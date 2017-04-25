Эта стрижка идет всем без исключения

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда встает вопрос о выборе подходящей стрижки, сложно не запутаться в названиях и вариациях. Но есть такая, которая в зависимости от длины и способа укладки подойдет каждой девушке, — это стрижка боб.

AdMe.ru предлагает взглянуть на многочисленные вариации стрижки, на которую решилась каждая вторая знаменитость, — кто знает, возможно, следующей будете вы!