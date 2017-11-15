Эти 12 профессий кажутся слишком ужасными, чтобы быть реальными

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Если вы считаете, что у вас самая плохая работа и начальник плохо вам платит, то наша подборка заставит вас резко изменить свое мнение, а от последней профессии мурашки по коже. AdMe.ru покажет вам 12 худших профессий.

Производство люков для улиц Нью-Йорка

Индусы отливают для улиц Нью-Йорка крышки канализационных люков, примерно 2 750 штук в год. В качестве мер предосторожности некоторым сотрудникам выдают «даже» защитные очки. При этом температура расплавленного металла составляет 1 200–1 400 °C. Брызги раскаленного металла летят на незащищенное тело, что делает эту работу одной из самых опасных.

Бальзамировщик

Бальзамирование — метод предотвращения гниения трупов или отдельных органов, применяемый для сохранения тел людей после их смерти. Бальзамировщик очищает тело, сливает жидкости и вынимает внутренние органы. Также используются химические вещества для предотвращения или замедления разложения тканей. Эта работа не только неприятна тем, что бальзамировщик ежедневно видит мертвые тела людей, но и опасна для жизни.

Добыча серы в Индонезии, вулкан Кава Иджен

Вулкан Кава Иджен расположен на острове Ява, его высота составляет 2 600 м. В жерле вулкана расположено яблочно-изумрудного цвета озеро, которое состоит из серной и соляной кислот. Рабочие — местные жители без каких-либо защитных костюмов и противогазов (а вдыхать запах серы то еще отвращение), добывают куски серы день и ночь, используя при этом лишь свои ничем не защищенные руки и платок, повязанный на лице для защиты рта и носа. Дневная выручка составляет менее $ 5 на человека.

Чистильщик канализации, Индия

Индийским канализационным работникам точно не позавидуешь. Их рабочий день длится 12 часов, и все это время приходится сидеть в люке, заполненном отходами. Рабочие используют металлические скребки, мотыги или свои голые руки для извлечения ила со дна канализации. Все поднятые с люка нечистоты сбрасывают посреди узкой дороги. Чистильщики не имеют защитной одежды и часто работают просто в трусах. За этот адский труд они получают $ 5 в день.

Детский труд на кирпичном заводе в Афганистане

Кирпичные заводы в Кабуле — один из немногих источников постоянного дохода. На производстве кирпича, который изготавливают вручную и по старой технологии, афганцы могут трудиться практически круглый год. К сожалению, на таких производствах часто эксплуатируют детей, которые работают с 8 утра до 5 вечера. В месяц рабочий получает $ 200–300.

Эксперты по запаху

Работают на компании, производящие дезодоранты и антиперспиранты. Задача такого сотрудника — нанести экспериментальный продукт на подмышки тестовой группы, а затем нюхать их, отмечая, как изменяется запах в течение дня.

Добыча алмазов в Сьерра-Леоне

Добыча алмазов в Сьерра-Леоне — это грязный бизнес. Согласно оценкам общая стоимость добываемых сейчас в стране алмазов — 320 млн €, однако очень малая часть этих денег остается у старателей. Район Коно, где насчитывается около 250 тыс. старателей, является одним из беднейших районов страны.

Добыча соли в Эфиопии

В Данакильской котловине в Эфиопии проживает народ афар, известный своей способностью выносить экстремально жаркую и сухую погоду. Одно из его традиционных занятий — добыча соли. Температура в пустыне временами достигает 50 °C, это место считается одним из самых жарких на земле.

Инспектор по навозу

Инспектор по навозу должен каждый день собирать навоз, чтобы испытывать образцы, в частности, искать образцы бактерий и кровавого стула. Эти люди хорошо подготовлены и их старания достойно оплачиваются. Это грязная, вонючая работа, но кто-то должен ее выполнять.

Уборщик места преступления

Приходится отчищать кровь со стен, полов, постелей, иногда убирать трупы. Самая трудная часть работы — это запах, даже респиратор не помогает, ведь тела умерших иногда находят не сразу. В некоторых случаях тела лежат несколько месяцев, они привлекают насекомых и грызунов. Обычно на уборку помещения уходит пара дней, но встречаются дома барахольщиков, тогда времени нужно гораздо больше.

Сборщик трупов животных

Исследователь москитов