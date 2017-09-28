11 вещей, о назначении которых мы так мало знали

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Есть вещи, которыми мы пользуемся часто, но даже не догадываемся, что они способны на большее. Поэтому мы в AdMe.ru решили взглянуть на малоизвестные функции, которыми обладают привычные предметы.

11. Петельки на задниках обуви

У этих петелек сразу несколько функций. Конечно, главная — с ними удобнее надевать высокую обувь на шнуровке. Но это еще не все: петельку можно использовать для дополнительной шнуровки вокруг ноги. А также для сушки, подвесив или прицепив обувь за петельку.

10. Диски внутри крышек пластиковых бутылок

Такой диск можно обнаружить в крышечках бутылок с газированными напитками. Без него газы просто испарились бы.

9. Небольшое отверстие у навесных замков

У этого отверстия сразу несколько назначений. Во-первых, оно предохраняет от скопления влаги внутри замка: из-за попадания влаги механизм быстро ржавеет, а благодаря отверстию жидкость не скапливается. Во-вторых, зимой это отверстие спасет от замерзания замка. Также через него можно залить пару капель машинного масла, если механизм начнет заедать.

8. Отверстия на ручке пылесоса

Этот лючок предназначен для уменьшения мощности всасывания — это удобно, когда вы, например, пылесосите шторы. Он же поможет, если в щетке или трубе что-то застряло. Оперативно снизив мощность открытием лючка, вы защитите пылесос от перегрева. Современным пылесосам это почти не грозит, а вот для моделей постарше вполне актуально.

7. Регулятор режима в пластиковых окнах

У пластиковых окон есть полезный механизм, переключающий режимы в зависимости от времени года. Мало кто знает, что можно применять «летний» и «зимний» варианты, отличающиеся силой прижатия рамы. И помните, что не стоит пользоваться круглый год «зимним» режимом — так уплотнитель изнашивается быстрее.

6. Зубцы и отверстия на кончике рулетки

Замечали, но не обращали внимания — так скажут многие. А зря: вы легко справитесь с измерениями без помощников, зацепив конец рулетки за гвоздь или саморез. А зубцы пригодятся для того, чтобы сразу сделать отметку и не искать карандаш.

5. Черточки на клавиатуре

На клавишах «F» и «J» расположены не просто черточки — это специальные отметки для тех, кто печатает слепым методом. Они помогают не глядя сориентироваться и правильно расположить пальцы на клавиатуре.

4. Отверстие на палочках чупа-чупсов

Назначение этого странного отверстия простое, хотя и выглядит загадочно — в горячем состоянии карамель немного затекает в щель и благодаря этому леденец плотно держится на палочке.

3. Рельефная поверхность ватных дисков с одной стороны

Как оказалось, не все знают, почему у ватных дисков разная поверхность. Рельефная сторона предназначена для нанесения косметических средств на лицо, гладкая — для очищения и снятия макияжа.

2. Специальная деталь на степлере

Очень удобная функция, которой мы не знаем и не пользуемся. Платформу на нижней части степлера, которая загибает скобы, можно перевернуть на 180 градусов. И тогда концы скоб будут загибаться наружу, а не внутрь — это удобно, если вы скрепляете листы временно.

1. Поролон или мех на микрофонах

Поролоновые и меховые чехлы используются вовсе не для украшения. Они «тормозят» воздушные потоки, чтобы на открытых площадках в микрофоне не было слышно завываний ветра. А при профессиональной записи в студии такая защита помогает приглушить «взрывные» согласные в речи, которые для слушателей превращаются в звуковые удары.