Эта стрижка идет всем без исключения
Когда встает вопрос о выборе подходящей стрижки, сложно не запутаться в названиях и вариациях. Но есть такая, которая в зависимости от длины и способа укладки подойдет каждой девушке, — это стрижка боб.
AdMe.ru предлагает взглянуть на многочисленные вариации стрижки, на которую решилась каждая вторая знаменитость, — кто знает, возможно, следующей будете вы!
Короткий боб
«Кукольным» лицам, как у Эммы Стоун и Миранды Керр, отлично подойдет боб классической длины до уха или подбородка. Будет здорово, если вы дополните укладку небрежными прядями.
Еще один популярный вариант стрижки — удлиненные пряди у лица и покороче на затылке, как у Киры Найтли. Такая стрижка подойдет обладательницам тонких волос. Аккуратный боб длиной до подбородка, как у Дженнифер Лоуренс, понравится тем, кто не любит тратить много времени на укладку.
Градуированный боб
Пряди разной длины придают волосам объем, умело прячут недостатки и подчеркивают достоинства. Этот вариант стрижки как нельзя лучше подойдет девушкам с угловатыми чертами лица или с тяжелым подбородком, как у Рэйчел Макадамс (слева).
Удлиненный боб
Хороший выбор для тех, кто никак не может решиться на стрижку, — такая длина быстро отрастает. К тому же такой тип очень здорово смотрится как с прямыми, так и с волнистыми волосами.
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