Эти 12 человек умудрялись вести двойную жизнь и водить всех за нос

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Люди, живущие двойной жизнью, как правило, имеют одну жизнь привычную и понятную для общества, а другую — не очень. За кулисами остаются и опасные секреты, и странные привычки, а иногда даже настоящая работа и семья. AdMe.ru собрал несколько невероятных историй о людях, у которых есть обратная и мало кому известная сторона личности.

Мата Хари — танцовщица и шпион

Экзотическая танцовщица и самая известная женщина-шпион ХХ века очаровала толпы мужчин в европейских столицах. Она была очень изобретательной, владела несколькими языками и состояла в связи с высокопоставленными чиновниками. А еще была завербована разведкой Германии. Девушку арестовали в 1917 году. Ее обвинили в гибели 50 тыс. французских солдат и приговорили к расстрелу.

Хирург Джеймс Бэрри, он же Маргарет Энн Балкли

Некоторые люди становятся знаменитыми только после смерти. Когда доктор Джеймс Бэрри умер в 1865 году, то стало известно, что один из самых прогрессивных военных хирургов своего времени был... женщиной. Маргарет Энн Балкли обманула Эдинбургский университет, Королевский колледж хирургов и британскую армию, чтобы стать первой женщиной-врачом в Великобритании.

Вин Дизель — актер и заядлый игрок

Мало кто знает, что брутальный актер, гонщик и примерный семьянин еще и заядлый игроман. Он огромный поклонник игры в жанре фэнтези Dungeons & Dragons. Режется в нее более 20 лет и написал предисловие к юбилейной книге «30 лет приключений: Празднование подземелий и драконов». Даже торт на его день рождения был по мотивам игры.

Стив Харви, эксперт по отношениям, и 3 развода

Американский ведущий, комик и писатель известен как автор популярных книг по психологии «Поступай как женщина, думай как мужчина», «Вы ничего не знаете о мужчинах» и др. Благодаря им он получил статус «эксперта в отношениях», помогающего сохранить семью. Для справки: он женат 3-й раз.

Коко Шанель — модельер и нацистский агент

Икона стиля Коко Шанель имела не только репутацию самой влиятельной женщины ХХ века, но и пару скелетов в шкафу. Так, рассекреченные архивные документы доказывают, что во время Второй мировой войны она была нацистским агентом. Работала в агентстве военной разведки под началом генерала Вальтера Шелленберга. После разгрома фашистов ее «попросили» покинуть Францию.

Стив Бушеми — актер и пожарный

Стив Бушеми — популярный актер с десятками наград. Но, оказывается, и в реальной жизни у него не одна роль, а как минимум две. Перед тем как стать актером и режиссером, он несколько лет работал пожарным в Нью-Йорке. И до сих пор регулярно возвращается к бывшей работе. Он помогал искать выживших 11 сентября 2001 года, разгребал завалы после урагана «Сэнди» и выступал с речами на профсоюзных митингах.

Элис Купер — демон на сцене и примерный семьянин

Легендарный Элис Купер, прародитель готического рока, неизменно шокирует публику на своих концертах. Там проводят казни, показывают кадры из фильмов ужасов, а его образ называют демоническим. В жизни же он настоящая душка — примерный семьянин и христианин. И как в такое можно поверить?

Мать Тереза — святая или нет?

Мать Тереза была причислена к лику святых Римско-католической церкви, а ее имя стало нарицательным. Однако есть и обратная сторона. Хотя у нее было множество миссий, пациенты в них жили в антисанитарных условиях, с отвратной едой и без болеутоляющих средств. И вопрос не в недостатке финансирования. Просто, по словам монахини, бедные должны страдать, как страдал Христос.

Анна Чапман — шпионка и агент по недвижимости

Громкий шпионский скандал с участием рыжеволосой Анны Чапман разгорелся относительно недавно. В 2010 году ее депортировали из Штатов, обвинив в сотрудничестве со Службой внешней разведки России. По сведениям ФБР, ее работа в агентстве по недвижимости была лишь прикрытием, а настоящая цель — получить информацию о вооружении США.

Туве Янссон — писательница и загадка

Книги о муми-троллях уже в 60-х годах издавались по всему миру и пришлись по вкусу детям и взрослым. Туве Янссон не была замужем, объясняя это неприятием самой философии брака. Лишь на 79-м году жизни она раскрыла свой секрет. Более 40 лет ее партнером по жизни была художница Тууликки Пиетиля, которая даже стала прототипом Туу Тикки из повести «Волшебная зима».

Андре Стандер — полицейский и грабитель

Капитан полиции Андре Стандер специализировался на грабежах и убийствах. Заодно и сам грабил банки, иногда даже в перерыве на обед. Затем возвращался на место происшествия с другими полицейскими, чтобы расследовать дело. Он был мастером маскировки. Но после 3 лет успеха его вычислили и приговорили к 17 годам заключения

Райан Гослинг — актер и любитель вязания

Кто бы мог подумать, что Райан Гослинг умеет и любит вязать. Актер научился этому ремеслу у «старых дам», когда снимал свой фильм 2007 года «Ларс и настоящая девушка». Теперь он считает вязание одним из самых расслабляющих занятий, входящих в понятие «идеальный день». Еще и шарф останется.

А чей секрет поразил вас больше всего?