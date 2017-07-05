Эти 37 правил этикета ХХI века стоит знать, чтобы не опозориться

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Этикет — это не пустая формальность, идущая из эпохи балов и накрахмаленных воротничков. Это нормы, которые были созданы, чтобы другие люди комфортно ощущали себя в нашем присутствии.

AdMe.ru собрал несколько современных правил поведения, о которых вы могли не знать.