можете включить функцию предупреждения, которое приходит на ваш смартфон каждый раз, когда вы входите в систему. Еще 2 достойных варианта — 1password и Dashlane.

2. Проблема: низкая скорость интернета

Сколько лет вашему WiFi-роутеру? Если вы думаете над вопросом больше 30 секунд, возможно, он слишком стар, чтобы обеспечивать производительность, которой заслуживают ваш смартфон, телевизор или игровая система. Современные гаджеты передают туда-сюда огромные объемы данных, и если ваш маршрутизатор самый старый из всей вашей техники, то именно он заставляет сериал или онлайн-игру тормозить, а вас — раздражаться из-за низкой скорости интернета.

Решение: поменять роутер

Новый маршрутизатор не так уж дорог: он сравним по цене со стоимостью полного бака бензина для автомобиля. Но это отличная инвестиция, если вам важна скорость интернета и вы любите смотреть кино в хорошем качестве или играть в игры.

Выбирайте уважаемых производителей, например TP-Link. У некоторых маршрутизаторов есть двухдиапазонный Wi-Fi: такой роутер может транслировать две WiFi-сети — на обычной частоте 2,4 ГГц и на частоте 5 ГГц. Таким образом вы обеспечиваете себе бесперебойный высокоскоростной интернет. Практически все новые гаджеты поддерживают новые сети 5 ГГц.

3. Проблема: телефон быстро разряжается

Каждый год производители обещают нам увеличить срок службы батарей, а через полгода после покупки нового смартфона он снова разряжается уже к обеду. Но можно заранее принять меры, которые продлят срок службы аккумулятора.

Решение: правильная зарядка

Практически любой смартфон снабжен литийионным аккумулятором. Он рассчитан примерно на 400–600 циклов, но если бы будете заряжать его правильно, количество циклов можно увеличить до 1 000–1 100. Не дожидайтесь разрядки до нуля, ставьте на зарядку ваш смартфон, как только показатель заряда батареи опустится ниже отметки 20 %. Не допускайте полной разрядки аккумулятора и не оставляйте на зарядке, когда телефон уже полностью зарядился. Это сокращает его жизнь.

Если вам все-таки не хватает заряда батареи на весь день, выходом станет портативный батарейный блок (внешний аккумулятор, или power bank). Существуют внешние аккумуляторы, встроенные прямо в чехол смартфона.

4. Проблема: вы платите больше, если храните историю просмотров

Ваш браузер по умолчанию хранит историю ваших просмотров, поэтому вам не нужно вводить пароль каждый раз, когда вы входите на фейсбук или делаете покупки в любимом интернет-магазине. Хранение файлов cookie было придумано для удобства пользователей, но проблема в том, что этой информацией могут воспользоваться сторонние сайты. Например, на каком-то из сайтов вы увидели привлекательную цену на авиабилет или гостиницу, а потом перешли на другие сайты, чтобы сравнить варианты и стоимость. Если вы не нашли более выгодной цены, вы возвращаетесь на первый сайт и видите, что цена выросла. История просмотров вашего браузера подсказывает, что вы заинтересованы в покупке, так почему не заставить вас заплатить чуть больше?

Решение: очистить кэш и сэкономить

Делайте покупки в режиме «инкогнито» и почистите кэш. Полностью удалять всю историю просмотров не обязательно. Многие файлы cookie полезны: они сохраняют ваши настройки и включают их, когда вы повторно заходите на сайт. Они могут запоминать ваше расположение и в зависимости от этого подбирать подходящую для вас информацию, например погоду в вашем городе. Для того чтобы сохранить эти файлы, можно отключить только сторонние cookie, которые позволяет веб-сайтам получить доступ к сохраненным в вашем браузере файлам. Как управлять cookie-файлами: Chrome

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