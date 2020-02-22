Если вы узнаете хотя бы 25 человек на этой картинке, то вы уже образованы

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Считается, что знание имен и лиц важных исторических деятелей — показатель эрудиции. Если вы можете угадать по фото или рисунку знаменитость из любой эпохи, вам всегда будет чем блеснуть в компании.

Иллюстраторы AdMe.ru создали подборку исторических личностей, по которой можно проверить себя. Люди, изображенные здесь, принадлежат к разным историческим периодам и являются ярчайшими представителями своего времени. Мы предлагаем вам посмотреть на коллаж и вспомнить имена выдающихся личностей по их портретам: уже 25 угаданных человек намекнут на то, что с образовательным бэкграундом у вас все в порядке.