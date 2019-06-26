Эксперт Vogue рассказала основные правила современного этикета

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Татьяна Полякова изучает этикет уже более 20 лет. Она хорошо знает, как вести себя за столом, какие темы можно поднимать в разговоре с незнакомым человеком, а какие, наборот, являются строго под запретом. И хоть Татьяна — настоящий эксперт в этой теме, сама же она считает, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Поэтому так важно знать, где вы себе это можете позволить.