Если беспокоят боли во всем теле, эти 12 симптомов должны вас насторожить
Болит все тело, но не понимаете, почему? Это может быть не простая усталость, а фибромиалгия. Загадочная болезнь, о которой до сих пор спорят врачи всего мира. Как она возникает, существует ли она вообще? Единственное, в чем согласны медики: пора без промедлений заняться своим здоровьем.
AdMe.ru предлагает вместе разобраться, что к чему. Важно: проверьте себя по карте в конце статьи. Потраченная минута может стать решающей для вашего здоровья.
- Боль преследует вас более 3 месяцев.
- Усталость и скованность особенно выражены по утрам.
- У вас нарушен сон.
- Есть особые точки, в которых боль выражена сильнее.
- Преследует головная боль.
- «Женские дни» проходят очень болезненно.
- Чувствуете дискомфорт в кишечнике и при мочеиспускании.
- Вы метеозависимы, реагируете на холод и духоту, резкие запахи и шум.
- Беспричинно может подняться температура.
- Возникают непонятные ощущение в теле, особенно в конечностях: онемение, жжение, опухание и пр.
- Нередко сложно сосредоточиться, вы рассеянны и забывчивы.
- Вы постоянно раздражаетесь или в подавленном настроении.
- Это не болезнь, а субъективные ощущения.
Напротив, фибромиалгия — одно из самых частых заболеваний опорно-двигательного аппарата. Правда, к заболеванию еще много вопросов даже у врачей, вплоть до отрицания — точные причины возникновения болезни неизвестны.
- Бывает только у пожилых и мужчинам не грозит.
Это не так — болезнь может проявляться даже в детстве, а процент людей с заболеванием выше всего в диапазоне 20–50 лет. По статистике, женщин с фибромиалгией больше, но мужчин она также не миновала.
- Ничего страшного — боль можно потерпеть.
Это не так. Приступы могут доводить до ярко выраженной скованности и лишать трудоспособности. Более того, есть предположение, что фибромиалгия повышает риск инсульта, особенно у молодых.
- Первое и самое главное — обратиться к врачу.
Только врач может определить, действительно ли у вас фибромиалгия, и назначить правильное лечение.
- Лекарственная терапия.
Как правило, назначаются средства, чтобы снять болевой синдром и уменьшить воспаление. Также могут быть дополнительно назначены антидепрессанты.
- Физическая активность, массаж и другие процедуры.
Все это поможет вернуть телу привычную подвижность. В Японии, например, используют короткие сеансы криотерапии. Спорт тоже должен стать вашим постоянным спутником, но в меру — хорошо подойдет йога или плавание.
- Восстановление эмоционального баланса.
Прямо и косвенно положительно влияет все, что убирает негативный настрой и депрессивность. Кстати, по мнению врачей, даже общение с домашними питомцами может уменьшить симптомы болезни.
Надавите на отмеченные точки — возникшая боль, как правило, неглубокая и неострая, очаг распространения небольшой. Главный признак возможной болезни — точки расположены симметрично. Совпало? Тогда не откладывайте визит к врачу!
Фото на превью depositphotos, depositphotos
По материалам cdc, nrc, paindoctor, niams.nih, health