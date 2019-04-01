Если вы решили все бросить и сдаться, прочтите 15 цитат людей, которые добились успеха, несмотря на трудности
Каждый из нас сталкивается с разными проблемами, и их масштаб всегда познается в сравнении. И порой кажется, что преодолеть их не хватит сил, и хочется опустить руки. Главное, не отчаивайтесь и продолжайте идти к цели! Надеемся, примеры этих 15 известных личностей станут воодушевляющим толчком для вас.
Мы в AdMe.ru каждый день вдохновляемся поступками и мыслями разных людей со всей планеты. А сегодняшние цитаты призваны напомнить каждому из нас о том, что все в наших руках.
1.
Паралич почти всего тела не помешал ему стать великим физиком-теоретиком.
«Когда-то я мог общаться только одним способом: я поднимал бровь, когда кто-то показывал мне подряд карточки с алфавитом. Это было очень медленно. Я не мог вести беседу и, конечно же, не мог написать научную работу. К счастью, у меня все еще достаточно сил в руке, чтобы нажимать и отпускать маленький выключатель. Этот выключатель соединен с компьютером, на экране которого все время движется курсор. Он помогает мне выбирать слова из списка, возникающего на экране. Слова, которые я уже выбрал, отображаются в верхней части экрана. Когда я построил фразу полностью, я посылаю ее в звуковой синтезатор.
Очень важно просто не сдаваться».
2.
Учителя считали, что он был невероятно глупым. Его дважды увольняли с работы за «недостаточную продуктивность».
«Молодой человек, вы не понимаете, как устроен мир. У меня не было никаких неудач. Я с успехом определил 5 тысяч способов, которые никуда не годятся. В результате я на 5 тысяч способов ближе к тому способу, который сработает».
3.
Частичный паралич нижней левой части лица и невнятная речь. Снялся более чем в 50 фильмах.
«Отказ для меня звучит словно иерихонская труба над ухом, побуждая не отступать, а проснуться и взяться за дело».
4.
Его уволили из газеты из-за «нехватки воображения».
«Это своего рода забава — делать невозможное».
5.
Была матерью-одиночкой и жила на пособие. Ей возвращали рукопись «Гарри Поттера» 12 раз.
«Мы не нуждаемся в магии, чтобы изменить этот мир. Внутри нас уже есть все, что нам нужно для этого: мы мысленно можем представлять лучшее».
6.
В 16 лет сбежала от пьющих родителей.
«Мне всегда говорили, что я — самая обычная девчонка. Сколько себя помню, мне хотелось доказать, что обычные девчонки тоже добиваются успеха».
7.
Получил более 30 отказов в публикации романа «Кэрри».
«Я думаю, у каждого или у каждой есть что-то вроде навозной лопаты, которой в моменты стрессов и неприятностей вы начинаете копаться в себе, в своих мыслях и чувствах. Избавьтесь от нее. Сожгите ее. Иначе вырытая вами яма достигнет глубин подсознания, и тогда по ночам из нее будут выходить мертвецы».
8.
Не преуспевал в грамматике и многих других предметах, его первая компания обанкротилась.
«Важнейшее качество — грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок».
9.
Первый контракт разорван из-за «отсутствия таланта и впечатляющих внешних данных».
«Я делала все от меня зависящее, чтобы быть лучшей с того момента, как камера начинала работать, и до тех пор, пока она не была выключена».
10.
Продал все имущество ради бизнеса.
«Чтобы сохранить успех, нужно серьезно работать, никогда не останавливаться, достигая какого-то определенного уровня. Нельзя чертить финишную черту. Финиша нет — только вперед!»
11.
Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме.
«Всегда что-то кажется невозможным, пока это не будет сделано».
12.
Модель с витилиго.
«Люди, которые думают, что не могут чего-то достичь, потому что у них есть недостатки, на самом деле способны на все, и я здесь, чтобы это доказать».
13.
Родился с редким заболеванием — без рук и без ног.
«Ведите себя так, чтобы собственные поступки вас вдохновляли и воодушевляли».
14.
Стала первым слепоглухим человеком, который получил степень бакалавра. Активно боролась за права женщин и трудящихся.
«Еще ни один пессимист не проник в тайны звезд, не открыл неизвестную землю и не распахнул перед человеческим духом новые небеса».
15.
Страдает от хронической фибромиалгии, которая сопровождается нарушением сна, болями в мышцах, повышенной усталостью, потерей памяти.
«Верь в себя. Тому человеку, который в тебя не верит, можешь сказать: „Леди Гага верит в меня“».
Расскажите нам свою историю, как вы добились успеха, несмотря ни на что.
Фото на превью East News