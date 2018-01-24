Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядят альбиносы разных рас, то, собственно, вот так

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Если бы мы жили в мире «Властелина колец», то альбиносы — самые загадочные люди на свете, — несомненно, были бы эльфами.

AdMe.ru каждый раз поражался тому, как выглядят альбиносы — представители разных рас и народностей, собирая их портреты. Это поистине необычайно — оцените сами.