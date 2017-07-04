Если беспокоят боли во всем теле, эти 12 симптомов должны вас насторожить

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Болит все тело, но не понимаете, почему? Это может быть не простая усталость, а фибромиалгия. Загадочная болезнь, о которой до сих пор спорят врачи всего мира. Как она возникает, существует ли она вообще? Единственное, в чем согласны медики: пора без промедлений заняться своим здоровьем.

AdMe.ru предлагает вместе разобраться, что к чему. Важно: проверьте себя по карте в конце статьи. Потраченная минута может стать решающей для вашего здоровья.