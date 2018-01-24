Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядят альбиносы разных рас, то, собственно, вот так

Если бы мы жили в мире «Властелина колец», то альбиносы — самые загадочные люди на свете, — несомненно, были бы эльфами.

AdMe.ru каждый раз поражался тому, как выглядят альбиносы — представители разных рас и народностей, собирая их портреты. Это поистине необычайно — оцените сами.

Диандра Форрест, США.

Дэвид Герреро, Колумбия.

Машалл, Германия.

Тихиро, Япония.

Нишрина Рахматль Хосни, Индонезия.

Асфар Фирдаус, Малайзия.

Нарияна, Якутия, Россия.

Шон Росс, США.

Юльфи Уайт, Испания.

Луиза, США.

Руби Вискарра, Мексика.

Кто из них, на ваш взгляд, самый необычный?

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2 Комментарии
  • 24 января 2018
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