Эксперт Vogue рассказала основные правила современного этикета
Татьяна Полякова изучает этикет уже более 20 лет. Она хорошо знает, как вести себя за столом, какие темы можно поднимать в разговоре с незнакомым человеком, а какие, наборот, являются строго под запретом. И хоть Татьяна — настоящий эксперт в этой теме, сама же она считает, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Поэтому так важно знать, где вы себе это можете позволить.
Редакция AdMe.ru решила поучиться хорошим манерам, поэтому мы прошлись по самым разным материалам с наставлениями Поляковой и выбрали наиболее актуальные советы.
Как вести себя за столом в ресторане
- Запрещено класть мобильный телефон или ноутбук на стол.
- Садитесь на 3/4 сиденья, а колени держите вместе, как будто они на кнопочке.
- Женская сумка кладется на стул возле себя либо за спиной. Никогда не оставляйте сумку на полу. Во-первых, это небезопасно для ваших ценных вещей, а, во-вторых, может помешать официанту.
- Фразы в стиле «Я на диете», «А хлеб с глютеном?» — табу. Тема здоровья, как политика и религия, не обсуждаются. Людям не нужно знать об особенностях вашего пищеварения.
- В обеденное время принято раскрывать салфетку пополам, а на более торжественном мероприятии или ужине — колени накрывают полностью.
- На деловом обеде можно переходить к серьезному разговору, когда сделан заказ. А можете сказать: «Мы же не французы — давай сразу к делу!»
- Если вы увидели в тарелке мошку или червячка, не стоит кричать: «Молодой человек!» Вы говорите это тихонько на ухо официанту или лично хозяйке, если находитесь в гостях. Это деликатный момент, и его нельзя обсуждать.
- Если вам нужно выйти, то не говорите: «Я в туалет (пудрить нос, звонить)». Скажите: «Извините, я выйду и сейчас же вернусь». Таким образом вы подтверждаете, что не планируете уходить насовсем. Также можно воспользоваться салфетками для обозначения этого момента: салфетка на сиденье стула означает, что вы вернетесь, а на стуле — вы уходите.
- Многие симпатичные женщины считают, что они не должны давать чаевые. Однако те являются обязательными для всех, считайте их неотъемлемой частью расходов.
Как сервировать стол
- В ресторане столовые приборы должны быть из одного набора, а вот дома хозяева могут позволить себе разные.
- Также принято подавать хлебную тарелку (в быту ее еще называют «пирожковая») и специальный, отдельный нож для масла.
- При сервировке у себя дома старайтесь середину тарелки отцентровать с серединой прибора — так вы получите красивую картинку.
- При правильной сервировке тарелка должна стоять на 2 пальца от края стола.
Как правильно есть
- Когда мы берем прибор со стола, то он уже никогда не попадает на стол. Ложка или вилка остается в тарелке.
- Не повторяйте жесты обезьянок, не грызите булку. Нужно отламывать кусочек и каждый из них порционно намазывать маслом.
- Суп-пюре подается боковой стороной ложки в рот, а суп с кусочками пищи — острием в рот. Также запомните, что есть нужно от себя, не гребите жидкость на себя.
Правила беседы в незнакомом обществе
- «Мой муж — известный юрист» — фраза, не имеющая смысла, так как, если человек известный, то о нем уже знают или узнают потом в ходе беседы.
- «Наш ребенок — чемпион» — такие фразы считаются личными. К тому же вы никогда не знаете, в каком обществе вы находитесь: быть может, рядом с вами стоит пара, которая потеряла ребенка и для них это будет болезненным заявлением.
- Если вашему внешнему виду сделали комплимент, то не оправдывайтесь («Ой, это старая вещь!», «Я купила со скидкой!»), а просто поблагодарите человека.
Как правильно употреблять алкоголь
- Помните, что люди часто забывают ваше имя, но почему-то запоминают напиток, который вы выбрали.
- Заранее продумайте свое алкогольное меню вечера: что нельзя смешивать, а что, наоборот, является «соединимым» (например, виноград с виноградом, зерно с зерном).
- Пробуйте разные напитки, чтобы сложить свое мнение и определиться в личных вкусовых предпочтениях. В разных городах и заведениях один и тот же напиток может подаваться по-разному и вызывать разные эмоции.
- Пригласив большое количество людей на ужин, вы рискуете не удивить их кухней. Лучше сделайте акцент на напитках и предложите гостям то, что они не привыкли пить дома.
- Знать вина и названия типов бокалов — это важно. Это тот же момент самопрезентации. Одежда и модель вашей обуви мало кого интересуют, когда есть такая интересная тема.
Бокал с шампанским держите за ножку, опираясь мизинцем на дно бокала.
- Дама может открыть бутылку шампанского самостоятельно, если она хозяйка дома. Более того, она должна это уметь.
- Всегда оставляйте на дне бокала 10 % алкоголя. Так вы подчеркнете, что у вас нет зависимости, вы просто наслаждаетесь вкусом напитка.
- Когда вы пьете, то смотрите в глаза собеседнику. Это форма вежливости.
- Аперитив — это знак внимания, жест гостеприимства. Поэтому фразы «Я не пью», «Я за рулем» и «Мне нельзя» не произносят.
- Качество ресторана можно определить по винной карте. Хозяин ресторана, ценящий своего повара, выберет вина, которые не продаются в супермаркете. Он сделает хорошую подборку, чтобы подчеркнуть вкус блюд.
Бонус: 6 правил современного этикета, которые не стоит нарушать
Фото на превью Vogue UA / youtube, Vogue UA / youtube