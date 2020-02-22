Если вы узнаете хотя бы 25 человек на этой картинке, то вы уже образованы
Считается, что знание имен и лиц важных исторических деятелей — показатель эрудиции. Если вы можете угадать по фото или рисунку знаменитость из любой эпохи, вам всегда будет чем блеснуть в компании.
Иллюстраторы AdMe.ru создали подборку исторических личностей, по которой можно проверить себя. Люди, изображенные здесь, принадлежат к разным историческим периодам и являются ярчайшими представителями своего времени. Мы предлагаем вам посмотреть на коллаж и вспомнить имена выдающихся личностей по их портретам: уже 25 угаданных человек намекнут на то, что с образовательным бэкграундом у вас все в порядке.
А теперь проверьте себя
1. Владимир Ленин
2. Билл Гейтс
3. Эзра Миллер
4. Мать Тереза
5. Астрид Линдгрен
6. Мартин Скорсезе
7. Хидэо Кодзима
8. Ким Чен Ир
9. Джоан Роулинг
10. Аристотель
11. Майкл Джордан
12. Заха Хадид
13. Че Гевара
14. Фидель Кастро
15. Карл Маркс
16. Фридрих Ницше
17. Пабло Пикассо
18. Уильям Шекспир
19. Эрнест Хемингуэй
20. Вольфганг Амадей Моцарт
21. Уинстон Черчилль
22. Анри Матисс
23. Чарли Чаплин
24. Лев Толстой
25. Саддам Хусейн
26. Зигмунд Фрейд
27. Адольф Гитлер
28. Пеле
29. Людвиг ван Бетховен
30. Одри Хепберн
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