Эксперты выяснили, что мы любим и ненавидим больше всего в жизни. И знаете что? Все люди так похожи

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Портал The Pudding исследовал более 30 млн ответов пользователей приложения для знакомств Hater, участники которого выбирают то, что любят и ненавидят, после чего программа подбирает им собеседника с подобными вкусами. Это помогло экспертам составить рейтинг наиболее любимых и раздражающих пользователей вещей.

Нас в AdMe.ru нисколько не удивила глобальная любовь к щеночкам и ненависть к плохому Wi-Fi, однако было любопытно найти единомышленников в менее очевидных вещах.

Вещи, которые гарантированно понравятся 99 % людей

Итальянская еда. Итальянцы очень ревностно относятся к своей кухне, полагая, что ни одна другая в мире не может с нею сравниться. Мамма Mia, как же трудно с этим не согласиться!

Итальянцы очень ревностно относятся к своей кухне, полагая, что ни одна другая в мире не может с нею сравниться. Мамма Mia, как же трудно с этим не согласиться! Хорошие манеры. Сколько бы ни сокрушались насчет современной распущенности нравов, как оказалось, приятные манеры и воспитанность все еще высоко ценятся и вызывают неподдельное восхищение.

Сколько бы ни сокрушались насчет современной распущенности нравов, как оказалось, приятные манеры и воспитанность все еще высоко ценятся и вызывают неподдельное восхищение. Еда вне дома. Даже если вы родились в колпаке шеф-повара, а ваши блюда не стыдно подавать на лучших фуршетах, согласитесь, это здорово — поужинать в обстановке, отличной от домашней, даже если речь идет всего лишь о бургере. Особая прелесть, конечно, в том, что после этого не нужно мыть посуду.

Вещи, которые гарантированно бесят 99 % людей

Промокшие носки. Хочется поморщиться при одной мысли об этом. Максимально неуютное ощущение, тут не поспоришь. За которым к тому же часто следует простуда.

Хочется поморщиться при одной мысли об этом. Максимально неуютное ощущение, тут не поспоришь. За которым к тому же часто следует простуда. Сухая кожа. Стянутая, шелушащаяся кожа на любой части тела — сущее наказание. Странно, что увлажняющие кремы не заняли лидирующее место в рейтинге обожаемых вещей.

Стянутая, шелушащаяся кожа на любой части тела — сущее наказание. Странно, что увлажняющие кремы не заняли лидирующее место в рейтинге обожаемых вещей. Волосы в сточной трубе. Да уж, при прочистке слива в ванной кажется, что можно легко собрать себе полноценный парик. Довольно мерзкий, скользкий, но все же внушительный парик.

Да уж, при прочистке слива в ванной кажется, что можно легко собрать себе полноценный парик. Довольно мерзкий, скользкий, но все же внушительный парик. Телемагазины. Люди, у которых все вечно валилось из рук, ломалось или портилось, пока они наконец не купили этот ультрапрогрессивный высокодизайнерский биоразлагающийся прибор всего за 999,99, уже даже не забавляют, а просто откровенно всем надоели.

Если вы школьник или студент (15‒20 лет)

...То, вероятнее всего, вы не понимаете, что не так с человеком, который добровольно ест васаби или заказывает «Кровавую Мэри». Вы очень остро переживаете, если у вас нет пары ну или хотя бы «настоящего бро», с которым можно делиться всем самым сокровенным. При этом вы готовы продать душу за пиццу, впрочем, перекус бутербродом тоже очень даже ничего. Прогулка по торговому центру — отличный способ провести время с друзьями, но, конечно же, не такой отличный, как крутая тусовка.

Если вы молодой человек / девушка (20‒35 лет)

Вы наверняка отметите, как сильно начинают меняться ваши вкусы. Ненавистная минералка со временем покажется не такой уж отвратительной, а вот интерес к просмотру и публикации откровенных селфи начнет снижаться. Получая приглашение на очередную безумную вечеринку, вы, вероятно, сошлетесь на неотложные дела (в виде недочитанной книги и кровати, но об этом никому не стоит знать). Ну а наличие второй половинки не такое уж большое дело. Вы самодостаточны и независимы. По крайней мере когда у вас есть верный друг.

Если вы в зрелом возрасте (35‒40 лет)

Теперь-то вы точно понимаете, что такое вкус жизни. Пицца и перебивание аппетита хлебом — это просто несерьезно, то ли дело выпить бокальчик «Кровавой Мэри», закусив при этом ломтиком козьего сыра! Тусовки, откровенные фото в инстаграме, торговые центры — все суета сует. Отношения даже с очень близкими друзьями отходят на второй план. А что такое «сосед по квартире», вы вообще не знаете и знать не хотите.

Как выяснилось, наша любовь и ненависть сильно зависят от возраста. Чистые и светлые чувства к фастфуду с годами сходят на нет, а если вы не понимаете, как люди могут есть какую-нибудь «гадость», возможно, ваше время еще не пришло. Забавно, но помимо любви к милым животным и ненависти к бытовым раздражителям подростки, молодые и зрелые пользователи сошлись на том, что просто не выносят, когда не могут придумать себе занятие, а пиво-понг — это лучшая игра на все времена.

Мы напоминаем, что исследование проводилось среди американцев, а результаты говорят об общих показателях. К тому же его авторы подчеркивают, что предпочтения для других регионов могут существенно отличаться. Если нашли чем пополнить этот список, делитесь в комментариях!