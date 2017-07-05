Эти 37 правил этикета ХХI века стоит знать, чтобы не опозориться
Этикет — это не пустая формальность, идущая из эпохи балов и накрахмаленных воротничков. Это нормы, которые были созданы, чтобы другие люди комфортно ощущали себя в нашем присутствии.
AdMe.ru собрал несколько современных правил поведения, о которых вы могли не знать.
В интернете
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Не дразните друзей и коллег фотографиями с отметкой погоды на курортах. Лучше дайте краткое описание места, снимок которого выложили.
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Не обсуждайте на стене своего друга или под его фотографиями темы, касающиеся вас двоих — для этого есть личные сообщения.
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Не отмечайте друзей на неудачных снимках.
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Не используйте в общении Caps Lock — это все равно что кричать на собеседника.
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Не злоупотребляйте хештегами, они придают посту захламленный вид.
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Постите в Instagram не больше трех снимков в день. Если вы, к примеру, поехали в путешествие, допустимо постить 5-6 фото в день.
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Если вы добавляетесь к кому-то в друзья, следует написать кто вы и почему это делаете.
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Фотографии еды уже стали притчей во языцех в социальных сетях, так как чаще всего это признак дурновкусия. Но это не относится к трем случаям: если вы сами приготовили блюдо и снабдили описание рецептом; если с этим блюдом связана какая-то история (поделитесь ей!); если это уж очень необычное блюдо.
Во время приветствия
- Первыми приветствуют мужчины — женщин, младшие по возрасту и положению — старших.
- Руку для рукопожатия первым подает человек, которому представили незнакомца, то есть женщина первая подает руку мужчине, а старший — младшему. Но руководитель всегда подает руку первым, даже если подчиненный — женщина.
- Каким бы ни был ваш статус, входя в помещение, здоровайтесь первым.
- Знакомя людей, давайте им небольшую информацию друг о друге: «Это моя подруга Анна, она ветеринар». Так каждый из друзей будет понимать, в каких отношениях вы состоите, и у них будет тема для разговора.
- Перед рукопожатием мужчине следует снять перчатку.
- Садясь в такси, поздоровайтесь с водителем первым.
- Если вошедший подает руку сидящему, ему стоит встать — сидя руку не пожимают.
- Если ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, поздороваться следует и вам.
- В туалете и при выходе из него руку не подают. Вообще, если у вас грязные либо мокрые руки или вы несете что-то тяжелое, лучше извиниться и не пожимать руку, чем суетиться, пытаясь это сделать.
- Не здоровайтесь за руку через стол.
В гостях
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Не отвечайте на приглашение в гости вопросом «А кто еще будет?» — это очень невежливо.
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Если к вам пришел гость, выключите телевизор и отойдите от компьютера.
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Будучи в гостях или принимая гостей, не говорите по телефону больше 5 минут.
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Сперва покажите гостю, где можно помыть руки и привести себя в порядок, и только потом показывайте ему все остальное.
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Если за столом все уже в сборе, следует начинать есть только тогда, когда за стол сядет сам хозяин.
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В начале фуршета, когда все приветствуют друг друга, бокал с холодным напитком следует держать в левой руке. Иначе ладонь станет холодной и влажной, что нежелательно при рукопожатии.
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Если вы уходите с приема раньше всех, попрощайтесь только с хозяевами. Иначе ваш уход может послужить для остальных гостей сигналом, что всем пора по домам.
В ресторане
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Невежливо подсаживаться к знакомому, сидящему в кафе в обществе незнакомого вам человека. Но вы можете это сделать, если они вас позвали.
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Нельзя просить счет, если ваш партнер еще не закончил трапезу.
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Недопустимо использовать салфетку вместо носового платка.
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Если к блюду подан соус в отдельной посуде, положите немного соуса к себе на тарелку или возьмите отдельный. Не макайте куски в общую соусницу.
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Не выбирайте из порций, лежащих на блюде, лучшую. Берите кусок, который ближе к вам.
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Не доливайте напиток из общего графина только себе. Взяв сосуд в руки, сперва предложите напиток соседу по столу.
По телефону
- Не сообщайте о важных событиях с помощью СМС.
- Всегда отключайте звук на телефоне в театре, библиотеке, кино или на лекции.
- Если вам не ответили после пятого гудка, следует положить трубку.
- Если вы общаетесь с близкими друзьями, пользоваться телефоном позволительно. Но если вам нужно позвонить или ответить на звонок, отойдите на два-три метра в сторону, чтобы никому не мешать.
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Если во время звонка прервалась связь, перезвонить должен инициатор разговора.
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Если вы звоните с незнакомого номера, давайте свое полное имя, чтобы человек не спрашивал: «Иван? Какой именно?»
Фото на превью feedough/depositphotos, pariwatlp/depositphotos, myfishiiz/depositphotos