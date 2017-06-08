Эти 10 первых леди доказали, что у каждой женщины есть свои тайны

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У каждой женщины есть свои слабости и маленькие тайны. Однако их приходится скрывать особо чутко, если за твоей жизнью пристально следит целая нация. AdMe.ru выяснил, что даже у первых леди бывают свои маленькие секреты, к которым они не хотели бы подпускать общественность.

Жаклин Кеннеди

США

Во времена президентства Кеннеди курение было весьма распространенной привычкой среди женщин. Однако нельзя сказать, что общество одобрительно относилось к этой манере. Именно поэтому пристрастие Джеки Кеннеди к курению тщательно скрывалось. Даже приближенным к Белому дому фотографам было категорически запрещено снимать первую леди с «никотиновой палочкой» в руках.

Принцесса Диана

Англия

До сих пор многие считают принцессу Диану, первую жену принца Уэльского Чарльза, самим совершенством. Но мало кто знает, что эта красавица испытывала сильнейшие переживания по поводу своего тела. Диана страдала булимией, которую вскоре стали называть «тайной болезнью принцессы» и «эффектом Дианы».

Мэри Тодд Линкольн

США

Мэри Тодд Линкольн происходила из состоятельной семьи и никогда не знала, что такое дефицит средств. Она с радостью ремонтировала Белый дом и покупала себе потрясающие наряды. Так со временем первая леди была вовлечена в грандиозный скандал, ведь не сумела остановиться и начала тратить деньги, которые должны были пойти на поддержку военных.

Имельда Маркос

Филиппины

Имельда Маркос, вдова 10-го президента Филиппин, — еще одна первая леди, зависимая от покупок. Женщина, которую на Филиппинах называют «стальной бабочкой», стала одержима шопингом после того, как получила неконтролируемый доступ к бюджетным средствам. Когда чета Маркос бежала из страны из-за военного переворота, в президентском доме осталось около 1 000 пар дорогой дизайнерской обуви.

Нэнси Рейган

США

Нэнси Рейган была одним из ближайших советников своего мужа, 40-го президента США Рональда Рейгана. Она особенно заботилась о безопасности супруга после того, как на него было совершено покушение. Никто не знал, что сама Нэнси, прежде чем давать советы мужу, консультируется с космосом. Жена президента была увлечена астрологией и часто посещала «предсказателей по звездам».

Хелен Тафт

США

Хелен была женой американского президента Уильяма Говарда Тафта. Она застала сухой закон, действовавший в Соединенных Штатах до 1933 года. Несмотря на запрет продажи алкоголя, Хелен не только не пыталась остановить дилеров, этот запрет нарушавших, но и сама посещала вечеринки с пуншем и шампанским.

Карла Бруни

Франция

Карла Бруни — супруга 23-го президента Франции Николя Саркози. Их роман был головокружительным, а свадьба состоялась вскоре после знакомства. Однако позже Карла призналась, что предпочла бы многомужество постоянному браку. По словам первой леди, она полигамна и ее любовь к одному человеку длится около 3 недель.

Рэйчел Джексон

США

Рэйчел — жена 7-го президента США Эндрю Джексона. Они поженились в 1794 году. Шокирующая правда всплыла во время президентских выборов: оказалось, что Эндрю был не единственным мужем первой леди. Она вступила с ним в брак, но так и не развелась с первым супругом, Льюисом Робардсом.

Бернадетт Ширак

Франция

Бернадетт Ширак, без сомнения, крайне терпеливая жена экс-президента Франции Жака Ширака. Ее выдержка достойна титула первой леди. Она всячески скрывала интриги мужа и его склонность к полигамности, долгое время делая вид, что ничего не происходит. Правда, сейчас эти семейные тайны уже стали достоянием общественности.

Рания аль-Абдулла

Иордания

Рания — жена короля Иордании Абдаллы II. Она всегда выглядит обворожительно и ведет себя соответственно своему статусу. Но у Рании есть одна слабость, которую редко афишируют: она обожает золотую обувь, украшенную драгоценными камнями. Вес одной такой пары достигает 0,4 кг, но королеву это, судя по всему, совсем не беспокоит.